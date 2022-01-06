 Годовщина штурма Капитолия: Байден обвинил Трампа в атаке на демократию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.01.2022

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Мир

Годовщина штурма Капитолия: Байден обвинил Трампа в атаке на демократию

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник поставил собственные интересы выше интересов Америки и демократических ценностей.

Выступление президента США Джо Байдена

Выступление президента США Джо Байдена

Президент США Джо Байден обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в стране по итогам выборов 2020 года, что привело к беспорядкам в Вашингтоне и штурму Капитолия. Об этом он заявил в четверг, 6 января, выступая в стенах Конгресса с речью по случаю первой годовщины беспорядков.
"Впервые в нашей истории президент не просто проиграл выборы, он попытался предотвратить мирную передачу власти, когда толпа ворвалась в Капитолий", - указал Байден.

Он подверг критике и то, что Трамп наблюдал за происходящими в столице беспорядками из Белого дома, на протяжении нескольких часов, не предпринимая никаких действий для прекращения насилия и штурма Капитолия. Бывший президент США поставил свои собственные интересы над интересами страны, считает нынешний глава Белого Дома. "Его уязвленное эго стало ему важнее, чем наша демократия и наша Конституция", - указал Байден.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, которые выиграл Джо Байден. Протестующие не согласились с результатами подсчета голосов, прорвались через оцепление, захватили Капитолий и сорвали заседание Конгресса. Их удалось вытеснить только через несколько часов. В ходе штурма Капитолия погибли пять человек. Позднее двое сотрудников полиции покончили жизнь самоубийством.

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    Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

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    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.

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  • Лидер демократов в Сенате Чак Шумер

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    Лидер демократов в Сенате Чак Шумер осудил штурм Капитолия, назвав случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть".

    Автор: Павел Мыльников


Смотреть видео 03:30

Штурм не помешал Конгрессу США утвердить победу Байдена (07.01.2021)

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