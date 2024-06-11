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Сын Байдена признан виновным по делу о покупке оружия

Лиза Ламбрехт
11 июня 2024 г.

Хантера Байдена признали виновным по всем трем пунктам обвинения в деле о незаконном хранении оружия. Ему может грозить до 25 лет лишения свободы.

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Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден
Сын президента США Джо Байдена Хантер БайденФото: Julio Cortez/AP Photo/picture alliance

Присяжные суда в Уилмингтоне в американском штате Дэлавер признали 54-летнего Хантера Байдена виновным в незаконном хранении оружия. Сын действующего президента США Джо Байдена был признан виновным по всем трем пунктам, выдвигавшимся против него федеральным обвинением, сообщают во вторник, 11 июня, CNN и ряд других американских СМИ.

Бывшему адвокату, лоббисту и бизнесмену Хантеру Байдену вменяется в вину, что в 2018 году он, заполняя бланки при покупке револьвера Colt Cobra 38, солгал, будто не употребляет наркотики. Кроме того, в октябре того же года он в течение 11 дней хранил оружие, находясь в наркотической зависимости. Суммарно по этому делу Хантеру Байдену грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в 750 тысяч долларов.

Адвокат Байдена-младшего Эбби Лоуэлл ранее назвал обвинительное заключение политически мотивированным. "Хантер Байден, который в течение 11 дней владел разряженным пистолетом, не представлял угрозы общественной безопасности, но прокурор, обладающий всей мыслимой властью, поддающийся политическому давлению, представляет серьезную угрозу для нашей системы правосудия", - говорилось в заявлении адвоката.

Первый в истории США процесс против сына действующего президента

Это первый судебный процесс в истории Соединенных Штатов против сына или дочери действующего президента страны. Он может быть использован экс-президентом США Дональдом Трампом, который является возможным оппонентом Байдена на предстоящих в ноябре выборах. Кроме того, Хантеру Байдену предстоит судебное разбирательство по обвинению в уклонении от уплаты налогов, которое начнется в сентябре в Калифорнии.

Расследование в отношении Хантера Байдена длится с 2018 года. В 2023 году он согласился признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Досудебное соглашение должно было помочь ему избежать реального срока. В июле того же года стало известно, что сделка со следствием фактически развалилась, поскольку судья окружного суда Мэриэллен Норейка отказалась подписывать соответствующий документ. В суде сочли, что сделка содержит "нестандартные условия" и может дать Байдену иммунитет в эпизодах, по которым продолжается следствие. После развала сделки Хантер Байден отказался от признания вины.

Обвинительный приговор Трампу

Между тем 31 мая суд присяжных в Нью-Йорке впервые в истории США вынес обвинительный вердикт по уголовному делу против бывшего президента Дональда Трампа. Его признали виновным в фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплаты бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, который угрожал успеху предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Трамп признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Каждый из 34 случаев фальсификации отчетности может быть наказан тюремным заключением сроком до четырех лет - в сумме это составит 136 лет. Наказание определит судья Хуан Мерчан на специальном заседании, которое пройдет 11 июля.

Вне зависимости от того, чем закончится судебное разбирательство, Трамп все равно сможет баллотироваться в президенты. В Конституции США содержится всего три требования к кандидату на пост главы государства: он должен быть не моложе 35 лет, родиться на территории Соединенных Штатов и прожить там не менее 14 лет.

 

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