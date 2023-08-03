Суд над Трампом: экс-президент США отрицает свою вину

Дональду Трампу предъявили обвинение по делу о штурме Капитолия и попытке отменить результаты выборов 2020 года. Экс-президент США настаивает на своей невиновности.

Бывший президент США Дональд Трамп в четверг, 3 августа, прибыл на первое заседание федерального суда округа Колумбия в Вашингтоне, который рассматривает дело о штурме Капитолия и попытках отменить итоги выборов 2020 года. На этом заседании Трампу зачитали официальное обвинение в заговоре с целью сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Экс-президента обвиняют по четырем пунктам, в том числе в сговоре против США и мошенничестве в отношении избирателей, чьи голоса он и его сторонники пытались признать недействительными. Признать свою вину Трамп отказался, передает агентство dpа.

Бывшего президента США обязали являться в суд округа Колумбия для дачи показаний, а также не разглашать информацию о деле. При этом прокуроры не стали добиваться заключения Трампа под стражу до начала судебного процесса, дата которого будет назначена на следующем заседании, 28 августа.

Покидая здание суда, Дональд Трамп заявил, что его преследуют, чтобы навредить его предвыборной кампании . "Это очень печальный день для Америки", - добавил экс-президент.

Трамп стал обвиняемым по делу о штурме Капитолия

По версии обвинения, 6 января 2021 года Трамп и его сообщники, распространяя ложные заявления о фальсификациях на президентских выборах, а также подстрекая к насилию и хаосу, пытались добиться отмены официальных итогов голосования. По словам спецпрокурора Джека Смита, именно ложь Трампа могла спровоцировать атаку на Капитолий.

"Атака на Капитолий нашей страны 6 января 2021 года стала беспрецедентным нападением на символ американской демократии. Как описано в обвинительном заключении, оно было спровоцировано ложью. Ложью обвиняемого, направленной на то, чтобы помешать основополагающей функции правительства США - процессу подведения и сертификации итогов президентских выборов", - заявил Смит.

Помимо Дональда Трампа, обвинения предъявлены еще шести фигурантам, чьи имена не раскрываются. Между тем известно, что в их числе находятся адвокаты, которые помогали экс-президенту распространять заявления о фальсификациях на выборах. Это уже третье уголовное дело, возбужденное против Трампа. Ранее ему предъявили обвинения в фальсификации документов, а также в незаконном хранении оборонной информации.

Штурм Капитолия

6 января 2021 года тысячи сторонников Дональда Трампа штурмовали Капитолий, чтобы не позволить Конгрессу США подтвердить победу ныне действующего главы государства Джо Байдена на президентских выборах. В результате четверо погромщиков и один полицейский погибли. Еще 140 полицейских были ранены.

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