Где и почему Трамп попадал в фокус американского правосудия

Дональд Трамп - первый в истории президент США, против которого суд откроет уголовное дело. Причина - выплата денег порноактрисе за молчание. Это не единственный случай, когда у Трампа проблемы с законом.

Впервые в истории США прокуратура предъявляет обвинение экс-президенту страны. Речь идет о денежных выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание и возможном нарушении Дональдом Трампом законодательства о финансировании избирательных кампаний. Как следует из материалов дела, перед президентскими выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее. Если экс-президент будет признан виновным, ему грозит наказание до четырех лет тюремного заключения.

Однако, по мнению политолога Дэвида Данна из Бирмингемского университета, другие угрожающие Трампу судебные разбирательства еще более серьезны. "Хотя это первое дело, которое дошло до суда, в определенном смысле оно маргинальное и наименее значимое", - пояснил Данн DW. По его словам, более вероятно, что Трамп получит тюремный срок, если будет доказано, что он в штате Джорджия пытался вмешаться в ход президентских выборов и, возможно, поддерживал штурм здания Капитолия 6 января 2021 года своими сторонниками, недовольными итогами голосования.

Политолог исходит из того, что "мы будем чаще видеть Трампа (в судах. - Ред.)". DW собрала перечень случаев, когда у бывшего президента США имелись проблемы с законом.

Дело о вмешательстве в выборы в штате Джорджия

Пересчет голосов на выборах в Джорджии так и не принес победы Трампу Фото: Steve Schaefer/Atlanta Journal-Constitution/AP/picture alliance

"Найдите мне 11 780 голосов". Существует даже аудиозапись печально известного телефонного разговора, который Трамп после президентских выборов в ноябре 2020 года провел с секретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, который являлся главой избирательной комиссии штата. Кандидат от Демпартии Джо Байден победил тогда в Джорджии с минимальным перевесом, и Раффенспергер должен был отправиться на поиски нескольких тысяч голосов, чтобы поменять результат в пользу республиканца-Трампа.

Сейчас органы юстиции проводят расследование на предмет заговора в связи с возможной фальсификацией выборов и вмешательством в выборы в Джорджии - то есть выясняют, виновен ли Трамп в манипуляциях после голосования. Так называемое Большое жюри (коллегия присяжных заседателей) рекомендует предъявить обвинение Трампу по нескольким эпизодам. Решение о ходе дела теперь будет принимать прокурор Фанни Уиллис.

Захват Капитолия

6 января 2021 года - один из самых черных дней в истории США: тогда сотни радикально настроенных сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия, при этом погибли пять человек. В конце 2022 года комиссия Палаты представителей, расследовавшая эти события, представила свой окончательный отчет. В нем было единогласно рекомендовано Минюсту провести расследование в отношении экс-президента по четырем пунктам: воспрепятствование официальному разбирательству, сговор с целью мошенничества в отношении федерального правительства, сговор с целью дачи ложных показаний и пособничество, подстрекательство, помощь, содействие или поддержка мятежа.

Незадолго до штурма Капитолия Трамп обратился к своим сторонникам Фото: John Minchillo/AP/picture alliance

С тех пор Джек Смит, спецпрокурор, назначенный Минюстом, проверяет, несет ли ответственность Трамп за нападение на здание Конгресса США. В преддверии его захвата Трамп призвал своих сторонников идти на Капитолий и сражаться "изо всех сил".

Секретные документы из Белого дома

Для многих политических наблюдателей, включая Дэвида Данна из Бирмингемского университета, правительственные документы, обнаруженные в особняке Трампа в Мир-а-Лаго, являются в будущем одной из самых больших угроз для свободы экс-президента.

Федеральное бюро расследований (ФБР) в ходе рейда в августе 2022 года изъяло множество документов, которые он забрал с собой в свое поместье во Флориде, когда покидал Белый дом, в том числе документы с наивысшим уровнем секретности. На самом деле Трамп должен был передать эти документы в Национальный архив по окончании срока полномочий.

В данном случае спецпрокурор Смит снова должен решить, нарушил ли своими действиями Трамп три положения закона: речь идет о незаконном изъятии и хранении документов, незаконном их сокрытие и воспрепятствовании правосудию. Экс-президент может также быть обвинен в нарушении закона о шпионаже, который устанавливает строгие требования к хранению правительственных документов.

Секретные документы, обнаруженные ФБР в доме Трампа, 30 августа 2022 года Фото: Department of Justice/AP Photo/picture alliance

Нью-Йоркская империя недвижимости

В Нью-Йорке, родном городе Трампа, обвинения в передаче ложной информации кредиторам и страховщикам относительно стоимости недвижимости предъявлены не только самому экс-президенту, но и троим его детям (Дональду-младшему, Иванке и Эрику) и семейной холдинговой компании Trump Organization. Но это гражданский иск - Трампу и его детям не грозит уголовное наказание. На них может быть только наложен крупный штраф - до 250 миллионов долларов.

В данном случае генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс расследует многолетний обман налоговых органов, банков и страховых компаний. Для получения более дешевых банковских кредитов и страховых взносов стоимость недвижимости семейного бизнеса Трампов якобы годами завышалась, в некоторых случаях - на сотни миллионов долларов. В январе Trump Organization в рамках другого уголовного процесса уже была оштрафована на 1,6 миллиона долларов за уклонение от уплаты налогов.

Обвинения в сексуальном насилии

Джин Кэрролл Фото: Alec Tabak/New York Daily News/picture alliance

Несколько женщин в прошлом обвиняли Дональда Трампа в сексуальных домогательствах и насилии. А журналистка и писательница Джин Кэрролл в 2019 году обвинила экс-президента в том, что он якобы изнасиловал ее в 1990-е годы в одном из роскошных универмагов Нью-Йорка. Сам Трамп решительно отверг все обвинения, подчеркнув, что не встречал Кэрролл, и предположив, что с помощью нападок на него та пыталась продать свою новую книгу.

В ответ Кэрролл, сейчас ей 79 лет, подала в суд на Трампа за нанесенный ее репутации ущерб. Дональд Трамп был допрошен по этому делу в октябре 2022 года. Кэрролл просила сопоставить образец ДНК Трампа с генетическим материалом на ее платье. Федеральный апелляционный суд должен решить, имеет ли в данном случае Трамп право на иммунитет.

А в ноябре 2022 года (после вступления в силу закона, который позволил жертвам сексуального насилия обращаться в суд в связи с преступлениями, совершенными десятилетия назад) Кэрролл подала новый иск, в котором утверждает, что Трамп нанес ей побои во время насильственных действий сексуального характера и что он опорочил ее, отрицая факт совершения преступления.

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