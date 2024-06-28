"Фиаско Байдена и ложь Трампа". Как оценили теледебаты в США

После первой теледуэли Джо Байдена и Дональда Трампа в рамках нынешней предвыборной кампании эксперты дали оценку выступлению бывшего и нынешнего президентов США. За что критикуют Байдена и в чем упрекают Трампа?

Бывший и нынешний президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и Джо Байден провели первые теледебаты в рамках нынешней предвыборной кампании. Демократ Байден и республиканец Трамп, которые, пока не являются официальными кандидатами от своих партий на ноябрьских президентских выборах, встретились в Атланте (штат Джорджия) в студии телеканала CNN и обсудили, в том числе, проблему миграции в США, экономику и внешнюю политику.

На выступление Байдена могла повлиять болезнь

С самого начала голос действующего президента страны звучал неуверенно, но несколько источников в его окружении объяснили это обычной простудой. Тем не менее для 81-летнего Байдена, чей возраст и без того активно обсуждается в ходе текущей избирательной кампании, это имело большое значение.

"Я бы придал огласке тот факт, что он страдает от кашля", - сказал в комментарии DW аналитик по выборам из Центра политики Университета Вирджинии Майлз Коулман. По его мнению, если бы команда Байдена сообщила об этом заранее, зрители могли бы сделать скидку на охрипший голос и стали оценивать его выступление "немного добрее и мягче".

Тем не менее критиковали Байдена не только за хрипоту. Периодически его оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп указывал на то, что некоторые слова действующего президента были бессвязными и не имели смысла.

Для избирателей, которые твердо решили голосовать за кандидата от Демократической партии, эти дебаты вряд ли что-то изменят. Но для тех, кто еще не определился с выбором, подобный разговор - это шанс услышать ответы на важнейшие вопросы от обоих кандидатов и увидеть, как они себя ведут.

Основная задача, которая стояла перед Байденом во время теледебатов, - свести на нет все опасения по поводу его возраста. Трамп, в свою очередь, должен был доказать, что может вести себя по-президентски.

Что не удалось Байдену

Байден со своей задачей не справился, уверены эксперты. "Здесь нечего приукрашивать. Эти дебаты были катастрофой для Джо Байдена", - говорит Инес Поль, руководитель офиса DW в Вашингтоне. Она считает, что Байден не сумел доказать во время теледуэли, что по-прежнему в состоянии исполнять президентские обязанности.

Старший советник президента Барака Обамы до 2011 года Дэвид Аксельрод в эфире CNN по итогам теледебатов заявил, что Джо Байдену не удалось произвести впечатление энергичного политика, а в некоторых моментах он даже казался немного потерянным. Майлз Коулман считает, что 78-летний Трамп смотрелся гораздо моложе действующего главы государства.

Рассуждая на тему физической формы обоих кандидатов, Джо Байден попытался высмеять Дональда Трампа за его вес Фото: Justin Sullivan/Getty Images

В свою очередь, Трамп скорее справился с поставленной перед ним задачей и смог вести себя, как подобает президенту. В отличие от дебатов четырехлетней давности, он не перебивал своего оппонента - возможно, из-за того, что микрофоны кандидатов выключали во время выступления соперника. "Непрезидентским" поведением же отличился скорее Байден, который назвал Дональда Трампа "неудачником и лузером". А позднее - и вовсе попытался высмеять его вес.

Трамп уходил от вопросов и говорил неправду

Трамп несколько раз начинал отвечать не по теме заданного ему вопроса. Так, вместо того чтобы говорить о политике в отношении детей или своем возрасте, кандидат в президенты возвращался к теме нелегальной иммиграции в США, раз за разом отмечая, что политика Байдена в этом аспекте может разрушить страну. По мнению эксперта Коулмана, Дональд Трамп считает, что придерживаться темы вопроса в ходе дебатов необязательно. "В целом, он не получил особого отпора от модераторов", - добавляет эксперт.

Наконец, во время дебатов Трамп несколько раз солгал. Например, согласно данным проверки фактов американского Института Пойнтера, он сделал ложное заявление, сказав, что при его президентстве граница США была самой безопасной "за всю историю" страны. На самом же деле, узнали исследователи, нелегальная миграция в Соединенные Штаты в период правления Трампа была выше, чем при президентстве Барака Обамы. Кроме того, канал CBS в результате проверки высказываний кандидатов выяснил, что Трамп соврал, сказав, что экономика США была "лучшей за всю историю" в то время, когда он был главой государства.

В свою очередь, как выяснил CBS, Байден сказал неправду, заявив, что при его президентстве за рубежом не умер ни один американский солдат. На самом деле, пишет телеканал, таких случаев было как минимум 16.

Дональд Трамп также не стал прямо отвечать на вопрос, примет ли он результат ноябрьского голосования вне зависимости от того, кто станет его победителем. Дважды уклонившись от ответа, в конце концов он заявил, что признает результаты выборов, если они будут "честными, законными и хорошими", не уточнив при этом четких критериев.

Несмотря на попытки уйти от некоторых вопросов, Дональд Трамп на этих дебатах показал себя лучше, чем Джо Байден, считают эксперты Фото: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

В 2020 году Трамп отказался признать свое поражение от Байдена и обвинил демократов в манипулировании результатами. Несмотря на то, что все поданные им иски были отклонены в судах, он продолжил придерживаться такой версии. 6 января 2021 года небольшая часть сторонников Дональда Трампа предприняла попытку сорвать демократическую передачу власти, пойдя на штурм вашингтонского Капитолия.

Неуверенное выступление Байдена не позволило ему взять верх даже в самых "удобных" для него темах. К примеру, он не смог в достаточной степени атаковать Трампа за его преследование по уголовным делам, а также преподнести себя аудитории как защитника репродуктивных прав. И даже его обещание вернуть общенациональное конституционное право на аборт, которое Верховный суд США отменил в 2022 году, не было воспринято аудиторией из-за неубедительной подачи.

Теледебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом (слева) и действующим президентом США Джо Байденом (справа) Фото: Yuri Gripas/abaca/picture alliance

"Демократы в состоянии паники"

Сразу после окончания теледебатов начались разговоры о том, могут ли демократы выдвинуть другого кандидата на пост президента до или во время Национального съезда партии, который состоится уже в августе, и на котором Байден должен быть официально номинирован в кандидаты.

Агентство Reuters приводит слова неназванного крупного донора избирательной кампании Джо Байдена: "Это уже невозможно переиграть", - констатировал он, добавив, что партия будет рассматривать любые альтернативы для участия в выборах. Инес Поль, которая также освещала для DW выборы президента США в 2020-м, подтвердила, что неважное выступление действующего президента "вызвало дискуссии о том, как Демократическая партия может предотвратить повторное выдвижение Байдена". Один из способов сделать это - позволить делегатам грядущего съезда избрать другого кандидата. Такое решение кажется весьма необычным, если взглянуть на последние десятилетия американской политики. Но сейчас не обычные времена, говорит она: "Демократы находятся в состоянии паники".