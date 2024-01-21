Рон Десантис вышел из президентской гонки и поддержал Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис, которого Трамп называл своим главным конкурентом на выдвижение от республиканцев, в воскресенье, 21 января, объявил об отказе участвовать в выборах президента США. Он поддержал Дональда Трампа.

Десантис: У нас нет четкого пути к победе

Десантис объяснил свое решение тем, что его действия не позволят достичь "желаемого исхода". "Я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании", - сказал он в видеообращении, которое опубликовано в соцсети X. Видео он подписал цитатой Уинстона Черчилля: "Успех не окончателен, неудача не фатальна: главное - мужество продолжать".

"Ясно, что большинство участников праймериз Республиканской партии хотят дать Дональду Трампу еще один шанс. Хотя у меня были разногласия с ним, Трамп превосходит действующего президента Джо Байдена. Я подписал обещание поддержать кандидата от республиканцев и я выполню это обещание. Я поддерживаю Трампа, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии прошлых лет или переупакованной форме подогретого корпоративизма, которую представляет Никки Хейли", - заявил он.

Bloomberg: Спонсоры Десантиса нацелены на 2028 год

По данным агентства Bloomberg , некоторые спонсоры кампании 45-летнего Десантиса хотят, чтобы он сохранил политический капитал и потенциально мог снова баллотироваться на пост президента в 2028 году, когда Трампа больше не будет в избирательном бюллетене.

В праймериз Республиканской партии теперь участвуют два кандидата - 45-й президент Дональд Трамп и бывший постпред США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли. На стартовавших 15 января с Айовы первичных выборах республиканцев 20 голосов получил Трамп, 8 - Десантис, 7 - Хейли.

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