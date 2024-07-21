Байден сдался: как Демпартия найдет кандидата в президенты?

Президент США Байден объявил, что прекращает избирательную кампанию. Как Демпартия будет выдвигать нового кандидата в президенты? Что такое "посреднический съезд"? Самое важное - у DW.

После почти месяца непрекращавшейся критики и ответных заявлений о том, что он еще не слишком стар для возможного второго срока, Джо Байден в воскресенье, 21 июля, объявил, что не будет вновь баллотироваться на пост президента США. Байден, являвшийся самым вероятным кандидатом от Демпартии, столкнулся со все более крепнущим хором голосов (в том числе, и со стороны однопартийцев и видных спонсоров партии), призывавших его прекратить участие в избирательной кампании. Причина - крайне неудачное выступление президента 27 июня на первых теледебатах с предполагаемым кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Теперь Джо Байден сказал, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США. Это означает, что демократам срочно нужно найти нового кандидата в президенты - за три месяцев до выборов, запланированных на 5 ноября. И вот как это будет происходить.

Что обычно происходит на партийном съезде демократов?

В начале года американские избиратели по всей стране приняли участие в праймериз - процессе, в ходе которого демократы и республиканцы в каждом штате начинают выбирать тех, кто в конечном счете будет представлять партии 5 ноября. Тот из политиков, кто в ходе праймериз в каждом штате набирал наибольшее количество голосов, получал голосующих за него делегатов на национальные партийные съезды, на которых и происходит окончательное выдвижение кандидатов в президенты. Число делегатов зависит от численности населения штата - выиграв в Калифорнии, претендент в президенты получит заметно больше верных ему делегатов, чем при победе в Вермонте.

Джо Байден долго не хотел сниматься с выборов Фото: DW

В августе на съезде Демократической партии делегаты соберутся, чтобы проголосовать за своего кандидата в президенты. По итогам праймериз Джо Байден получил подавляющее большинство партийных делегатов - почти 3900. Для сравнения - только порядка 30 делегатов пока не определись со своим выбором или же достались другим претендентам на выдвижение в президенты.

Согласно уставу Демпартии, эти 3900 делегатов обязаны были проголосовать за номинацию Байдена. Но теперь, когда он прекратил борьбу за Белый дом, делегаты, которых он заполучил в ходе праймериз, могут поддержать кого угодно на так называемом открытом съезде.

Что произойдет на открытом съезде Демпартии?

В преддверии съезда, пройдущего в Чикаго с 19 по 22 августа, руководство партии постарается как можно быстрее найти кандидата, который, по их мнению, способен объединить демократов. Цель состоит в том, чтобы выбрать того, кто привлечет на избирательные участки в ноябре американцев всего идеологического спектра, охватываемого Демпартией. Только если кандидат-демократ сможет воодушевить достаточное количество избирателей, чтобы они решили проголосовать, у него есть шанс победить Дональда Трампа.

За голоса делегатов на съезде в Чикаго смогут бороться как претендент на выдвижение, одобренный Национальным комитетом Демпартии, так и любой желающий - в этом и заключается суть открытого съезда. Если кто-то уверен, что станет лучшим кандидатом в президентом, чем тот, кого выбрало партийное руководство, он вправе побороться на номинацию. Единственное, что нужно сделать каждому рискнувшему баллотироваться, - собрать подписи 600 делегатов.

Вице-президент США Камала Харрис Фото: Brendan McDermid/REUTERS

Важно отметить, что, хотя нынешний вице-президент Камала Харрис - один из вероятных кандидатов в президенты от Демократической партии, она не может автоматически заменить Джо Байдена в качестве кандидата только потому, что является вице-президентом. Когда глава государства в США теряет трудоспособность во время срока полномочий, его обязанности берет на себя вице-президент. Но то же самое не происходит, если речь идет о выдвижение кандидатом в президенты, когда действующий президент решил не баллотироваться.

Вернемся к съезду. По данным Ballotpedia, онлайн-энциклопедии американской политики, на съезде Демпартии в Чикаго будут присутствовать 3933 делегата. Все они проголосуют в первом туре. Если кто-то из претендентов получит более 50% голосов, то он станет новым кандидатом в президенты от демократов на всеобщих выборах 5 ноября.

Что такое "посреднический или оспариваемый съезд"?

Если чем никто не наберет в первом туре более 50% голосов, съезд перерастет в так называемый "последнический или оспариваемый съезд". Нацкомитет, партийные тяжеловесы и сами потенциальные кандидаты проведут переговоры между собой и делегатами, торгуясь, склоняя их на свою сторону и пытаясь найти решение. В такой ситуации возможно образование новых союзов, например, когда один из конкурентов попытается убедить соперника пойти с ним в паре в качестве возможного будущего вице-президента, а не баллотироваться, добиваясь своей номинации.

Если кому-то интересно получить представление о том, как это выглядит, то есть смысл посмотреть популярные американские телесериалы, такие как "Западное крыло" и "Карточный домик". Там есть сюжеты, изображающие закулисную борьбу и драмы, происходящие на таких съездах. На самом деле последний "посреднический съезд", когда демократам не удалось в первом туре выбрать кандидата в президенты, прошел в 1952 году.

Во втором туре делегаты освобождаются от обязанности голосовать за определенного в ходе праймериз претендента и могут переметнуться к любому другому. Кроме того, к голосованию будут допущены и так называемые суперделегаты, которым это запрещено делать в первом туре. Суперделегаты - это члены Национального комитета Демпартии, ее видные фигуры (нынешние и бывшие президенты, вице-президенты, спикеры Конгресса и председатели Нацкомитета), а также действующие губернаторы и члены Конгресса.

До 2018 года суперделегаты имели право голосовать и в первом туре. По данным Ballotpedia, их сейчас 739, и, как считается, они не были чьими-либо сторонниками в ходе праймериз и могут поддержать кого угодно. Голосование будет продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет более 50% голосов делегатов, сколько бы туров для этого ни потребовалось. Тот политик, кто добьется этой цели, в итоге и заменит Джо Байдена в качестве кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2024 года.