Трамп проиграл суд по делу о хранении секретных документов

Апелляционный суд в Атланте счел, что обыск в резиденции экс-президента США Мар-а-Лаго не являлся нарушением его прав.

Экс-президент США Дональд Трамп проиграл в федеральном апелляционном суде слушание по делу об изъятии официальных документов в его резиденции Мар-а-Лаго в августе текущего года. В четверг, 1 декабря, суд в Атланте, штат Джорджия, отклонил ходатайство адвокатов Трампа, призванное не допустить изучение следствием вышеназванных документов. Кроме того, суд постановил, что обыск в его резиденции не нарушил прав бывшего главы государства.

"Приведение в исполнение ордера на обыск в доме бывшего президента - действительно незаурядное событие. Однако это не дает право министерству юстиции вмешиваться в ход продолжающихся следственных действий", - указал судья.

При этом апелляционный суд аннулировал постановление судьи из Флориды, в соответствии с которым для изучения документов должен был быть назначен специальный эксперт. По мнению суда, это лишь замедлило бы и усложнило бы работу следствия.

Обыск в резиденции Трампа

Обыск в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго был проведен ФБР 8 августа. 12 августа федеральный суд Южного округа Флориды по запросу Минюста США рассекретил ордер на обыск и несколько сопроводительных документов, из которых следовало, что в Мар-а-Лаго хранились 11 ящиков секретных документов.

Десятки документов имели гриф "совершенно секретно", "секретно" и "конфиденциально". Когда срок его президентства подходил к концу, Трамп забрал эти документы с собой, хотя по закону уходящие с поста президенты США обязаны сдавать все официальные бумаги в Национальный архив.

В настоящее время министерство юстиции США расследует в отношении Трампа возможные нарушения трех законов, в том числе закона о шпионаже, одно из положений которого запрещает владение информацией по национальной безопасности.

Также речь идет о возможном нарушении закона, согласно которому сознательное уничтожение, сокрытие или фальсификация документов с намерением воспрепятствовать расследованию является преступлением.

Сам Трамп считает обыск политически мотивированным и обвиняет демократов во главе с действующим президентом США Джо Байденом в злоупотреблении системой правосудия.

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