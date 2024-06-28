Байден и Трамп на дебатах обсудили условия Путина по Украине

Джо Байден и Дональд Трамп - 46-й и 45-й президенты США - в четверг, 27 июня, провели историческую теледуэль в студии телеканала CNN в Атланте (штат Джорджия), в ходе которой действующий глава Белого дома впервые дебатировал со своим предшественником.

Вопреки устоявшейся традиции, в соответствии с которой внешнеполитические аспекты в таком формате чаще всего не являются центральными (обычно обсуждаются преимущественно внутриполитические проблемы), теме Украины, России и взаимоотношений с президентом РФ Владимиром Путиным на этот раз было уделено довольно много времени, причем политики возвращались к ней несколько раз. DW следила за происходящим в прямом эфире.

Эфир начался с того, что Трамп и Байден заняли свои места в студии (на телеэкранах республиканец оказался по левую руку, демократ - по правую; так было решено после того, как соперники бросили жребий и определились со своими предпочтениями).

Пожимать друг другу руки они не стали. Аналогичным образом они вели себя и во время президентских дебатов в 2020 году, но тогда это было обусловлено главным образом антипандемийными мерами в условиях COVID-19.

Об условиях Путина по Украине

К внешнеполитической повестке политики перешли уже на 28-й минуте эфира - по инициативе ведущей Даны Баш. "Путин говорит, что закончит войну, только если Россия сохранит за собой украинские территории, на которые она уже претендует. А Украина откажется от своего стремления вступить в НАТО. Приемлемы ли для вас условия Путина?" - спросила она.

Первым отвечал Трамп: "Что касается России и Украины. Если бы у нас был настоящий президент, президент, который бы знал... который был бы уважаем Путиным, он никогда не вторгся бы в Украину". Экс-президент США высказал мнение, что Байден "поощрил Россию" к вторжению, выведя американские войска из Афганистана. "Это был такой ужасный позор", - продолжил Трамп, говоря об операции в августе 2021 года. "Путин наблюдал за этим и увидел некомпетентность", - заявил он.

"Никогда в жизни не слышал столько болтовни", - парировал Байден, после чего, кратко изложив свое видение ситуации с выводом войск из Афганистана, начал описывать провалившийся, по его словам, план Путина "взять Киев за пять дней".

Ни один из политиков при этом на вопрос Баш не ответил, в связи с чем ей пришлось повторить его. "Нет, они (условия Путина. - Ред.) неприемлемы", - заявил на этот раз Трамп. "Это война, которая никогда не должна была начаться", полномасштабное вторжение никогда бы не произошло, "если бы у нас был лидер", добавил республиканец. "Он (Байден. - Ред.) выделил Украине 200 миллиардов долларов или больше… Это огромные деньги", - продолжил Трамп, похвастав, что в случае своей победы урегулирует обстановку еще до возможного вступления в должность 20 января 2025 года.

Издание Newsweek еще в апреле 2023 года отмечало , что сумма в 200 млрд долларов неоднократно упоминалась "целым рядом правых политиков". Между тем американский Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations) в материале от 9 мая, назвав несколько меньшую сумму, пояснил, что из "175 млрд долларов" лишь 107 млрд - прямая помощь Киеву. Как следовало из аналитики, большая часть оставшихся денег пошла на финансирование различных инициатив США, лишь косвенно имеющих отношение к войне в Украине, и малая часть - на поддержку других пострадавших стран региона.

Позднее Трамп добавил, что "Украина не выигрывает эту войну". "У них заканчиваются солдаты, они потеряли так много людей", - заявил он.

Байден, который - тоже по инициативе Баш - вернулся к ответу на первоначально поставленный вопрос, отметил: "Факт в том, что Путин - военный преступник". В марте 2022 года американский лидер уже использовал подобную риторику.

"Он хочет восстановить то, что было частью советской империи", - продолжил глава Белого дома. "Он хочет всю Украину", - добавил он. При этом Байден выразил мнение, что Путин на этом не остановится. "Как вы думаете, что произойдет с Польшей? Что вы думаете о Беларуси? - спросил он. - Что, как вы думаете, произойдет с этими странами НАТО?" При этом неясно, оговорился ли президент, причислив Беларусь к странам в составе альянса, или имел в виду какие-то другие государства блока.

Говоря о поддержке Киева, Байден упомянул широкий фронт из 50 государств, включая Японию и Южную Корею. При этом он предупредил о последствиях разрастания военных действий: "Ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось сдержать только в Европе".

В ходе дебатов фамилия Путина прозвучала 11 раз, Россия упоминалась 11 раз, Украина - 16.

Недостоверные высказывания, преувеличения, взаимные обвинения

Анализируя выступления, эксперты уже заявили о многочисленных недостоверных высказываниях, допущенных как республиканцем, так и демократом. В числе наиболее очевидных - Трамп заявил о "сравнительно небольшом числе" участников штурма Капитолия. Между тем, как напомнило агентство AP , в федеральных преступлениях, связанных с беспорядками, были обвинены более 1400 человек.

Кроме того, Трамп обвинил Байдена в намерении увеличить налоги "в четыре раза". На деле глава Белого дома хочет предотвратить повышение сборов с тех, кто зарабатывает менее 400 тысяч долларов в год, усиление бремени планируется только для корпораций и богатых налогоплательщиков.

Байден в свою очередь в основном прибегал к преувеличениям. В частности, заявил, что Трамп призывал американцев делать в руку "инъекции отбеливателя" для лечения COVID-19. В действительности же экс-президент США задавался вопросом, нельзя ли как-то использовать для легких дезинфектант, чтобы бороться с инфекцией.

В ходе дебатов политики активно старались выяснить, кто же из них худший президент в истории США, но так и не смогли с этим определиться. Трамп посвятил этому несколько пассажей. Байден в свою очередь сделал упор на том, что у его соперника "нет никакого представления об американской демократии".

Независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди-младший по итогам эфира уже заявил, что происходившее в студии введет "многих американцев в депрессию". "Думаю, это была удручающая презентация", - добавил он.

Севший голос Байдена и агрессивные нападки Трампа

Многие комментаторы обратили внимание на то, что у Байдена сел голос. Причем осипшим он оказался еще в самом начале дебатов. Один из помощников политика позднее списал это на простуду. Однако известно, что до дебатов Байден интенсивно готовился в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд). Там к процессу были подключены его советники, а также экс-глава аппарата Белого дома Рон Клейн. Мог ли президент сорвать голос во время преьывания там, неизвестно.

Во время эфира 81-летний президент часто запинался и сбивался. Начал он неубедительно, но к середине немного набрал темп.

78-летнего Трампа тоже подвергли критике - в основном за то, что он не смог полностью удержаться от агрессивного тона, не всегда отвечал на вопросы ведущих и в присущей ему манере хвалился своими достижениями.

При этом и действующий, и бывший президенты не стеснялись переходить на личности в манере, явно не соответствующей уровню президентских дебатов. Так, Байден назвал Трампа "единственным человеком на этой сцене, осужденным за преступление", имея в виду признание его виновным по делу о фальсификации документов. Говоря о судебных исках, обвинявших его в сексе с порнозвездой, Байден заявил, что у Трампа "мораль, как у уличной кошки". В ответ Трамп сослался на судимость сына Байдена - Хантера. Его присяжные тоже признали виновным - речь шла обо всех трех пунктах обвинения в деле о незаконном хранении оружия.

"В Демпартии царит глубокая паника"

Репортер CNN Джон Кинг, анализируя выступления, заявил, что речь идет о дебатах, которые "меняют игру". "В Демократической партии царит глубокая, обширная и очень агрессивная паника", добавил он. Дэвид Аксельрод, в свое время занимавший пост старшего советника демократа Барака Обамы, отметил, что демпартия переживает "шок".

Вице-президент США Камала Харрис встала на защиту Байдена, посоветовав избирателям сосредоточиться на его достижениях, а не на впечатлении от его выступления.

Республиканцы должны официально определиться со своим претендентом на президентских выборах в июле, на съезде в Милуоки (штат Висконсин), демократы - в августе, в Чикаго (штат Иллинойс).

Ранее в беседе с DW Тодд Грэм, преподаватель искусства дебатов в Школе коммуникационных исследований заявил, что в случае непредвиденных обстоятельств политики могут снять свои кандидатуры, однако об этом они должны заявить сами. В то же время "подобного никогда ранее не происходило", подчеркнул эксперт.

Вторые дебаты состоятся 10 сентября в эфире телеканала ABC. Выборы президента США запланированы на 5 ноября.