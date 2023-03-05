Трамп победил в опросе консервативных избирателей в США

Дональд Трамп получил 62 процента голосов по итогам выборочного опроса избирателей на конференции консервативных кругов США. По словам ряда экспертов, результаты довольно предсказуемы.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп занял символическое первое место среди республиканских соперников в борьбе за пост главы Белого дома в 2024 году, набрав в субботу, 4 марта, 62 процента голосов по итогам выборочного опроса избирателей на Конференции консервативных кругов США (CPAC) в Орландо (штат Флорида).

У губернатора Флориды Рона Десантиса - 20 процентов. Бизнесмен Перри Джонсон, который на этой неделе объявил о намерении стать кандидатом на пост президента США, получил пять процентов.

Как отметил ряд экспертов, результаты не особенно удивляют. Трамп лидировал во всех пяти предыдущих опросах CPAC, характеризующих президентские предпочтения участников конференции. Исследование не опирается на научную методологию, уточнило агентство AP. Опрос не является репрезентативным.

Кроме того, как констатировало издание The Hill, за минувшие годы CPAC успела превратиться в площадку, дружественную Трампу. В этот раз Десантис, бывший вице-президент США Майкл Пенс и сенатор (республиканец от штата Южная Каролина) Тим Скотт вообще не присутствовали на мероприятии.

"Мы собираемся закончить то, что начали"

Выступая на конференции, Трамп позиционировал себя как единственного кандидата от республиканцев, который может продолжить работу, начатую в Белом доме. "Мы собираемся закончить то, что начали", - сказал он. "Мы собираемся завершить миссию. Мы собираемся довести это сражение до окончательной победы", - добавил бывший американский лидер. При этом он воздержался от прямой критики потенциальных соперников.

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, которая ранее объявила о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году, выступила с программной речью на этой неделе. Другой претендент на пост президента США от республиканцев - Вивек Рамасвами - также ранее представил свои позиции. Кроме того, в одной из записей в Twitter он заявил, что Соединенные Штаты должны сократить объемы помощи Украине, чтобы сосредоточиться на подготовке к конфликту с Китаем.

Минюст США: Трамп не обладает иммунитетом в деле о штурме Капитолия

Ранее, 2 марта, министерство юстиции США пришло к выводу, что Трамп в рамках рассмотрения двух гражданских исков, касающихся штурма здания Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года, не обладает неприкосновенностью как бывший глава государства.

В заключении Минюста отмечалось, что президент обладает полным иммунитетом, когда речь идет о действиях, совершенных в рамках исполнения его обязанностей по должности, но его можно привлечь к ответственности за действия, которые очевидно выходят за рамки должностных обязанностей.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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