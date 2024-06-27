Байден против Трампа: В чем уникальность нынешних дебатов?

В США предстоящую теледуэль Байдена и Трампа уже успели назвать "самой уникальной в истории". В формате дебатов действительно много нового. DW - с подробностями.

Если бы выборы в США состоялись сегодня и Алексей Ч. (фамилия сокращена по его просьбе - Ред.) имел право голосовать, он отдал бы свой голос - "скорее в пользу Трампа". Однако такого права у собеседника DW пока нет.

Алексею - 33 года, он родился и вырос в Москве. По профессии - специалист по радиоэлектронике. В США Алексей живет уже около двух лет. После начала полномасштабной войны России в Украине он некоторое время провел в Казахстане, позднее перебрался в Калифорнию. За предстоящими президентскими дебатами он намерен пристально следить, поскольку свое будущее связывает преимущественно с Соединенными Штатами.

Гипотетическую возможность возвращения экс-президента Дональда Трампа в Белый дом Алексей "в целом приветствует". О своих аргументах в пользу данного сценария он рассказал в Нью-Йорке, куда приехал поступать в магистратуру одного из престижных вузов. Алексей считает, что Трамп сможет надавить на Москву и на Киев и "добиться перемирия". Он недоволен нелегальной иммиграцией и связывает с экс-президентом надежды на ужесточение правил пребывания в стране. Не нравится ему и ситуация с преступностью - "хотелось бы, чтобы люди чувствовали себя безопаснее", особенно - в Калифорнии и Нью-Йорке.

По данным за 2022 год, в Соединенных Штатах проживали свыше 974 тыс. русскоязычных. Насколько мнение Алексея репрезентативно применительно именно к этой категории населения - сказать сложно. В целом же по стране, по последним данным опросов, приведенных газетой The New York Times, 78-летний Трамп и действующий глава Белого дома, 81-летний Джо Байден в президентской гонке пока идут вровень - у каждого из них рейтинг по 46%.

В четверг, 27 июня, соперники в первый раз встретятся в формате теледебатов - в прямом эфире в студии телеканала CNN в Атланте (штат Джорджия). В США эту теледуэль уже назвали "самыми уникальными дебатами в истории". DW разбиралась в причинах.

Рекордно ранняя дата дебатов

Нынешние дебаты проводятся рекордно рано - еще до того, как участвующие в них политики стали кандидатами на пост президента США от своих партий. Республиканцы официально определятся со своим претендентом в июле, на съезде в Милуоки (штат Висконсин), демократы - в августе, в Чикаго (штат Иллинойс).

С 1960 года, когда в эфире встретились соперничавшие за президентский пост Джон Кеннеди и Ричард Никсон, все подобные мероприятия планировались на сентябрь или октябрь.

Джон Кеннеди и Ричард Никсон во время теледебатов в 1960 году Фото: AP Photo/AP Images/picture alliance

Однако в мае Байден отказался участвовать в осенней теледуэли, организацией которой должна была руководить Комиссия по президентским дебатам, и сроки в итоге были сдвинуты. Трамп также одобрил проведение первого раунда 27 июня в студии CNN, второго - 10 сентября в эфире ABC.

"Еще несколько месяцев назад команда Байдена думала, что кампания развивается не так, как она хочет. Они (члены штаба - Ред.) чувствовали, что нужно как-то поменять нарратив", - сказал DW Джон Шоу, директор Института общественной политики имени Пола Саймона. По мнению эксперта, сдвиг сроков дает возможность штабу более оперативно скорректировать повестку. Кроме того, чем ближе день выборов 5 ноября, тем меньше пространства для маневра. В то же время "если что-то пойдет не так" во время дебатов в июне, позднее "будет время все исправить", отметил Шоу.

В свою очередь Тодд Грэм, преподаватель искусства дебатов в Школе коммуникационных исследований в Карбондейле (штат Иллинойс) напомнил, что экс-председатель Республиканского национального комитета Ронна Макдэниел еще в апреле критиковала планы Комиссии и говорила о прекращении сотрудничества с ней. Республиканцы также были не в восторге от дебатов осенью и настаивали на более ранних сроках, пояснил Грэм в беседе с DW.

