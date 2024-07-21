Байден снялся с выборов и предложил вместо себя Харрис

Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США. Он пообещал рассказать подробности о своем решении позже. В качестве своей замены Байден предложил вице-президента Камалу Харрис.

Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США. Сообщение об этом размещено в его аккаунте в соцсети X в воскресенье, 21 июля.

Действующий президент страны подчеркнул, что принял такое решение в интересах Демократической партии и Соединенных Штатов Америки в целом. Байден пообещал на следующей неделе выступить с обращением к нации и рассказать подробности.

В качестве своей замены Байден предложил вице-президента Камалу Харрис, выразив ей свою "полную поддержку". "Демократы - пришло время сплотиться и победить Трампа. Давайте сделаем это!" - написал он в следующем посте.

Дональд Трамп, номинированный Республиканской партией США на пост президента, уже заявил, что "победить Харрис будет проще", передает агентство Reuters.

По данным того же агентства, еще в субботу вечером Джо Байден был полон решимости продолжать бороться за свое переизбрание. Однако уже в 1.45 по времени Восточного побережья США (20.45 мск) он сообщил своим главным соратникам, что выходит из президентской гонки. О причинах, по которым Байден изменил свое решение, Reuters не сообщает.