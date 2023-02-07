Мировая политика в карикатурах-2023
В этой галерее - реакции DW посредством карикатур на последние события в мире.
Хакеры Кима, или Как Северная Корея деньги на ракеты находит
Хакеры из КНДР украли в 2022 году до 1 млрд долларов, говорится в докладе ООН. Эти деньги пошли, в том числе, на ядерную программу Пхеньяна. Специфика работы северокорейских хакеров - в карикатуре DW.
Китайский аэростат над США: хайп на пустом месте?
В небе над США замечен разведывательный воздушный шар. В Вашингтоне считают, что это китайский аэростат. В Пекине говорят об излишнем хайпе. У кого раньше лопнет терпение? Карикатура DW.
"Нет" по истребителям для Украины: последнее слово Байдена?
Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, будет ли Вашингтон поставлять Киеву реактивные истребители F-16. Но станет ли этот ответ окончательным?
Немецкие "Леопарды" для Украины: Шольц отпустил поводок
Германия поставит Украине танки Leopard 2 и позволит делать это другим странам. Такое решение канцлер ФРГ Олаф Шольц принял после нескольких месяцев просьб Киева и давления со стороны партнеров.
Турция vs. Швеция в НАТО: новый раунд баттла с Эрдоганом
Анкара не поддержит вступление Швеции в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после того, как в Стокгольме ультраправый активист сжег Коран. Карикатура DW о том, кто стоит на пути Швеции в альянс.
Поставки энергоносителей из России в Германию - всё?
Германия полностью перестала зависеть от импорта газа и нефти из России, заявляют в немецком правительстве. У канцлера ФРГ Олафа Шольца есть повод для радости. Карикатура DW.
Как секретные документы оказались в офисе Байдена
Документы под грифом "секретно" были найдены в офисе Джо Байдена, которым он пользовался во времена вице-президентства. О том, как они могли туда попасть, карикатура DW.
Бесплатные вакцины от коронавируса для КНР: ответ за Пекином
ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины от коронавируса, чтобы совладать с взрывным ростом заражений. Что на это скажет Пекин? Карикатура DW.
В новый год с опаской: что принесет 2023-й?
Последние годы прошли под знаком пандемии и войны в Украине, и непонятно, чего ожидать от 2023-го. Карикатура DW - о настороженной встрече Нового года.
Навальный и "Оскар": история сближения
Фильм об отравлении российского политика Алексея Навального вошел в шорт-лист кинопремии "Оскар", пока сам оппозиционер стоически терпит издевательства в тюрьме. Карикатура DW.