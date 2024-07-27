Байден намерен представить план реформы Верховного суда США

Ожидается, что Джо Байден призовет реформировать Верховный суд США во время визита в Техас 29 июля, сообщили изданию Politico знакомые с вопросом источники.

Президент США Джо Байден представит план реформирования Верховного суда страны во время своего визита в Техас 29 июля. Об этом сообщило в пятницу, 26 июля, издание Politico, со ссылкой на двух осведомленных источников.

Байден намерен поддержать ограничение сроков полномочий судей, принятие обязательного кодекса этики и поправку к конституции, ограничивающую президентский иммунитет, благодаря которому нынешний кандидат от Республиканской партии на пост главы Белого дома Дональд Трамп на время президентской гонки смог отсрочить свое судебное преследование по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Конкретные детали плана реформ остаются неясными и могут измениться, уточнили источники Politico.

Джо Байден неоднократно выступал с критикой в адрес Верховного суда и его решений, включая отмену права на аборты и блокировку ужесточения правил оборота оружия. "Я собираюсь призвать к реформе Верховного суда, потому что это критически важно для нашей демократии", - заявил Байден 24 июля в обращении к нации, в котором объяснил согражданам свой отказ баллотироваться на второй президентский срок.