Власть в США у республиканцев: Трамп сильнее, чем когда-либо

После победы Дональда Трампа на выборах президента США под контролем республиканцев оказались и Белый дом, и Конгресс. Тут нет ничего необычного, но на стороне Трампа еще и Верховный суд.

Впереди США ждут два хороших года - в том случае, если вы сторонник Республиканской партии. Не только ее кандидат в президенты Дональд Трамп займет Белый дом 20 января: партия, заметно сдвинувшаяся вправо, по итогам выборов, которые состоялись 5 ноября, получила большинство в обеих палатах Конгресса - и в Сенате, и в Палате представителей.

С 1857 года, то есть с момента возникновения двухпартийной системы в том виде, в котором она на данный момент существует в Соединенных Штатах, так называемое "единое правление" (unified government), когда одна и та же партия контролировала и исполнительную власть, и законодательную, имело место 48 раз. Демократы так правили 23 раза, республиканцы - 25. В 38 случаях партиям приходилось делить контроль над Белым домом и хотя бы одной из палат парламента.

Большинство в Конгрессе обычно недолго остается за партией президента. "Хотя в начале нового президентского срока в Вашингтоне нередко устанавливается "единое правление", с 1969 года только однажды случалось, что такой контроль сохранился и после промежуточных выборов в Конгресс", - пишет Кэтрин Шеффер, аналитик американского Pew Research Center.

Джимми Картер (фото из архива) Фото: Dennis Van Tine/Star Max/AP/picture alliance

Промежуточные выборы проводятся через два года после президентских - деля пополам срок правления главы государства. Только при президенте Джимми Картере его Демпартии удавалось сохранять полный контроль на Конгрессом в течение всех четырех лет президентства - с 1977 по 1981 год. Однако это обстоятельство не помогло самому Картеру переизбраться, он был хозяином Белого дома всего один срок.

Американские президенты прекрасно понимают, что большинство их партии в парламенте в целом может быть недолгим, отмечает в интервью DW Нолан Маккарти, политолог из Принстонского университета. И добавляет: "Поэтому я предполагаю, что президент Трамп постарается быстро решить некоторые из своих приоритетных задач".

Сможет ли Трамп обойти Сенат при формировании своего кабинета?

Принцип разделения властей столь же стар, как и сама Конституция США, в которой он закреплен. Отцы-основатели создали систему сдержек и противовесов, которая лежит в основе баланса между исполнительной (президент), законодательной (Конгресс) и судебной (Верховный суд и другие суды страны) ветвями власти. Например, Декларация прав штата Вирджиния от 1776 года, которая стала моделью для Билля о правах, добавленного в Конституцию США 15 лет спустя, гласит: "Законодательная и исполнительная власти должны быть отделены друг от друга, а также и от судебной власти".

В начале правления Трампа большинство в Сенате будет иметь особое значение, поскольку именно верхняя палата Конгресса должна утверждать ключевых членов кабинета, выдвинутых президентом. На данный момент оно у республиканцев - 53 места в Сенате против 47 у демократов. И все же некоторые номинированные Трампом члены его будущего кабинета вызывают острые споры.

На данный момент у республиканцев большинство в Сенате - 53 места против 47 у демократов Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Среди них - бывший член Демпартии Тулси Габбард, которую избранный президент решил поставить во главе разведки, и конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, его Трамп хочет видеть на посту генпрокурора. Кандидатуры этих двух политиков из-за их радикальных взглядов могут встретить сопротивление даже в рядах собственной партии.

Будущий президент предпочел бы вообще обойти процедуру утверждения своих назначенцев Сенатом. Если Трамп поставит их на должности, пока сенаторы находятся на парламентских каникулах, выдвинутые главой государства лица смогут занять высокие посты без получения согласия Сената. В публикации в соцсети X Трамп уже призвал сенаторов-республиканцев согласиться на такую упрощенную процедуру.

"Вопрос о том, уйдет ли Сенат на каникулы, чтобы позволить президенту сформировать свой кабинет без одобрения верхней палаты, является предметом обсуждения, - отмечает Нолан Маккарти. - В США еще никогда не было ситуации, когда подобные назначения происходили бы таких образом в таких масштабах. Время от времени такое случается при заполнении одной или двух должностей. Но если так будет создано все правительство, то это вызовет беспокойство".

Решающая роль Верховного суда США

Хотя Дональд Трамп, судя по всему, собирается сформировать свой президентский кабинет столь необычным способом, однопартийное республиканское правление в Белом доме и Конгрессе, как уже выше упоминалось, не является чем-то необычным. Между тем у будущей администрации есть еще один "джокер", поскольку Трампу в течение своего первого срока удалось создать серьезный перевес консерваторов и в Верховном суде США, куда он назначил трех судей. Официально члены Верховного суда, которые находятся на этой должности пожизненно, являются беспартийными, но де-факто президенты назначают туда только тех юристов, которые близки им по взглядам.

Дональд Трамп в течение своего первого президентского срока назначил трех консервативных судей в Верховный суд США Фото: Callaghan O'Hare/REUTERS

На сегодня из пяти судей-мужчин и четырех судей-женщин Трамп может рассчитывать на поддержку в общей сложности шести судей. Эксперты вроде политолога Маккарти предполагают, что президент попытается многие из своих громких обещаний претворить в жизнь административным путем - с помощью указов, которые не должны проходить утверждение в Конгрессе. "Обычный процесс проверки (на конституционность и обжалования таких указов. - Ред.) - через суды", - уточняет Маккарти. А поскольку в Верховном суде и других нижестоящих судах большинство сейчас за сторонниками республиканцев, "с их помощью Трампу будет немного легче избежать противодействия с этой стороны".

Верховный суд США укрепит позиции президента Трампа?

Это обстоятельство может повлиять на планы массовых депортаций нелегальных мигрантов, которые в ходе предвыборной кампании Трамп обещал провеcти. Вопросы о законности использовании для этого армии или об отмене права на гражданство для детей нелегалов, родившихся в США, могут оказаться на рассмотрении Верховного суда, прогнозирует в интервью DW Сара Биндер из Университета Джорджа Вашингтона.

Она обеспокоена тем, что Верховный суд в его нынешнем составе, по ее мнению, часто не руководствуется действующими законами, а принимает решения в пользу республиканцев. Так было, например, когда речь шла о праве на аборт на федеральном уровне или президентском иммунитете от уголовного преследования во время исполнения им своих обязанностей, полагает Биндер.

"Именно это меня и тревожит. Верховный суд укрепит позиции президента Трампа и позволит ему наделить исполнительную власть гораздо большими полномочиями, чем когда-либо представляли себе авторы Конституции США", - подвела итог Сара Биндер.