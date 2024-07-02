Конгрессмен-демократ призвал Байдена сняться с выборов

Конгрессмен-демократ Ллойд Доггет призвал Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США после провала на теледебатах с Дональдом Трампом. Это первый такой случай в Демократической партии.

Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Ллойд Доггет во вторник, 2 июля, призвал однопартийца Джо Байдена снять свою кандидатуру с назначенных на 5 ноября выборов президента. Это первый такой призыв от конгрессмена-демократа.

Доггетт, представляющий в нижней палате американского парламента штат Техас, высоко оценил первую каденцию Байдена, назвав эти четыре года "трансформационными". Однако при этом политик выразил мнение, что от демократов за пост президента сейчас должен побороться другой кандидат.

"Учитывая, что, в отличие от (экс-президента США Дональда) Трампа, президент Байден был всегда привержен в первую очередь интересам страны, а не своим личным, я надеюсь, что он примет болезненное и трудное решение выйти (из предвыборной гонки - Ред.). Я с уважением призываю его сделать это", - цитирует слова 77-летнего Доггета агентство Reuters.

Провал Байдена на дебатах с Трампом

На недавних теледебатах с 78-летним Трампом, которого выдвинула на ноябрьские выборы Республиканская партия, 81-летний Джо Байден выступил неуверенно. Он запинался, не всегда мог закончить мысль и выглядел очень уставшим. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила, что Байден недавно перенес простуду, однако это не удовлетворило наблюдателей.

В стане демократов, по данным СМИ, прямо во время прямого эфира начали обсуждать замену Байдена на другого кандидата. С аналогичным призывом к действующему президенту обратилась газета The New York Times. Сообщалось, что убедить его решиться на этот шаг может ближайшее окружение во главе с женой Джилл. Однако семья призвала Байдена продолжать борьбу за президентский пост.

Сам Джо Байден после дебатов признал, что "уже не молод", однако "верит всем сердцем и душой", что может справиться с работой президента. "Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", - заявил 81-летний политик на предвыборном митинге.