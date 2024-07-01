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ПолитикаСША

Если не Байден? Кого демократы видят возможным кандидатом

Даниил Сотников
1 июля 2024 г.

После неудачного выступления 81-летнего президента США Джо Байдена на первых теледебатах, в Демпартии все громче слышны призывы выбрать другого кандидата в президенты. Кого рассматривают в качестве возможной замены?

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

Неуверенное выступление президента США Джо Байдена на первых теледебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом во время нынешней предвыборной кампании, где Байден запинался, не всегда мог закончить мысль и выглядел очень уставшим, вызвало панику в Демократической партии. Множество американских СМИ выступили с призывом к Байдену отказаться от участия в президентских выборах и уступить место другому кандидату. Как выяснили CNN и The New York Times, такие обсуждения среди однопартийцев 81-летнего президента начались прямо во время прямого эфира.

Формально демократы должны выдвинуть кандидата в президенты на партийном съезде, который пройдет в Чикаго с 19 по 22 августа. Однако определиться придется еще раньше, поскольку в нескольких штатах дедлайн на включение кандидатов в выборные бюллетени наступит до съезда партии. Для принятия окончательного решения у демократов осталось полтора месяца.

На внутрипартийных выборах Байден стал безальтернативным кандидатом, набрав 95 процентов голосов. Отказываться от участия в выборах Байден не намерен, а снять его кандидатуру вопреки его желанию очень трудно. Если же действующий президент сам решит сняться с выборов до съезда партии, демократы смогут выдвинуть нового кандидата, не участвовавшего в праймериз. Американские СМИ и аналитики уже составили список возможных кандидатов.

Камала Харрис

Нынешний вице-президент Камала Харрис из-за своей должности - очевидный первый кандидат на замену Байдену, соглашаются ведущие американские СМИ. Демпартии США будет рискованно проигнорировать кандидатуру Харрис - первой чернокожей и первой женщины вице-президента, если они хотят сохранить свое преимущество среди чернокожих и молодых избирателей, отмечают The Washington Post и The New York Times.

Главной проблемой Харрис остаются ее низкие рейтинги, соглашаются аналитики. Опросы Университета Монмута и Университета Саффолка, которые цитирует NYT, показали, что положительно к Харрис относятся 38% американцев. Байдена позитивно оценивает 41% избирателей, а Трампа - 40%, показал этот же опрос.

Гретхен Уитмер

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер
Губернатор Мичигана Гретхен УитмерФото: Ryan Garza/USA TODAY Network/IMAGO

"Правдоподобная альтернатива, которая выглядит почти идеально на бумаге", "национальная звезда Демократической партии" и "идеальный кандидат" - так СМИ описывают кандидатуру губернатора Мичигана Гретхен Уитмер. Будучи губернатором два срока, Уитмер возглавила кампанию 2022 года, по итогам которой демократы в этом колеблющемся штате впервые за 40 лет получили полный контроль над законодательным собранием и правительством Мичигана, напоминает NYT. Авторитет Уитмер на национальном уровне также резко возрос во время пандемии коронавируса, когда она стала объектом критики для правых СМИ и республиканцев за введение ограничительных мер, отмечает издание.

Рейтинги одобрения Уитмер в родном Мичигане составляют от 54 до 61 процента, что может сыграть на руку в попытке демократов удерживать колеблющиеся штаты Среднего Запада, считает WP. Издание Politico однако отмечает, что Уитмер "превзошла ожидания в Мичигане", но у нее мало опыта работы на национальном уровне, а своим успехом в штате она во многом обязана "отношениям, которые выстраивала на протяжении многих лет".

Гэвин Ньюсом

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
Губернатор Калифорнии Гэвин НьюсомФото: Martin Klimek/USA TODAY/picture alliance

Губернатор Калифорнии и бывший мэр Сан-Франциско Гэвин Ньюсом стал одним из главных доверенных лиц Байдена в ходе этой кампании. К преимуществам его кандидатуры СМИ относят опыт работы в большом и важном штате и его выступления на национальном уровне, например, дебаты с губернатором Флориды республиканцем Роном ДеСантисом. Агентство Bloomberg называет Ньюсома "наиболее подготовленным" среди других возможных кандидатов.

"Но трудно представить, что Демпартия решит, что выход на данный момент - это губернатор Калифорнии и бывший мэр Сан-Франциско - города, против которого республиканцы были бы только рады выступить, указав на его проблему с преступностью", - пишет WP. NYT соглашается, что Ньюсому в ходе кампании пришлось бы объяснять проблемы, с которыми столкнулась Калифорния за последнее десятилетие: бездомность, высокие налоги, растущие расходы на жилье. 

Дж. Б. Прицкер

Еще один губернатор - на этот раз Иллинойса - миллиардер и наследник состояния Hyatt Hotels Джей Б. Прицкер. Многим он запомнился резкими оскорблениями в адрес Трампа. "Прицкер отклонился от тщательно сформулированных тезисов большинства демократов и обрушился на бывшего президента, называя его преступником, расистом, гомофобом и мошенником", - напоминает NYT. Эта манера вызвала одобрение среди избирателей на Среднем Западе, отмечает издание. "Он миллиардер, который не боится тратить свои деньги, и он очень прогрессивен", - оценивал амбиции Прицкера бывший конгрессмен-республиканец Рэй Лахуд, который работал министром транспорта в администрации Обамы.

Состояние Притцкера примерно в 3,5 млрд долларов делает его самым богатым выборным должностным лицом Америки, и он "не стесняется использовать эти средства на свои политические амбиции", подчеркивает NYT. Еще в марте прошлого года издание писало, что возможное противостояние Прицкера с Трампом "будет столкновением мощных олицетворений современного консерватизма и либерализма". 

Джошуа Шапиро

Губернатора Пенсильвании и бывшего генерального прокурора штата Джошуа Шапиро NYT называет "взвешенным лидером", который во время своего пребывания на посту "делал упор на двухпартийность и в основном сосредоточился на неидеологических вопросах". По данным недавних опросов, его рейтинг одобрения находится на уровне 64 процентов. С симпатией к нему в родном штате относятся даже 30% сторонников Трампа.

Джош Шапиро
Джош ШапироФото: Hannah Beier/REUTERS

На выборах 2022 года он набрал 56% голосов. "Если и существует штат, в котором победа обязательна для любого демократического соперника Трампа, то это Пенсильвания", - пишет NYT. WP называет Шапиро "одной из самых интригующих восходящих звезд" партии.

Шапиро часто говорит о своей иудейской вере, он участвовал в ожесточенных внутрипартийных спорах из-за пропалестинских студенческих протестов, горячо отстаивая свою поддержку Израиля и называя некоторые из демонстраций антисемитскими. WP считает, что Шапиро в основном рассматривался как вариант на 2028 год, поскольку он пробыл губернатором всего полтора года.

Мишель Обама

"Фантастический вариант для демократов во всех смыслах", - пишет о Мишель Обаме The Washington Post. Согласно опросу YouGov, она самая популярная бывшая первая леди страны, и ее рейтинги одобрения неизменно высоки. Основная проблема в том, что она сама не проявляет интереса к выдвижению в президенты. "Это действительно вариант, позволяющий разбить стекло в случае чрезвычайной ситуации. И кажется, что стекло небьющееся", - подытоживает WP.

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