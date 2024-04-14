Сможет ли Трамп стать президентом США, если его посадят?

Экс-президент США Трамп проходит как обвиняемый по уголовному делу - впервые в истории страны. И его ждут еще три процесса. Как они повлияют на президентскую кампанию? И что если Трамп все же попадет в тюрьму?

Дональду Трампу, который с высокой долей вероятности станет кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах, намеченных на ноябрь 2024 года, не привыкать ходить на судебные заседания. В мае 2023 года суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в сексуальном насилии и клевете в отношении писательницы Элизабет Джин Кэрролл и обязал выплатить ей 5 млн долларов в качестве компенсации ущерба. А в январе нынешнего года присяжные постановили, что Трамп должен выплатить Кэрролл дополнительную компенсацию в размере 83,3 млн. Два этих гражданских дела находятся сейчас на стадии апелляции.

Кроме того, Трампа ждет и уголовное разбирательство - первый в истории США уголовный процесс по делу бывшего президента. 15 апреля экс-президент предстанет перед судом по обвинению в незаконном расходовании средств, собранных на его избирательную кампанию в 2016 году.

Трамп по время предварительного слушания дела о незаконном расходовании средств, собранных на его избирательную кампанию 2016 года, 4 апреля 2023 года Фото: Jane Rosenberg/REUTERS

Год назад прокуратура Манхэттена предъявила Трампу обвинения в фальсификации документов с целью сокрытия факта выплаты 130 тыс долларов из избирательных фондов бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, утверждавшей, что у нее был секс с Трампом. Дэниэлс угрожала выступить с разоблачениями во время предвыборной кампании. Согласно обвинению, 130 тысяч долларов стали платой Дэниелс за ее молчание.

Это первый из четырех предстоящих уголовных процессов (два в федеральных судах, два - в судах штатов), по которым Трамп проходит как обвиняемый. Остальные три касаются его предполагаемой попытки повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, сознательном распространении лжи о якобы имевшей место фальсификации итогов того голосования и незаконного хранения секретных правительственных документов в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде уже после того, как Трамп покинул Белый дом.

Может ли Трамп баллотироваться в президенты, если будет осужден?

Да. Независимо от того, чем закончится любое из вышеперечисленных дел, Дональд Трамп все равно сможет баллотироваться в президенты. В Конституции США содержатся всего три требования к кандидатам на пост главы государства: они должны быть не моложе 35 лет, родиться на территории Соединенных Штатов и прожить там не менее 14 лет. Нигде не сказано, что осужденный преступник не может баллотироваться или стать президентом.

"Существует несколько доводов по поводу того, должен ли кандидат в президенты, которому предъявлены обвинения или который вовлечен в текущее судебное дело, продолжать участвовать в избирательной кампании, - поясняла в беседе с DW в декабре 2023 года Лора Меррифилд Уилсон, доцент политологии в Университете Индианаполиса. - Но все они основаны на морали, суждениях и предпочтениях, а не на принятых законах или процедурных барьерах".

Могут ли Трампа снять с выборов на основании поправки к конституции?

Раздел третий 14-й поправки к Конституции США гласит, что лица, которые "участвовали в мятеже или восстании" после принесения ими присяги на верность конституции, лишаются права занимать "любую должность, гражданскую или военную, в Соединенных Штатах".

Активисты, добивающиеся снятия с выборов Трампа за нарушение этой нормы, говорят, что действия тогдашнего президента в преддверии штурма его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года подпадают под участие в мятеже. Они утверждают, что его ложь о том, что демократы украли у него победу на президентских выборах 2022 года, подстрекала толпу ультраправых, которая в итоге ворвалась в здание Конгресса.

Сторонники Трампа у Капитолия, 6 января 2021 года Фото: Jon Cherry/Getty Images

В ряде штатов предпринимались попытки добиться исключения Трампа из бюллетеней для праймериз (первичных выборов) на основании этой поправки, "которая изначально использовалась для того, чтобы не позволить сепаратистам вернуться на свои государственные посты после Гражданской войны в Америке", уточняет Брэндон Конрадис, редактор сайта The Hill, в прошлом журналист DW. Но в марте 2024 года Верховный суд США, рассматривая законность такой попытки, имевшей место в штате Колорадо, вынес решение, что отдельные штаты не могут принимать подобные запреты.

"Ответственность за соблюдение третьего раздела (14-й поправки к конституции. - Ред.) в отношении федеральных должностных лиц и кандидатов лежит на Конгрессе", - отмечается в заключении Верховного суда США, которое таким образом аннулировало все аналогичные попытки в других штатах не допустить Трампа до праймериз. Поскольку Конгресс политически разделен - у республиканцев большинство в Палате представителей, а у демократов преимущество в два голоса в Сенате, - маловероятно, что Трампа не допустят до выборов в связи с 14-й поправкой к Конституции.

Сможет ли сам Трамп голосовать на выборах, если будет осужден?

Вероятно, нет. Дональд Трамп зарегистрирован как избиратель в штате Флорида, в котором осужденные преступники лишены избирательных прав.

"Большинство преступников во Флориде восстанавливают свои избирательные права после того, как полностью отбыли наказание, включая условно-досрочное освобождение или испытательный срок, и уплаты всех штрафов и сборов, - написала политический обозреватель Мэгги Астор в газете New York Times. - Но условно-досрочное освобождение Трампа, скорее всего, не успеет закончиться, чтобы он смог вернуть себе право голоса".

Таким образом, если Трамп будет осужден, он не сможет проголосовать за себя, но при этом сможет баллотироваться в президенты США.

Что случится, если Трамп действительно окажется в тюрьме?

Никто не знает. "Мы сейчас так далеки от всего, что когда-либо ранее происходило, - указал в интервью New York Times Эрвин Чемерински, эксперт по конституционному праву из Калифорнийского университета в Беркли. - Это просто догадки". С юридической точки зрения, Трамп по-прежнему имеет право баллотироваться, даже оставаясь за решеткой. Конечно, избрание президента, находящегося в тюрьме, представляло бы собой логистическую проблему.

Мэгги Астор в этой связи предположила, что "Трамп может подать иск о своем освобождении на том основании, что его заключение мешает ему выполнять конституционные обязанности президента". Но опять же - ничего подобного в истории США еще не случалось, так что, как именно все будет происходить, пока неясно.

Сможет ли Трамп, если его изберут, закрыть все дела и помиловать себя?

Джо Байден Фото: Paul Morigi/Getty Images for Care Can't Wait Action

Трамп мог бы сократить себе срок тюремного заключения, оставить в силе обвинительный приговор или даже попытаться добиться своего полного помилования, но это были бы крайние проявления президентской власти, которые, скорее всего, пришлось бы рассматривать в Верховном суде США (где сейчас заседают шесть консервативных судей и только три либеральных). Как вариант, нынешний президент-демократ Джо Байден, уходя из Белого дома, мог бы помиловать Трампа, чтобы человек, которого избрал народ, мог бы управлять страной.

Однако все это касается только дел Трампа, рассматриваемых в федеральных судах. Они не относятся к предстоящему в Нью-Йорке процессу делу о выплате "денег за молчание" или к делу о попытке повлиять на результаты президентских выборов в Джорджии. Президент США не обладает правом помилования по обвинениям, выдвинутым на уровне штатов.

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