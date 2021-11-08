Выборы президента США

Победителем выборов президента в 2020 году и 46-м президентом США стал Джозеф Байден. Но процесс передачи власти был непростым: Дональд Трамп пытался оспорить итоги голосования.
Победитель на выборах президента США определился 7 ноября - по данным ведущих американских СМИ, им стал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Полностью подсчет голосов завершился до 8 декабря. После этого победителя выборов официально утвердили 538 членов коллегии выборщиков. Их голосование прошло 14 декабря - ровно через 41 день после основного дня всеобщих выборов. Коллегия выборщиков подтвердила победу Джозефа (Джо) Байдена. За кандидата от Демпартии США отдали голоса 306 выборщиков, за действующего президента - 232.
Между тем действующий президент США Дональд Трамп отказывается признать поражение и пытается оспорить итоги голосования в судах. Ранее он неоднократно заявлял о фальсификации итогов выборов, однако никаких доказательств своим обвинениям привести не смог.
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