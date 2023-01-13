Делом о секретных бумагах Байдена займется спецпрокурор

Министр юстиции США назначил спецпрокурора для расследования фактов ненадлежащего хранения Джо Байденом секретных бумаг. Белый дом уже заявил, что будет с ним сотрудничать.

Министр юстиции США Меррик Гарленд в четверг, 12 января, объявил о назначении Роберта Хёра спецпрокурором для расследования дела о ненадлежащем хранении американским президентом Джо Байденом секретных документов. По словам Гарленда, бывший федеральный прокурор Хёр должен выяснить, были ли нарушены Байденом и его командой соответствующие законы и предписания.

Юридический советник Джо Байдена Ричард Заубер уже сообщил, что Белый дом готов сотрудничать со спецпрокурором и проводимым им расследованием. Позиция Белого дома заключается в том, что документы "были непреднамеренно помещены в неподходящее место", а президент и его юристы действовали "без промедления после обнаружения этой ошибки".

Между тем количество найденных документов, которые Байден хранил в неподобающих местах, все увеличивается. Об очередной партии стало известно в четверг - по-видимому, документы были обнаружены в доме президента.

Бумаги времен вице-президентства

2 ноября адвокаты Байдена нашли около 10 секретных документов времен его вице-президентства при президенте Бараке Обаме в здании Центра дипломатии и глобального взаимодействия. Информацию об этом довели до сведения Национального архива США, куда должны передаваться все подобные бумаги. Сотрудники этого ведомства уведомили о случившемся министерство юстиции США, которое начало проверку того, как секретные документы попали в здание аналитического центра.

Среди обнаруженных секретных бумаг оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. Белый дом признал, что Джо Байден пользовался указанным помещением в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в администрации. Сам президент заявил, что удивлен обнаруженными в его офисе секретными документами и не знает их содержания.

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