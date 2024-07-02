Байден раскритиковал постановление Верховного суда по Трампу

Президент США Джо Байден раскритиковал решение Верховного суда страны признать частичный иммунитет бывшего президента Дональда Трампа от судебного преследования в деле о штурме Капитолия. "С практической точки зрения это решение означает, что больше не существует границ того, что позволено президенту. Это фундаментально новый принцип и опасный прецедент. Полномочия президента больше не ограничены законом", - заявил Байден в Белом доме поздно вечером в понедельник, 1 июля.

За четыре месяца до президентских выборов в США Верховный суд этой страны постановил, что на действия президента, совершенные им в рамках конституционных полномочий, распространяется абсолютный иммунитет от судебного преследования. В то же время защита не распространяется на его действия, совершенные "неофициально" в качестве частного лица.

Возвращение дела Трампа в суд низшей инстанции

Конкретно Верховный суд США, в котором большинство составляют консерваторы, разбирал роль Дональда Трампа в деле о штурме Капитолия в начале января 2021 года. Верховный суд принял решение вернуть дело Трампа в суд низшей инстанции, которому теперь предстоит выяснить, в какой мере обвинение против экс-президента касается его действий после поражения на президентских выборах 2020 года в качестве официального и неофициального лица.

Трамп назвал решение Верховного суда "крупной победой для Конституции и демократии". Это постановление дает ему еще одну важную отсрочку, поскольку означает, что процесс в федеральном суде в Вашингтоне по делу о попытках манипуляции на последних президентских выборах не состоится до выборов нового президента США, которые назначены на 5 ноября.

Штурм Капитолия и расследование Конгресса США

Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января 2021 года прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги голосования. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них - один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль через несколько часов. Еще два полицейских совершили самоубийство в последующие недели. После беспорядков были задержаны около 50 человек, более чем тысяче участников предъявили обвинения. Суд уже вынес приговоры нескольким участникам штурма.

После штурма Капитолия комиссия Палаты представителей Конгресса США изучила более 140 тысяч документов и опросила свыше тысячи свидетелей для прояснения роли Трампа в тогдашних событиях. В ходе первого заседания в начале июня комиссия возложила на Трампа главную ответственность за беспорядки в Вашингтоне, назвав их "кульминацией попытки госпереворота, наглой попытки свергнуть правительство".