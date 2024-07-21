Камала Харрис намерена участвовать в выборах президента США

Действующая вице-президент США заявила, что намерена "заслужить и выиграть" номинацию на президентский пост, а также объединить Демократическую партию и нацию для победы над республиканцем Трампом.

Действующая вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила, что планирует баллотироваться на пост президента США. "Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намереваюсь заслужить и выиграть эту номинацию", - приводят ее слова американские СМИ в воскресенье, 21 июля.

Харрис добавила, что "сделает все" с целью "объединить Демократическую партию" и нацию для победы над республиканцем Дональдом Трампом.

Экс-глава Белого дома Трамп, в свою очередь, ранее заявил телеканалу CNN, что "победить Харрис будет проще".

Снятие Джо Байдена с выборов

Президент США Джо Байден несколькими часами ранее заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США. Действующий глава государства подчеркнул, что принял такое решение в интересах Демократической партии и страны в целом. Байден пообещал вскоре выступить с обращением к нации и рассказать подробности. Он добавил, что сосредоточится на выполнении своих президентских обязанностей до конца текущего срока.

В качестве своей замены Байден предложил Камалу Харрис, выразив ей свою "полную поддержку". "Демократы - пришло время сплотиться и победить Трампа. Давайте сделаем это!" - написал он в соцсети X.

Байден перечислил свои достижения на посту президента и подвергся критике Трампа

"Сегодня американская экономика - сильнейшая в мире. Мы сделали исторические инвестиции <...> в снижение цен на рецептурные лекарства для пожилых и распространили доступную медицинскую помощь на беспрецедентное число американцев. Мы предоставили критически необходимую помощь ветеранам, пострадавшим от воздействия токсичных веществ. Утвердили первый за 30 лет закон о безопасности оружия. Назначили первую афроамериканку судьей Верховного суда. Приняли важнейшее климатическое законодательство в мировой истории. Америка никогда не была в более выгодном положении, чем сейчас", - написал Джо Байден в соцсети X.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Байден "никогда не годился для этой должности" и США "очень пострадали" от его президентства. Однако экс-глава Белого дома пообещал "исправить этот ущерб очень быстро".