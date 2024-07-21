Политики в США оценили решение Байдена сняться с выборов

Политики в США в воскресенье, 21 июля, разошлись в оценках решения Джо Байдена не участвовать в президентской гонке и возможной номинации на пост главы государства Камалы Харрис.

Демократы поддержали снятие с выборов Джо Байдена

"Джо Байден был одним из самых значимых президентов Америки, а также моим близким другом и партнером. Сегодня нам еще раз напомнили, что он патриот высочайшего уровня", - заявил бывший президент США Барак Обама, комментируя решение действующего главы Белого дома о выходе из президентской кампании.

Обама положительно отозвался о президентстве Байдена и заявил, что он, в числе прочего, "восстановил авторитет Америки в мире, оживил НАТО и мобилизовал весь мир на борьбу с российской агрессией в Украине". Решение президента США об отказе от участия в выборах Обама назвал "доказательством любви Джо Байдена к стране" и "историческим примером того, как настоящий государственный служащий вновь ставит интересы американского народа выше своих собственных". Предложенную Джо Байденом на пост президента кандидатуру Камалы Харрис Обама, однако, напрямую не поддержал.

Экс-президент США Билл Клинтон и его жена, бывшая кандидат на пост главы государства Хиллари Клинтон в совместном заявлении также поддержали решение Джо Байдена. "Байден завершает свою выдающуюся карьеру на службе, став президентом, который вывел Америку из беспрецедентной пандемии, создал миллионы новых рабочих мест, перестроил разрушенную экономику, усилил нашу демократию и восстановил наше положение в мире", - говорится в сообщении. Клинтоны добавили, что присоединяются к поддержке кандидатуры Камалы Харрис и сделают "все возможное, чтобы поддержать ее".

"Президент Джо Байден - патриот Америки, который всегда ставил нашу страну на первое место. Его наследие видения, ценностей и лидерства делает его одним из самых значимых президентов в американской истории", - написала в своем аккаунте в соцсети Х бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. С ней согласился министр транспорта США Пит Буттиджич: "Джо Байден занял достойное место среди лучших и наиболее значимых президентов в американской истории", - написал он и добавил, что гордится служить под руководством нынешнего главы Белого дома.

Республиканцы критикуют президентство Джо Байдена

"Кривой Джо Байден не годился для того, чтобы баллотироваться в президенты, и уж точно не годится для того, чтобы служить - и никогда не годился! Он добился поста президента только благодаря лжи, фальшивым новостям и тому, что не покидал своего подвала", - написал в своей соцсети Truth Social кандидат на высший государственный пост от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп.

Позднее он назвал Джо Байдена "худшим президентом в истории" Соединенных Штатов. "Он был уничтожен в ходе сокрушительных дебатов, а теперь коррумпированные и радикальные демократы выбрасывают его за борт", - пояснил Трамп. Экс-глава Белого дома также раскритиковал решения Байдена на посту президента: "А теперь посмотрите, что он сделал с нашей страной: миллионы людей пересекают нашу границу, совершенно бесконтрольно и без проверки, многие из них из тюрем, психиатрических клиник, и рекордное количество террористов. Мы будем сильно страдать из-за его президентства, но мы очень быстро исправим нанесенный им ущерб".

Кроме того, в комментарии телеканалу CNN Трамп заявил, что "победить Харрис будет проще".

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс в своем аккаунте в соцсети Х назвал Байдена "худшим президентом" за всю его жизнь и напомнил, что "Камала Харрис была рядом" с действующим главой Белого дома "на каждом шагу". Он обвинил вице-президента Соединенных Штатов в том, что Харрис подписалась под "политикой открытых границ и зеленых афер Байдена, которая привела к росту цен на жилье и продукты". Вэнс заявил, что готов "спасти Америку" вместе с Дональдом Трампом.

Губернатор Флориды и республиканец Рон Десантис назвал Камалу Харрис "соучастницей масштабной кампании по сокрытию и отрицанию того факта, что Джо Байден не способен исполнять свои обязанности". "Демократы просто переставляют шезлонги на "Титанике", - заключил Десантис.

Снятие Джо Байдена с выборов

Джо Байден несколькими часами ранее заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Соединенных Штатов. Действующий глава государства подчеркнул, что принял такое решение в интересах Демократической партии и страны в целом. Байден пообещал вскоре выступить с обращением к нации и рассказать подробности. Он добавил, что сосредоточится на выполнении своих президентских обязанностей до конца текущего срока.

В качестве своей замены Байден предложил действующего вице-президента США Камалу Харрис, выразив ей свою "полную поддержку". "Демократы - пришло время сплотиться и победить Трампа. Давайте сделаем это!" - написал он в соцсети X.

Позже Камала Харрис заявила, что планирует баллотироваться на высший государственный пост. "Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намереваюсь заслужить и выиграть эту номинацию", - подчеркнула она и добавила, что "сделает все" с целью "объединить Демократическую партию" и нацию для победы над республиканцем Дональдом Трампом.