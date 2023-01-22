  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Andrew Harnik/AP/picture alliance
ПолитикаСША

В доме Байдена нашли еще шесть секретных документов

Даниил Сотников
1 ч. назад

Найденные дома у Байдена документы относятся к периоду его работы в сенате и ко времени пребывания на посту вице-президента.

https://p.dw.com/p/4MXuw

Сотрудники ФБР в ходе обысков в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне обнаружили еще шесть секретных документов, сообщил адвоката президента Боб Бауэр в субботу, 21 января.

Обыск прошел 20 января и продлился почти 13 часов, пишет агентство AP. Шесть обнаруженных документов имеют пометки "конфиденциально" и "сопутствующие материалы". По словам Бауэра, часть документов относится к периоду, когда Байден был сенатором от штата Делавэр (до 2009 года), другая - к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы с 2009 по 2017 год. Кроме того, сотрудники ФБР изъяли несколько рукописных заметок, которые Байден сделал будучи вице-президентом, рассказал адвокат.

Что именно содерживатся в обнаруженных документах, не сообщается, посольку их пока изучают сотрудники министерства юстиции США. По словам адвоката, Байден сам предложил доступ в свой дом, "чтобы позволить министерству юстиции провести обыск всего помещения на предмет потенциальных записей вице-президента и потенциальных секретных материалов".

Третья партия секретных документов у Байдена

Это уже третья партия засекреченных документов, которую обнаруживают у Байдена. Первая - из около 10 документов - была обнаружена адвокатами президента еще в ноябре 2022 года при освобождении офисных помещений в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании (Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement). Среди обнаруженных секретных бумаг оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.

Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в администрации. Сам президент заявил, что удивлен обнаруженными в его офисе секретными документами и не знает их содержания.

Ранее в январе в частном доме Байдана в Уилмингтоне обнаружили еще несколько страниц документов с пометкой "секретно", они были немедленно переданы министерству юстиции. По словам Байдена, в этом вопросе он "полностью сотрудничает и надеется на быстрое решение этой проблемы".

Минюст назначил спецпрокурора для расследования

Министр юстиции США Меррик Гарленд 12 января объявил о назначении Роберта Хёра спецпрокурором для расследования дела о ненадлежащем хранении американским президентом секретных документов. По словам Гарленда, бывший федеральный прокурор Хёр должен выяснить, были ли нарушены Байденом и его командой соответствующие законы и предписания.

Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в 2022 году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа и грозит ему уголовным преследованием.

Смотрите также:

О чем Зеленский попросит Байдена

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Байден и Путин на саммите в Женеве, июнь 2021 года

Комментарий: За "разрядку" Байдена и Путина заплатят Навальный и Украина?

Комментарий: За "разрядку" Байдена и Путина заплатят Навальный и Украина?

Белый дом готовится сотрудничать с Кремлем, чтобы заручиться поддержкой России в противостоянии с Китаем. Плата за такое сотрудничество может оказаться очень высокой, считает Константин Эггерт.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Колонка
Политика4 ноября 2021 г.
external

Байден, Путин и война за нефть: сыграет ли раздор между США и Саудовской Аравией на руку Кремлю. DW Новости (12.10.2022)

Байден, Путин и война за нефть: сыграет ли раздор между США и Саудовской Аравией на руку Кремлю. DW Новости (12.10.2022)

Президент США Джо Байден грозит Саудовской Аравии. Связано это с недавним решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Добывать меньше сырья в ОПЕК+, на долю которой приходится две трети мировой выработки нефти, решили по настоянию России и Саудовской Аравии.
12 октября 2022 г.30:09 мин.
USA I US-Sonderermittler Robert Hur wegen Funds geheimer Dokumente bei Biden ernannt

В США назначен спецпрокурор по делу о секретных бумагах Байдена

В США назначен спецпрокурор по делу о секретных бумагах Байдена

Министр юстиции США назначил спецпрокурора для расследования фактов ненадлежащего хранения Джо Байденом секретных бумаг. Белый дом уже заявил, что будет с ним сотрудничать.
Политика13 января 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Танки Leopard 2 (фото из архива)

Споры из-за танков Leopard и другие события 332-го дня войны

Конфликты6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Участники мининга в Берлине в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных в России

Российские активисты требуют освобождения Навального

Российские активисты требуют освобождения Навального

Политика9 ч. назад
Президент Грузии Саломе Зурабишвили (фото из архива)

Как Грузии удается быть нейтральной в конфликте в Карабахе

Как Грузии удается быть нейтральной в конфликте в Карабахе

Конфликты5 мин. назад
Головной завод BASF в Людвигсхафене - крупнейшая производственная площадка в мировой химической промышленности

Кремль просчитался: в Германии нет экономического кризиса

Кремль просчитался: в Германии нет экономического кризиса

Экономика и бизнес1 ч. назад
Тогдашний премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве в апреле 2022 года

Как Болгария "тайно спасла" Украину в начале войны

Как Болгария "тайно спасла" Украину в начале войны

Конфликты21 января 2023 г.
Мобилизованные в Москве

Россияне, сбежавшие в ФРГ от мобилизации: что с ними сейчас

Россияне, сбежавшие в ФРГ от мобилизации: что с ними сейчас

Конфликты21 января 2023 г.
Министры обороны ФРГ, США и Украины в кулуарах встречи в формате Рамштайн

Итоги Рамштайна и другие события 331-го дня войны

Итоги Рамштайна и другие события 331-го дня войны

Политика20 января 2023 г.
На главную страницу