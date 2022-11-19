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Дональд ТрампФото: Gaelen Morse/REUTERS
ПолитикаСША

Минюст США назначил спецпрокурора по делам Трампа

Анна Неверова
8 мин. назад

По словам генпрокурора США, такое решение "отвечает общественным интересам". Сам Трамп считает его "несправедливым" и "политически мотивированным".

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Расследованиями в отношении бывшего президента США Дональда Трампа теперь будет руководитель специальный прокурор. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

По его словам, такое решение "отвечает общественным интересам". "В связи с недавними событиями, в том числе с заявлением бывшего президента о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы и намерением нынешнего президента (Джо Байдена. - Ред.) также выдвинуть свою кандидатуру, я пришел к выводу, что назначение специального прокурора отвечает общественным интересам", - сказал Гарланд.

Спецпрокурор по делам Трампа расследовал военные преступления в Косово

Спецпрокурором по делам Трампа назначен Джек Смит. Он будет вести расследование, связанное с изъятыми в поместье Трампа Мар-а-Лаго секретными документами, а также расследование отдельных эпизодов дела о штурме Капитолия.

Смиту предстоит принять окончательные решения о предъявлении Трампу официальных обвинений по этим делам. Как указывает агентство AFP, ранее Джек Смит занимался расследованием военных преступлений в Косово в рамках спецтрибунала в Гааге. Агентство отмечает, что назначение спецпрокурора по делам экс-президента США может преследовать цель развеять подозрения в "политической инструментализации" Минюста США.

Сам Дональд Трамп заявил, что считает назначение спецпрокурора для расследований в отношении него "несправедливым" и "политически мотивированным". В эфире телеканала Fox News он высказал мнение, что это "худшая политизация юстиции" в истории Соединенных Штатов.

Расследование в отношении Трампа после президентских выборов 

Спецпрокурора для расследования в отношении Дональда Трампа в США назначают не первый раз. В 2017 году, во время президентства Трампа, им выступал бывший глава ФБР Роберт Мюллер. Он занимался расследованием, связанным с подозрениями в российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Однако за почти два года, которые Мюллер исполнял эти обязанности, ему не удалось найти достаточных доказательств тайного сговора между предвыборной командой Трампа и Россией. 

Дональд Трамп объявил об участии в выборах президента США 15 ноября. Согласно опросам общественного мнения, он явно лидирует по сравнению с другими кандидатами-республиканцами. Среди консерваторов экс-президент пользуется большей популярностью, чем его соперники-однопартийцы, и имеет много фанатичных сторонников.

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