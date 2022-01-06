Годовщина штурма Капитолия: Байден обвинил Трампа в атаке на демократию

Президент США Джо Байден обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в стране по итогам выборов 2020 года, что привело к беспорядкам в Вашингтоне и штурму Капитолия. Об этом он заявил в четверг, 6 января, выступая в стенах Конгресса с речью по случаю первой годовщины беспорядков.

"Впервые в нашей истории президент не просто проиграл выборы, он попытался предотвратить мирную передачу власти, когда толпа ворвалась в Капитолий", - указал Байден.

Он подверг критике и то, что Трамп наблюдал за происходящими в столице беспорядками из Белого дома, на протяжении нескольких часов, не предпринимая никаких действий для прекращения насилия и штурма Капитолия. Бывший президент США поставил свои собственные интересы над интересами страны, считает нынешний глава Белого Дома. "Его уязвленное эго стало ему важнее, чем наша демократия и наша Конституция", - указал Байден.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, которые выиграл Джо Байден. Протестующие не согласились с результатами подсчета голосов, прорвались через оцепление, захватили Капитолий и сорвали заседание Конгресса. Их удалось вытеснить только через несколько часов. В ходе штурма Капитолия погибли пять человек. Позднее двое сотрудников полиции покончили жизнь самоубийством.

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