Могут ли серьезные проколы политиков во время теледуэли привести к тому, что в итоге один из них (или сразу оба) не будут официально номинированы от соответствующих партий? На это взгляды экспертов расходятся. "Нет, это немыслимо, если только у них не произойдет чего-то серьезного со здоровьем", - сказал Шоу. В свою очередь Грэм был не столь категоричен. По его словам, в случае непредвиденных обстоятельств о снятии своих кандидатур политики должны будут заявить сами. Однако "подобного никогда ранее не происходило", подчеркнул он.

Отсутствие зрителей в студии

Еще одно нововведение этой теледуэли - впервые со времен Кеннеди и Никсона в студии не будет публики. По мнению Шоу, это делается, чтобы облагородить формат. "Так давно следовало поступить, - считает Грэм. - Зрители только мешают". По его словам, публике часто дают указания, что в определенные моменты нужно аплодировать. На кандидатов это может действовать положительно, но на самом деле происходящее - лишь иллюзия поддержки. При этом отсутствие зрителей в студии - в первую очередь может ударить по Трампу, полагает Шоу: "Для него это - серьезный минус. Он "подзаряжается" от аудитории".

Байден: Наушники и стимуляторы я уже заготовил

Под объективами телекамер политикам разрешат иметь при себе только ручку, пустой блокнот для записей и бутылку воды. Во время дебатов сверяться со сделанными заранее заметками или пользоваться подсказками штабов запрещено. Впрочем, по словам Грэма, в последнем никакого новшества нет, такие правила сохранялись последние несколько избирательных циклов.

В 2020 году Байден довольно остроумно отверг обвинения в том, что якобы собирался прибегнуть к подсказкам, которые ему, по версии критиков, должны были надиктовывать в наушники, а также к препаратам для повышения работоспособности.

"Сегодня вечером - дебаты; наушники и стимуляторы я уже заготовил", - пошутил он тогда в Twitter, сопроводив запись снимком гарнитуры Apple и упаковки мороженого с арахисовым маслом.

Чтобы соперники не мешали друг другу, микрофон одного будет выключен во время речи второго. Впрочем несмотря на наличие такого правила в 2020 году - тогда оно не помогло. Байдену даже пришлось осадить постоянно перебивавшего его Трампа. "Парень, может, помолчишь уже?" - сказал он, использовав довольно резкое "shut up" (может переводиться с английского как приказ "захлопнуть рот, заткнуться" - Ред.).

В этом году акцент будет сделан на роли ведущих: модераторами выступят известные журналисты с многолетним стажем Джейк Тэппер и Дана Баш. По всей видимости, CNN хочет не допустить ситуации аналогичной той, когда другая его ведущая - Кейтлан Коллинз - подверглась критике за недостаточно эффективные попытки противодействовать Трампу, успешно растиражировавшему ряд характерных для него ложных утверждений во время интервью в 2023 году.

Еще один отход от многолетней традиции - впервые с 1988 года в организации теледуэли не приняла участия Комиссия по президентским дебатам. "С годами авторитет Комиссии оказался несколько подорван", - пояснил Шоу, добавив, что сожалеет, что на ее место в этом году пришли CNN и ABC, потому что речь шла о независимой, некоммерческой, внепартийной структуре, находившейся "над схваткой".

"Не думаю, что в плане изменений она шла в ногу со временем", - в свою очередь добавил Грэм, имея в виду, что члены Комиссии недостаточно эффективно адаптировали формат к современным политическим реалиям.

Байден - в Кэмп-Дэвиде, Трамп - в разъездах

Готовились к дебатам политики - каждый на свой манер. Байден - в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд). К процессу были подключены его советники, а также экс-глава аппарата Белого дома Рон Клейн.

Байден - в Кэмп-Дэвиде (12 февраля 2022 года) Фото: picture alliance/AP

"Думаю, Байден придерживается стратегии, которой кандидаты следовали с 1960 года", а именно - продумывает "линию дискуссии и линию атаки", отметил Шоу. По его словам, Клейн несколько лет плотно работал с Байденом, в то же время нынешний глава аппарата Джефф Зайентс сейчас, по всей видимости, занят актуальной повесткой. В связи с этим руководство подготовкой было возложено не на него, а именно на Клейна.

