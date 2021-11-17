Год со дня штурма Капитолия: чему этот день научил США

Утверждение Конгрессом США результатов выборов президента страны на протяжении двух столетий было ничем не примечательной формальной процедурой. Однако 6 января 2021 года оказалось своеобразным моментом пробуждения и днем, события которого, по оценке многих наблюдателей, потрясли основы американской демократии.

В то время, когда в Капитолии американские законодатели проводили заседание, на котором должна была быть официально зафиксирована победа Джо Байдена на выборах главы государства, еще находившийся в должности президента США Дональд Трамп обратился к толпе своих сторонников, собравшихся у Белого дома. Уже несколько недель они подвергались обработке со стороны правых СМИ, движений вроде QAnon, распространяющих в интернете теории заговора, и праворадикальных группировок вроде Proud Boys - все они утверждали, что Байден "украл" президентские выборы 2020 года в США.

Дональд Трамп обвинял Джо Байдена в украденной победе на выборах

Жертвы штурма Капитолия

Желая "положить конец воровству", толпа сторонников Трампа взяла штурмом Капитолий, устроила в здании хаос и попыталась прервать процедуру утверждения победы Джо Байдена. В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четверо полицейских и один из участников протеста. 140 сотрудников полиции получили травмы.

Впоследствии оба политических крыла в США проявили редкое единство, решительно осудив произошедшее. "Вполне возможно, у них (политиков. - Ред.) было ощущение того, что это уже переходит все границы, это зашло слишком далеко. Трамп зашел слишком далеко", - говорит Сюзан Сполдинг, руководитель проекта "Защита демократических институтов" в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies), комментируя настроение республиканцев в Конгрессе после инцидента.

Отношение к Трампу в Республиканской партии

Против Трампа была начата процедура импичмента за подстрекательство к беспорядкам. Позже он был оправдан, однако единогласное возмущение "большой ложью" стало причиной раскола в его партии. "Думаю, что (республиканцы. - Ред.) в течение последующих недель и месяцев поняли, что Трамп продолжает контролировать Республиканскую партию", - отмечает Сполдинг, добавляя, что, уже покинув пост президента, Трамп угрожал республиканским политикам, которые дистанцировались от него.

Против самого Трампа и многих его приближенных до сих пор ведется расследование относительно их роли в организации беспорядков на Капитолийском холме. Однако с позиций общественного мнения, благодаря потокам дезинформации и лжи, распространяемой как в социальных сетях, так и некоторыми медиа, действия бывшего президента США по-прежнему воспринимаются многими как вполне законные.

Как показал опрос, проведенный Университетом Монмута, почти половина избирателей Республиканской партии считают беспорядки, произошедшие в Вашингтоне в январе 2021 года, правомерными протестами. Многие из тех, кто год назад съехался со всей страны на акцию в поддержку Трампа, верили в ложь и теории заговора, а также в историю об украденных выборах.

Уголовные дела после беспорядков в Вашингтоне

После штурма толпой Капитолия на основании записей камер наблюдения, выложенных в YouTube роликов и видео с мобильных телефонов в США были выдвинуты обвинения против 727 человек.

В числе прочего, речь идет о препятствовании работе представителей власти, использовании опасного оружия и нападениях. Некоторые из осужденных получили незначительные штрафы в размере 500 долларов за нанесение урона имуществу; другие отправились в тюрьму на срок более пяти лет за нападение на сотрудника полиции.

Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США

Раскол в обществе из-за штурма Капитолия

В американском обществе по-прежнему нет единства в оценке штурма Капитолия. Сегодня эксперты пытаются осознать роль социальных сетей и американских медиа в событиях годовой давности.

Из-за алгоритмов социальных сетей людей продолжают "накачивать" все более и более экстремальными версиями новостей, которые они уже знают, поясняет Реджина Лоренс, доцент школы журналистики и коммуникаций в Университете Орегона. Говоря об агрессивном нарративе мейнстрим-медиа, она подчеркивает, что хотела бы видеть более решительную оценку событий 6 января 2021 года со стороны политических институтов. Ведь тогда, возможно, СМИ последуют этому примеру.

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