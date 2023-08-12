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Суд ограничил Трампа в разглашении данных о штурме Капитолия

Даниил Сотников
14 мин. назад

Трампу запретили раскрывать некоторую персональную информацию из опасений, что защита попытается запугать свидетелей.

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Экс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд ТрампФото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Федеральный судья округа Колумбия Таня Чаткэн запретила бывшему президенту США Дональду Трампу разглашать некоторую конфиденциальную информацию по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, пишет газета The New York Times в пятницу, 11 августа.

"Даже двусмысленные заявления сторон или их адвокатов, если их можно будет истолковать как попытку запугать свидетелей или нанести ущерб потенциальным присяжным, могут поставить под угрозу процесс", - заявила судья. Предупреждение прозвучало в рамках полуторачасового заседания, на котором стороны обсуждали рамки дозволенного обнародования информации - это обычная практика в подобных уголовных делах, сообщает издание.

Судья: У Трампа будут ограничения, как и у любого другого подсудимого

Как указывает агентство Reuters, судья разрешила Трампу поделиться некоторыми неконфиденциальными материалами несмотря на возражения прокуроров. Защита настаивала на том, что Трамп может использовать детали конфиденциальных доказательств для запугивания свидетелей и аргументировала опасения постами экс-президента в соцсетях.

"Он фигурант уголовного дела. У него будут ограничения, как и у любого другого подсудимого. Это дело проходит в обычном порядке. Тот факт, что обвиняемый занимается политической кампанией, не дает ему большей или меньшей свободы действий, чем любому обвиняемому по уголовному делу", - заключила Чаткэн.

Трампу предъявлены обвинения по трем разным делам

Обвинения, которым было посвящено заседание, спецпрокурор Джек Смит предъявил Трампу в начале августа. Экс-президента обвинили в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года. Ему вменяют в вину сговор с целью нарушения прав граждан, сговор с целью обмана правительства, воспрепятствование официальным процедурам и сговор с этой целью.

По версии обвинения, 6 января 2021 года Трамп и его сообщники, распространяя ложные заявления о фальсификациях на президентских выборах, а также подстрекая к насилию и хаосу, пытались добиться отмены официальных итогов голосования. По словам спецпрокурора Джека Смита, именно ложь Трампа могла спровоцировать атаку на Капитолий.

Это одно из трех обвинений, выдвинутых против Трампа. Кроме того, бывшего президента обвинили в сокрытии выплат порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание и в ненадлежащем хранении секретных документов в своей резиденции. Трамп отрицает все обвинения.

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