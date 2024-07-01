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ПолитикаСША

Семья призвала Байдена продолжать борьбу за пост президента

Сергей Ромашенко
1 июля 2024 г.

81-летний Джо Байден провально выступил на предвыборных теледебатах с Дональдом Трампом. С тех пор в Демократической партии США усилилась дискуссия о целесообразности замены кандидатуры Байдена.

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Джо Байден с супругой Джилл
Джо Байден с супругой ДжиллФото: Evan Vucci/AP/dpa/picture alliance

Семья призвала президента США Джо Байдена не отказываться от борьбы за переизбрание, несмотря на провальное выступление на недавних теледебатах с его соперником Дональдом Трампом. Родственники в ходе семейной встречи в загородной резиденции Байдена в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном заверили 81-летнего главу государства в безоговорочной поддержке, сообщил вечером в воскресенье, 30 июня, американская телекомпания CNN со ссылкой на два источника.

Газета The News York Times, ссылаясь на источники в окружении президента, также сообщила, что семья призвала Байдена не снимать свою кандидатуру, несмотря на катастрофическое выступление на теледебатах.

Издание Politico сообщает, что родственники возложили большую долю ответственности за провал Байдена на его советников. В результате Байден, его их мнению, оказался не готов активнее критиковать Трампа и слишком сосредоточился на том, чтобы обороняться вместо того, чтобы рассказать о своем видении второго срока своего президентства. Ранее сообщалось, что семья может постараться убедить байдена отказаться от дальнейшей борьбы за переизбрание.

Попытки Белого дома разрядить ситуацию

Джо Байден встретился с семьей в Кэмп-Дэвиде после целой серии предвыборных мероприятий в конце минувшей недели. Эти мероприятия были запланированы уже давно. Белый дом постарался развеять впечатление, что встреча с родственниками была кризисной встречей. В программу включили фотосессию с известным фотографом Энни Лейбовиц, дети и внуки президента специально приехали, чтобы принять в ней участие.

Байден возвращается в Белый дом в понедельник, 1 июля. Помимо прочих мероприятий, запланированы встречи президента с донорами Демократической партии.

Джо Байден так же, как и его предшественник на посту президента Дональд Трамп, надеется на переизбрание в ноябре. До недавнего времени создавалось впечатление, что борьба будет почти равной. Но провальное выступление Байдена на теледебатах вечером 28 июня вызвала в США широкие дебаты о том, способен ли он все еще выполнять функции президента и не следует ли ему уступить место более молодому кандидату.

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