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Фото: M. Gann/blickwinkel/McPHOTO/picture allianceФото: M. Gann/blickwinkel/McPHOTO/picture alliance

Глобальные темы

Публикации Deutsche Welle, посвященные событиям и проблемам общемирового значения.

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Новости

18 ноября 2024 г.

РФ ветировала проект резолюции о прекращении огня в Судане

18 ноября 2024 г.

На саммите G20 в Рио создадут альянс против голода

16 ноября 2024 г.

G7: Россия - единственное препятствие для мира в Украине

15 ноября 2024 г.

Эксперты: Конференции ООН по климату "не соответствуют цели"

14 ноября 2024 г.

Уровень миграции в индустриальные страны достиг нового пика

13 ноября 2024 г.

COP29: 1,3 трлн долларов в год на защиту климата

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Контекст

Израильские военные в городе Газа, 5 ноября 2023 года

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Подробности и последствия атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года - в досье DW.
Конфликты18 ноября 2024 г.
Лого 29-й сессии Конференции ООН по вопросам изменения климата

COP29 в Баку: кто заплатит за адаптацию к изменению климата?

COP29 в Баку: кто заплатит за адаптацию к изменению климата?

На климатической конференции COP29 в Баку в этом году речь идет о больших деньгах и об их распределении.
Природа и окружающая среда18 ноября 2024 г.
Генсек НАТО Марк Рютте

Фейк о Рютте: генсек НАТО не говорил об исключении США

Фейк о Рютте: генсек НАТО не говорил об исключении США

Генсек НАТО Марк Рютте не грозил США исключением из альянса, если Трамп "сдаст Украину Путину", заверили в Брюсселе.
Конфликты14 ноября 2024 г.
Дональд Трамп выступает на конференции по криптовалютам, 27 июля 2024 года

Биткоин растет: победа Трампа обрадовала криптоиндустрию

Биткоин растет: победа Трампа обрадовала криптоиндустрию

После избрания Трампа президентом США биткоин бьет рекорды. Трамп пообещал не вводить регулирование цифровых валют.
Цифровые технологии13 ноября 2024 г.
Добыча редкоземельных металлов в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая

Промышленности ФРГ нужно сырье. Кто его будет поставлять?

Промышленности ФРГ нужно сырье. Кто его будет поставлять?

Деловые круги Германии озабочены сырьевой безопасностью страны. Импорт из России отпал, полагаться на Китай опасно.
Экономика и бизнес12 ноября 2024 г.
Илон Маск

Дело не в деньгах? Зачем Маск помог Трампу стать президентом

Дело не в деньгах? Зачем Маск помог Трампу стать президентом

Илон Маск поддержал кампанию Дональда Трампа, вернувшегося в Белый дом, деньгами и своим авторитетом. Ради чего?
Политика11 ноября 2024 г.
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Казань, 24 октября 2024. Рукопожатие президент РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша на саммите БРИКС

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На саммите БРИКС в Казани

Саммит БРИКС в Казани - не все с Россией против Запада

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Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Колонка
Политика24 октября 2024 г.
Эмблема саммита БРИКС в Казани

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Из лидеров БРИКС Россия превращается в донора для других участников организации - прежде всего Китая, говорят эксперты.
Политика22 октября 2024 г.
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