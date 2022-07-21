Будут ли судить Трампа: кто виноват в штурме Капитолия?

Комиссия Палаты представителей Конгресса США, занимающаяся расследованием штурма Капитолия после президентских выборов 2020 года, завершила публичные слушания, в ходе которых в адрес тогдашнего главы государства Дональда Трампа прозвучали обвинения в преднамеренном бездействии. Хватит ли собранных доказательств для привлечения Трампа к ответственности, пока не ясно.

Что выяснилось в ходе слушаний комиссии

Заключительные слушания, проведенные перед летними каникулами Конгресса комиссией по расследованию беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года, были посвящены отказу тогдашнего президента Дональда Трампа призвать сотни его сторонников, которые в итоге взяли штурмом Капитолий, разойтись по домам.

Публичные слушания, организованные комиссией Конгресса, которая расследует штурм Капитолия

Трамп так поступил, несмотря на многочисленные просьбы его советников, семьи, ведущих республиканцев и даже руководства консервативного телеканал Fox News. По мнению членов комиссии, Трамп и его ближайшие помощники знали, что президентские выборы не были украдены (как на том настаивал сам Трамп), активно пытались подорвать доверие к результатам голосования, при этом Трамп спровоцировал и поощрял действия участников беспорядков у Капитолия.

Уходящий президент на протяжении нескольких часов сознательно не предпринимал мер по прекращению насилия со стороны своих сторонников, подчеркнул глава комиссии конгрессмен-демократ Бенни Томпсон вечером в четверг, 22 июля, на публичных слушаниях. По его словам, Трамп пошел по "пути беззакония и коррупции", чтобы остаться у власти: "Он лгал, запугивал, нарушил свою присягу. Он попытался разрушить наши демократические институты".

По мнению члена комиссии, республиканца Адама Кинзингера, невмешательство было не оплошностью тогдашнего президента, а сознательным решением, когда толпа его агрессивно настроенных сторонников прервала процедуру признания в Конгрессе результатов голосования и победы Джо Байдена. Тем самым Трампу удалось достичь своей цели, констатировал Кинзингер.

Приведут ли слушания к юридическим последствиям?

Но приведут ли к чему-нибудь яркие детали, сногсшибательные показания и ранее невиданные кадры, которые были показаны и прозвучали в процессе публичных слушаний? Комиссия Конгресса может провести расследование, но не вправе выдвигать обвинения против Трампа. Это компетенция министерства юстиции и его главы Меррика Гарланда.

На данный момент Минюст предъявил обвинения почти 900 арестованным участникам беспорядков, штурмовавшим Капитолий. Уголовное преследование сотрудников президентской администрации, ближайшего окружения Трампа и даже его самого представляется гораздо более сложной задачей.

Участники беспорядков в здании Когресса США. Минюст предъявил обвинения почти 900 из них

Кэтрин Росс, профессор права юридического факультета Университета Джорджа Вашингтона и автор книги "Право на ложь. Президенты, другие лжецы и первая поправка", сообщила в интервью DW, что Минюст может расследовать обвинения, включая воспрепятствование порядку работы Конгресса (попытка остановить утверждение результатов выборов), подстрекательство к мятежу (с целью свержения правительства США или ведения против него войны) и сговор с целью мошенничества против Соединенных Штатов.

"В период между голосованием коллегии выборщиков и 6 января в Конгрессе Трамп предпринял большое количество действий, чтобы попытаться отменить результаты выборов и незаконно остаться на своем посту. И на каждом этапе юристы говорили ему, что он не может этого делать. Так что не имеет значения, каковы были его мотивы", - отмечает Росс. "Это все равно, что сказать, что я ограбил банк, но это было нормально, потому что мне действительно были нужны деньги, и я считал, что они у меня должны быть", - добавила профессор. Она полагает, что представленная совокупность доказательств достаточно тщательно проработана, чтобы выдвинуть уголовные обвинения против Трампа.

Возбудят ли уголовное дело против Трампа?

Хотя для прокуратуры может быть более очевидным доказательство намерений Трампа, наблюдатели отмечают, что связать его действия с беспорядками у Капитолия будет гораздо сложнее. А обращение в суд с обвинением в отношении экс-президента - просто беспрецедентный шаг, из-за чего Минюсту еще труднее оценить, реальна ли вообще подача против Трампа иска, имеющего шансы на успех в суде.

Связать действия Трампа с беспорядками у Капитолия будет гораздо сложнее, говорят юристы

"У них должны быть доказательства, которые выдержат испытание в ходе перекрестного допроса и подтвердят уголовные обвинения согласно нашей правовой системе. В Соединенных Штатах это значит - "вне всяких разумных сомнений", поскольку в уголовном праве стандарт для признания лица виновным действительно очень высок, - уточняет Уильям Бэнкс, почетный профессор Колледжа права Сиракузского университета. - Это не наличие более веских доказательств (событие или действие более вероятно, чем нет. - Ред.). Это требование - "вне всяких разумных сомнений". Ведь в нашей правовой системе у обвиняемых все преимущества".

Трамп отвергает все обвинения в свой адрес и намерен вновь баллотироваться в президенты США

Политическая ситуация в стране выступает в данном случае еще одним вызовом. В то время как публичные слушания в Конгрессе постоянно привлекали большое количество зрителей - 17,7 млн человек 22 июля в прайм-тайм, - большинство сторонников Республиканской партии их не смотрели. Ведущие законодатели-республиканцы отвергли законность слушаний, назвав их "охотой на ведьм" и "политическим театром". А сам экс-президент выступил с гневной отповедью и тирадами в своей соцсети Truth Social.

В такой накаленной обстановке выдвижение уголовных обвинений против бывшего президента - особенно когда он готовится снова баллотироваться на этот пост в 2024 году - может оказаться особенно рискованным шагом для генпрокурора Гарланда. "Есть вопрос, с которым он вынужден столкнуться. Если Гарланд решит предъявить обвинение Трампу или кому-то из его ближайшего окружения, то не будет ли он воспринят как пристрастный деятель, политически мотивированный в своем решении добиваться обвинения бывшего президента США?", - говорит Бэнкс.

Слушания комиссии продолжатся в сентябре

Все эти обстоятельства лягут тяжелым бременем на Минюст и его шефа Меррика Гарланда. При этом комиссия Конгресса еще не закончила работу. Первоначально планировалось, что слушания завершатся в июне. Но зампредседателя Республиканской партии Лиз Чейни сообщила 22 июля, что "плотина начала прорываться" в процессе слушаний с новыми свидетелями, показаниями и доказательствами.

Меррик Гарланд

Если комиссия сможет собрать дополнительные существенные доказательства и убедить ключевых свидетелей выступить, министерство юстиции, которое проводит собственное расследование, но внимательно следит за слушаниями, может принять решение о возбуждении уголовного дела.

Есть надежды, что высокопоставленные чиновники из ближайшего окружения Трампа-президента, которые ранее отказывались давать показания, могут передумать. Так же, как это сделал экс-советник Белого дома Пэт Чиполлоне, выступивший на слушаниях после изобличающих показаний, в которых его имя всплывало несколько раз. Следующая серия публичных слушаний намечена на сентябрь - всего за два месяца до важных промежуточных выборов в Конгресс.

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