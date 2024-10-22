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Фото: M. Gann/blickwinkel/McPHOTO/picture alliance
Фото: M. Gann/blickwinkel/McPHOTO/picture alliance
Глобальные темы
Публикации Deutsche Welle, посвященные событиям и проблемам общемирового значения.
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Новости
18.11.2024
18 ноября 2024 г.
РФ ветировала проект резолюции о прекращении огня в Судане
18.11.2024
18 ноября 2024 г.
На саммите G20 в Рио создадут альянс против голода
16.11.2024
16 ноября 2024 г.
G7: Россия - единственное препятствие для мира в Украине
15.11.2024
15 ноября 2024 г.
Эксперты: Конференции ООН по климату "не соответствуют цели"
14.11.2024
14 ноября 2024 г.
Уровень миграции в индустриальные страны достиг нового пика
13.11.2024
13 ноября 2024 г.
COP29: 1,3 трлн долларов в год на защиту климата
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Пропустить раздел Контекст
Контекст
Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия
Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия
Подробности и последствия атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года - в досье DW.
Конфликты
18.11.2024
18 ноября 2024 г.
COP29 в Баку: кто заплатит за адаптацию к изменению климата?
COP29 в Баку: кто заплатит за адаптацию к изменению климата?
На климатической конференции COP29 в Баку в этом году речь идет о больших деньгах и об их распределении.
Природа и окружающая среда
18.11.2024
18 ноября 2024 г.
Фейк о Рютте: генсек НАТО не говорил об исключении США
Фейк о Рютте: генсек НАТО не говорил об исключении США
Генсек НАТО Марк Рютте не грозил США исключением из альянса, если Трамп "сдаст Украину Путину", заверили в Брюсселе.
Конфликты
14.11.2024
14 ноября 2024 г.
Биткоин растет: победа Трампа обрадовала криптоиндустрию
Биткоин растет: победа Трампа обрадовала криптоиндустрию
После избрания Трампа президентом США биткоин бьет рекорды. Трамп пообещал не вводить регулирование цифровых валют.
Цифровые технологии
13.11.2024
13 ноября 2024 г.
Промышленности ФРГ нужно сырье. Кто его будет поставлять?
Промышленности ФРГ нужно сырье. Кто его будет поставлять?
Деловые круги Германии озабочены сырьевой безопасностью страны. Импорт из России отпал, полагаться на Китай опасно.
Экономика и бизнес
12.11.2024
12 ноября 2024 г.
Дело не в деньгах? Зачем Маск помог Трампу стать президентом
Дело не в деньгах? Зачем Маск помог Трампу стать президентом
Илон Маск поддержал кампанию Дональда Трампа, вернувшегося в Белый дом, деньгами и своим авторитетом. Ради чего?
Политика
11.11.2024
11 ноября 2024 г.
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Трамп победил. Какими будут последствия для Германии?
Чего ждут в Германии от Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, после его возвращения в Белый дом?
Политика
06.11.2024
6 ноября 2024 г.
Америка сделала выбор. Как Трампу удалось победить?
На выборах президента в США побеждает Дональд Трамп. Репортаж DW из Вашингтона.
Политика
06.11.2024
6 ноября 2024 г.
Как миллиардер Илон Маск влияет на большую политику
Илон Маск вкладывает миллионы долларов в избирательную кампанию Трампа. По сообщениям СМИ, Маск общался и с Путиным.
Политика
02.11.2024
2 ноября 2024 г.
СМИ ФРГ о генсеке ООН в Казани: "Гутерриш предал Запад"
В ФРГ жестко критикуют генсека ООН за участие в саммите БРИКС и "пропагандистском шоу" с Путиным и Лукашенко. Обзор DW.
Политика
25.10.2024
25 октября 2024 г.
Саммит БРИКС в Казани - не все с Россией против Запада
Саммит БРИКС показал, что единства в противостоянии с Западом, у России и глобального Юга нет, пишет Константин Эггерт.
Константин Эггерт
Колонка
Политика
24.10.2024
24 октября 2024 г.
Чего от БРИКС хочет Россия
Из лидеров БРИКС Россия превращается в донора для других участников организации - прежде всего Китая, говорят эксперты.
Политика
22.10.2024
22 октября 2024 г.
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