Дональд Трамп в свою очередь ездил с предвыборными мероприятиями по стране. Так, 22 июня он участвовал в митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания). "Его подход заключается в том, чтобы почти не тратить времени на изучение" заготовок для эфира, добавил Шоу.

Иммиграция, запрет на аборты, инфляция

Что касается повестки дебатов, то значительная ее часть по традиции будет посвящена внутренней политике - вопросам иммиграции, возможности введения федерального запрета на аборты, ситуации в экономике и инфляции.

По данным агентства AP, в последнее время в штабе Байдена все чаще демонстрируют готовность называть Трампа "осужденным преступником" ("convicted felon"). Ранее его признали виновным по делу о фальсификации деловой документации. Сам Байден до этого, однако, в основном воздерживался от подобной тактики.

В то же время действующий президент и сам может стать мишенью для Трампа из-за своего сына Хантера Байдена. Его присяжные также признали виновным - речь шла обо всех трех пунктах обвинения в деле о незаконном хранении оружия.

Прекращение огня в секторе Газа и поддержка Украины

Что касается внешнеполитических аспектов, то в центре внимания, вероятнее всего, будет прекращение огня в секторе Газа, а также дальнейшая поддержка Украины.

Информационное агентство Reuters 25 июня опубликовало эксклюзивный материал, в котором сообщило, что два ключевых советника Трампа представили ему "план прекращения войны России в Украине". По данным агентства, в проекте изложен сценарий на случай победы экс-президента на выборах. План предполагает, что Украина получит "больше американского оружия", только если вступит в мирные переговоры с Москвой, следовало из материала.

Грэм не исключил возможности, что Трамп в принципе может сослаться на этот проект в ходе дебатов. Этим могли бы объясняться, в частности, сроки его публикации - всего за два дня до теледуэли. Впрочем, не факт, что Трамп на деле будет демонстрировать готовность следовать рекомендациям своих советников. "Он делает, что хочет. Может выбрать и совсем другую (тактику - Ред.)", - добавил эксперт.

Повлияет ли теледуэль на результаты выборов?

Вашингтонский Исследовательский центр Пью (Pew Research Center) по итогам опросов после выборов - с 1988 по 2016 годы - пришел к выводу: избиратели считают дебаты полезными, но не всегда определяющими при последующем принятии решений на избирательных участках.

Для исхода нынешних выборов ключевой может оказаться ситуация в так называемых "колеблющихся" штатах, где уровень популярности обеих партий - примерно равный: в Висконсине, Мичигане, Пенсильвании. "Если один из кандидатов во время дебатов полностью слетит с катушек, это может иметь определенный эффект" на результаты в этих штатах, отметил Шоу.

Наглядная агитация в пользу Фото: Brian Cahn/ZUMA Press/picture alliance

Борьба идет за электорат, чьи взгляды находятся в середине политического спектра, пояснил Грэм. Кроме того, соперники будут стараться склонить на свою сторону так называемых "независимых" избирателей, не идентифицирующих себя ни с одной из политических сил. Наконец, Трамп, по всей видимости, постарается "достучаться" и до "небольшого числа республиканцев", которые пока не уверены, что хотят снова увидеть его в президентском кресле, добавил он.

Внимание к предстоящей теледуэли - повышенное. Многие в США надеются увидеть, сможет ли Трамп сдержать свои эмоции - в узде, а Байден - продемонстрировать не свойственную его возрасту витальность. Следить за эфиром планирует и Алексей Ч. "Любые дебаты - лучше, чем их отсутствие," - сказал он, добавив, что, по его мнению, "хороший оратор - совершенно точно, - не всегда хороший политик".

Станет ли нынешняя теледуэль "летним блокбастером" или "Супербоулом от политики" (Супербоул - кубок чемпионов НФЛ США - Ред.) по числу просмотров, станет известно уже совсем скоро.