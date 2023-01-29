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Дональд Трамп (фото из архива)Фото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

Трамп начал кампанию на выборах президента США

Екатерина Венкина
16 мин. назад

Трамп выступил перед сторонниками в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине и раскритиковал Байдена за его курс в отношении Украины. По наблюдениям экспертов, тон митингов был довольно приглушенным.

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Бывший глава американского государства Дональд Трамп начал предвыборную кампанию на выборах президента США 5 ноября 2024 года с выступлений в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине - штатах, где обычно довольно рано проводятся первичные выборы. Как передал в субботу, 28 января, информационный канал CBS News, Трамп в основном сосредоточился на критике решений администрации Джо Байдена по вопросам внешней политики, - таким, как война в Украине, вывод американских войск из Афганистана и иммиграция на американо-мексиканской границе.

"Сейчас я более разозлен, сейчас я более привержен (кампании. - Ред.), чем когда-либо", - заявил Трамп участникам собрания Республиканской партии в Салеме (Нью-Гэмпшир), после чего направился в Колумбию (Южная Каролина).

Тон митингов был довольно приглушенным

Как отметило агентство Reuters, тон обоих митингов был довольно приглушенным. Так, в Колумбии экс-президент пообщался лишь примерно с 200 сторонниками в здании Капитолия штата, политика сопровождали губернатор Генри Макмастер и сенатор Линдси Грэм от Южной Каролины. При этом на мероприятии отсутствовали пять представляющих штат республиканцев, а также сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, который рассматривается в качестве потенциального кандидата в президенты.

Многие республиканцы рассматривают возможность выдвижения собственных кандидатур на пост главы Белого дома, констатирует агентство Reuters. Речь идет, в частности, о губернаторе Флориды Рональде Десантисе, которого многие аналитики считают самой большой политической угрозой для Трампа. Губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли также рассматривают возможность выдвижения.

Кандидатуру должны утвердить летом 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что будет баллотироваться на президентских выборах 2024 года 15 ноября 2022 года, выступив в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Политик заявил, что намерен вернуть стране "величие и славу".

Чтобы стать официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии, Трампу необходимо выиграть праймериз и кокусы. Они стартуют в феврале 2024 года и продлятся до июня. Официальное решение об участии в гонке будет принято летом на съездах Республиканской и Демократической партий.

Действующий президент США Джо Байден сообщил о планах бороться за переизбрание 9 ноября 2022 года, однако предупредил, что окончательное решение примет только в начале 2023 года.

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