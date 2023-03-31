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Бывший президент США Дональд Трамп (фото из архива)
Дональд Трамп (фото из архива)Фото: Sue Ogrocki/AP/picture alliance
ПолитикаСША

Большое жюри Нью-Йорка проголосовало за обвинения Трампу

Жан Рофе
49 мин. назад

Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого суд официально откроет уголовное дело. Оно касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс.

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Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу в рамках дела о выплате денег за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс. Как говорится в заявлении окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, размещенном в Twitter в пятницу, 31 марта, обвинители связались с адвокатом Трампа, чтобы согласовать его явку в офис окружного прокурора.

Дополнительную информацию прокурор обещал предоставить после того, как будет назначена дата предъявления обвинений. По данным источников газеты The New York Times, обвинительное заключение обнародуют в ближайшие дни. Какие именно обвинения предъявят экс-президенту США, пока не сообщается.

Американские телеканалы CNN и NBC со ссылкой на адвоката политика Джо Такопину передают, что Трамп может предстать перед судом на следующей неделе. Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения.

Дело Сторми Дэниэлс

Офис окружного прокурора Манхэттена ведет расследование в отношении бывшего президента в связи с его предполагаемой ролью в схеме выплаты денег порноактрисе Сторми Дэниэлс, утверждавшей, что в 2006 году она имела интимные отношения с Трампом. Незадолго до президентских выборов 2016 года Дэниэлс получила от юристов Трампа 130 тысяч долларов в рамках договоренности о молчании.

Факт выплат в 2018 году признал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Сам политик отрицает как связь с Дэниэлс, так и свое отношение к полученным ею выплатам.

Трамп, претендующий на переизбрание президентом США от Республиканской партии на выборах 2024 года, назвал решение большого жюри "политическим преследованием и вмешательством в выборы на беспрецедентном в истории уровне".

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