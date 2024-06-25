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Трампу советуют принудить Украину к переговорам с Россией

Ася Миллер
25 июня 2024 г.

Экс-советники Трампа предложили ему свой план окончания войны в Украине. Если тот вновь станет президентом, Киев могут принудить к переговорам с Москвой угрозой прекратить поставки оружия.

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Дональд Трамп
Дональд ТрампФото: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в ноябре 2024 года может принудить Украину начать мирные переговоры с Россией, пригрозив в противном случае прекратить поставки американского оружия. Такой план окончания войны в Украине,как  сообщило во вторник, 25 июня, агентство Reuters, предложили Трампу его советники по нацбезопасности в период его первого президентского срока - генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг и Фред Флейтц. По их словам, стратегия по Украине уже была представлена экс-президенту и получила его "положительную реакцию". "Я не утверждаю, что он согласился с ней или с каждым ее словом, но мы были рады получить такой отклик", - заявил один из них.

Согласно этому плану, переговоры о мире должны проводиться с учетом "имеющейся линии фронта". Киев при этом не обязан официально отдавать РФ свои территории. Тем не менее, в беседе с Reuters Флейтц выразил сомнение в том, что украинские войска смогут в ближайшем будущем взять под контроль регионы, оккупированные российской армией.  "Мы обеспокоены тем, что это превратилось в войну на истощение, в которой погибнет целое поколение молодых людей", - сказал он.

В то же время, если от переговоров откажется Россия, Келлогг и Флейтц рекомендуют усилить военную поддержку Украины. При этом в плане также отмечается, что в целях достижения прочного мира Вашингтону так или иначе придется вооружить Украину "до зубов" и обеспечить стране дополнительные гарантии безопасности.

Трамп обещал добиться мирного соглашения "в течение 24 часов"

Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Стивен Чунг не стал опровергать то, что экс-президент ознакомился с планом, но призвал считать официальными лишь заявления самого Трампа и членов его предвыборной команды.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что приоритетом своего потенциального второго президентского срока считает быстрое прекращение войны в Украине. По его словам, мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено "в течение 24 часов" после того, как он вступит в должность президента.

 

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