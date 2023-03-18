Трамп ожидает своего задержания и призывает к протестам

Экс-президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что ожидает своего задержания 21 марта, не указав причины.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает своего задержания 21 марта, и призвал своих сторонников выходить на протесты. "Ведущий с большим отрывом кандидат Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов Америки будет задержан во вторник на следующей неделе. Протестуйте, верните себе нашу нацию!"- написал Трамп в субботу, 18 марта, в соцсети Truth Social.

Прокуратура Нью-Йорка ведет в отношении Трампа расследование по делу о выплате денег за молчание о связях с ним порноактрисе Сторми Дэниелс. После предъявления доказательств прокуратурой коллегия присяжных должна будет принять решение о предъявлении обвинения. СМИ США предполагают, что это решение будет принято в ближайшие дни. Таким образом, Трамп может стать первым экс-президентом США, против которого будет выдвинуто обвинение в совершении преступления.

Почему он полагает, что его задержание может произойти 21 марта, Трамп не уточнил. Обвинения прокуратуры в свой адрес политик отвергает.

Трамп намерен баллотироваться на выборах 2024 года

В ноябре 2022 года Дональд Трамп заявил, что вновь намерен побороться за пост президента США на выборах 2024 года. По его словам, он не откажется от этого намерения даже в случае выдвижения против него обвинений. В прошлом он неоднократно заявлял, что все выдвигаемые против него обвинения являются политически мотивированными.

Плата денег за молчание в США не является преступлением. Однако прокуратура может счесть, что 130 000 долларов, переданные Трампом Дэниелс, повлияли на его предвыборную кампанию и стали таким образом ее запрещенным по законам штата Нью-Йорк финансированием, поясняет агентство dpa.

Между тем американский предприниматель Илон Маск 18 марта написал в Twitter: "Если это (возможное задержание Трампа. - Ред.) случится, Трампа переизберут при ошеломительной победе".

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