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Бывший вице-президент США Майк ПенсФото: M. Dowell/Lake Buena Vista Sentinel /AP/picture alliance
ПолитикаСША

Секретные документы нашли в доме бывшего вице-президента США

Дмитрий Андреев
40 мин. назад

Находка у экс-вице-президента США Пенса продолжила серию скандалов с обнаружением секретных бумаг в домах американских политиков. Ранее документы были найдены у Джо Байдена, а также у Дональда Трампа.

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В доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в штате Индиана обнаружены секретные документы. Их нашел на прошлой неделе адвокат политика Мэтт Морган, которого Пенс попросил провести обыск в доме из-за "чрезмерной осторожности". Во вторник, 24 января, Пенс проинформировал о находке Национальный архив, а также комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США.

ФБР и Отдел национальной безопасности Министерства юстиции начали проверку документов и того, как они оказались в доме политика в Индиане. При этом, отмечают СМИ, Пенс ранее неоднократно заявлял, что в его распоряжении не было никаких секретных документов.

Скандалы с секретными документами

Находка продолжила серию скандалов с обнаружением секретных документов дома у американских политиков. Ранее бумаги со специальными пометками были найдены в бывшем офисе действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, а также в его доме в Уилмингтоне.

Хранение конфиденциальных материалов, вывезенных из Белого дома, в 2022 году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа и грозит ему уголовным преследованием. Пенс был вице-президентом США в администрации Трампа в 2017-2021 годах.

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