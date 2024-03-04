Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в праймериз

Верховный суд США удовлетворил апелляцию Дональда Трампа, отменив запрет на участие экс-президента в праймериз в Колорадо. Решение распространяется на аналогичные запреты в Мэне и Иллинойсе.

Верховный суд США отменил решение властей Колорадо, запретивших бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в этом штате в первичных выборах (праймериз). Девять судей Верховного суда единогласно удовлетворили апелляцию Трампа, сообщила высшая судебная инстанция США в понедельник, 4 марта.

Решение Верховного суда распространяется и на запреты Трампу участвовать в первичных выборах в других штатах - в Мэне и Иллинойсе. Экс-президент, являющийся главным претендентом на участие в ноябрьских выборах от Республиканской партии, назвал решение Верховного суда США "великой победой для Америки".

Трамп обжаловал решение Верховного суда Колорадо

Дональд Трамп в начале января обжаловал в Верховном суде США решение Верховного суда Колорадо от 19 декабря 2023 года отстранить его от первичных выборов Республиканской партии в этом штате, запланированных на 5 марта 2024 года. "Решение Верховного суда Колорадо неконституционно лишило бы права голоса миллионы избирателей в Колорадо и, вероятно, будет использовано в качестве шаблона для лишения права голоса десятков миллионов избирателей по всей стране", - заявили в апелляции адвокаты Трампа.

Запрет баллотироваться на праймериз для Дональда Трампа Верховный суд Колорадо обосновал 14-й поправкой к Конституции страны. Она лишает права занимать гражданские и военные государственные должности лиц, участвовавших в мятеже. Штурм Капитолия сторонниками экс-президента США в январе 2021 года судьи расценили как мятеж. Сам Трамп свою причастность к штурму Капитолия отрицает.

5 марта в США состоится так называемый супервторник, когда праймериз партий пройдут одновременно в 15 штатах и на одной островной территории США. Его результаты могут стать решающими в противостоянии Трампа и его единственной оппонентки Никки Хейли. Если экс-президент одержит победу на этих мероприятиях, уже к 20 марта он сможет заявить о полноценной победе в борьбе за голоса республиканцев. 3 марта Трамп проиграл праймериз в Вашингтоне.

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