Суд над Дональдом Трампом начнется 20 мая 2024 года

Экс-президента США обвиняют в недопустимом обращении с секретными документами. Адвокаты Трампа считают, что любой суд над их клиентом должен состояться лишь после президентских выборов в ноябре будущего года.

Суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о недопустимом обращении с секретными документами начнется 20 мая следующего года, постановила в пятницу, 21 июля, окружной судья Эйлин Кэннон в Форт-Пирсе, штат Флорида. Адвокаты Трампа протестовали против назначения этой даты, подчеркивая, что любой судебный процесс по делу их подзащитного должен состояться лишь после президентских выборов в США в ноябре 2024 года.

Представитель Трампа заявил, что график судебного разбирательства "позволяет президенту Трампу и его команде юристов продолжать борьбу" против данного уголовного дела. Представитель офиса специального прокурора США Джека Смита отказался от комментариев.

Обвинение из восьми пунктов

8 июня Трампу было предъявлено обвинение из восьми пунктов в том, что он незаконно хранил документы, содержащие сведения о национальной безопасности, в период, когда покидал пост главы государства. Обвинение считает, что Трамп лгал чиновникам, которые пытались изъять у него документы, утверждая, что он намеревался лично вернуть эти материалы. Трамп отказался признать себя виновным.

Еще одно судебное разбирательство против Трампа

25 марта будущего года Дональд Трамп должен предстать перед судом на Манхэттене по нескольким пунктам обвинения в том, что он фальсифицировал деловые документы для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде, которая утверждает, что была любовницей Трампа.

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