В доме Байдена нашли еще шесть секретных документов

Найденные дома у Байдена документы относятся к периоду его работы в сенате и ко времени пребывания на посту вице-президента.

Сотрудники ФБР в ходе обысков в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне обнаружили еще шесть секретных документов, сообщил адвоката президента Боб Бауэр в субботу, 21 января.

Обыск прошел 20 января и продлился почти 13 часов, пишет агентство AP. Шесть обнаруженных документов имеют пометки "конфиденциально" и "сопутствующие материалы". По словам Бауэра, часть документов относится к периоду, когда Байден был сенатором от штата Делавэр (до 2009 года), другая - к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы с 2009 по 2017 год. Кроме того, сотрудники ФБР изъяли несколько рукописных заметок, которые Байден сделал будучи вице-президентом, рассказал адвокат.

Что именно содерживатся в обнаруженных документах, не сообщается, посольку их пока изучают сотрудники министерства юстиции США. По словам адвоката, Байден сам предложил доступ в свой дом, "чтобы позволить министерству юстиции провести обыск всего помещения на предмет потенциальных записей вице-президента и потенциальных секретных материалов".

Третья партия секретных документов у Байдена

Это уже третья партия засекреченных документов, которую обнаруживают у Байдена. Первая - из около 10 документов - была обнаружена адвокатами президента еще в ноябре 2022 года при освобождении офисных помещений в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании (Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement). Среди обнаруженных секретных бумаг оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.

Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в администрации. Сам президент заявил, что удивлен обнаруженными в его офисе секретными документами и не знает их содержания.

Ранее в январе в частном доме Байдана в Уилмингтоне обнаружили еще несколько страниц документов с пометкой "секретно", они были немедленно переданы министерству юстиции. По словам Байдена, в этом вопросе он "полностью сотрудничает и надеется на быстрое решение этой проблемы".

Минюст назначил спецпрокурора для расследования

Министр юстиции США Меррик Гарленд 12 января объявил о назначении Роберта Хёра спецпрокурором для расследования дела о ненадлежащем хранении американским президентом секретных документов. По словам Гарленда, бывший федеральный прокурор Хёр должен выяснить, были ли нарушены Байденом и его командой соответствующие законы и предписания.

Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в 2022 году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа и грозит ему уголовным преследованием.

Смотрите также: