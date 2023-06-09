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Дело о секретных документах: Трампа обвиняют по 37 пунктам

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Помимо несанкционированного хранения секретных документов, Трампу инкриминируют заговор с целью воспрепятствовать правосудию после того, как он покинул Белый дом в 2021 году.

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Дональд Трамп
Дональд ТрампФото: Charlie Neibergall/AP/picture alliance

В деле о засекреченных документах, обнаруженных в резиденции Дональда Трампа в августе прошлого года, Федеральный суд США выдвинул против бывшего президента страны обвинения по 37 пунктам. Текст обвинения был обнародован судом в пятницу, 9 июня. Помимо несанкционированного хранения секретных документов, Трампу инкриминируют заговор с целью воспрепятствовать правосудию после того, как он покинул Белый дом в 2021 году.

Ранее Дональд Трамп написал в своем микроблоге Twitter: "Коррумпированная администрация Байдена проинформировала моих адвокатов о том, что мне предъявлены обвинения". Одновременно Трамп подчеркнул, что он невиновен. "Я никогда бы не подумал, что такое может случиться с бывшим президентом Соединенных Штатов, который получил гораздо больше голосов, чем любой действующий президент в истории нашей страны", - написал он, отметив, что считает этот день "темным" для США.

В обвинении фигурируют семь эпизодов, включая ложь под присягой и сговор с целью помешать правосудию. Экс-президент предстанет перед судом в Майами 13 июня, в канун своего 77-летия. После этого ему изберут меру пресечения. Расследование ведет специально назначенный независимый прокурор Джек Смит. Обвинения в связи с ненадлежащим обращением с секретными бумагами в резиденции Трампа предъявлены и бывшему помощнику экс-президента Уолту Науте.

Уже второе уголовное дело Трампа

Это уже второе уголовное дело против Дональда Трампа. В апреле он был обвинен Большим жюри штата Нью-Йорк по делу об уплате денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс в преддверии президентских выборов 2016 года. Судебный процесс по этому делу начнется в марте 2024 года.

Дональд Трамп является фаворитом в борьбе за номинацию на пост президента США от Республиканской партии на предстоящих выборах. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

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