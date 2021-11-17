 Год со дня штурма Капитолия: чему этот день научил США | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 06.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Год со дня штурма Капитолия: чему этот день научил США

Аресты, уголовные дела и продолжающееся расследование - спустя год после беспорядков в Вашингтоне очевидно, что раскол в американском обществе не преодолен.

Сторонники 45-го президента США Дональда Трампа во время штурма Капитолия, 6 января 2021 года

Штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа, 6 января 2021 года

Утверждение Конгрессом США результатов выборов президента страны на протяжении двух столетий было ничем не примечательной формальной процедурой. Однако 6 января 2021 года оказалось своеобразным моментом пробуждения и днем, события которого, по оценке многих наблюдателей, потрясли основы американской демократии.

В то время, когда в Капитолии американские законодатели проводили заседание, на котором должна была быть официально зафиксирована победа Джо Байдена на выборах главы государства, еще находившийся в должности президента США Дональд Трамп обратился к толпе своих сторонников, собравшихся у Белого дома. Уже несколько недель они подвергались обработке со стороны правых СМИ, движений вроде QAnon, распространяющих в интернете теории заговора, и праворадикальных группировок вроде Proud Boys - все они утверждали, что Байден "украл" президентские выборы 2020 года в США.

Экс-президент США Дональд Трамп (фото из архива)

Дональд Трамп обвинял Джо Байдена в украденной победе на выборах

Жертвы штурма Капитолия

Желая "положить конец воровству", толпа сторонников Трампа взяла штурмом Капитолий, устроила в здании хаос и попыталась прервать процедуру утверждения победы Джо Байдена. В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четверо полицейских и один из участников протеста. 140 сотрудников полиции получили травмы.

Впоследствии оба политических крыла в США проявили редкое единство, решительно осудив произошедшее. "Вполне возможно, у них (политиков. - Ред.) было ощущение того, что это уже переходит все границы, это зашло слишком далеко. Трамп зашел слишком далеко", - говорит Сюзан Сполдинг, руководитель проекта "Защита демократических институтов" в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies), комментируя настроение республиканцев в Конгрессе после инцидента.

Отношение к Трампу в Республиканской партии

Против Трампа была начата процедура импичмента за подстрекательство к беспорядкам. Позже он был оправдан, однако единогласное возмущение "большой ложью" стало причиной раскола в его партии. "Думаю, что (республиканцы. - Ред.) в течение последующих недель и месяцев поняли, что Трамп продолжает контролировать Республиканскую партию", - отмечает Сполдинг, добавляя, что, уже покинув пост президента, Трамп угрожал республиканским политикам, которые дистанцировались от него.

Против самого Трампа и многих его приближенных до сих пор ведется расследование относительно их роли в организации беспорядков на Капитолийском холме. Однако с позиций общественного мнения, благодаря потокам дезинформации и лжи, распространяемой как в социальных сетях, так и некоторыми медиа, действия бывшего президента США по-прежнему воспринимаются многими как вполне законные.

Как показал опрос, проведенный Университетом Монмута, почти половина избирателей Республиканской партии считают беспорядки, произошедшие в Вашингтоне в январе 2021 года, правомерными протестами. Многие из тех, кто год назад съехался со всей страны на акцию в поддержку Трампа, верили в ложь и теории заговора, а также в историю об украденных выборах.

Уголовные дела после беспорядков в Вашингтоне

После штурма толпой Капитолия на основании записей камер наблюдения, выложенных в YouTube роликов и видео с мобильных телефонов в США были выдвинуты обвинения против 727 человек.

В числе прочего, речь идет о препятствовании работе представителей власти, использовании опасного оружия и нападениях. Некоторые из осужденных получили незначительные штрафы в размере 500 долларов за нанесение урона имуществу; другие отправились в тюрьму на срок более пяти лет за нападение на сотрудника полиции.

Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США, 6 января 2021 года

Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США

Раскол в обществе из-за штурма Капитолия

В американском обществе по-прежнему нет единства в оценке штурма Капитолия. Сегодня эксперты пытаются осознать роль социальных сетей и американских медиа в событиях годовой давности.

Из-за алгоритмов социальных сетей людей продолжают "накачивать" все более и более экстремальными версиями новостей, которые они уже знают, поясняет Реджина Лоренс, доцент школы журналистики и коммуникаций в Университете Орегона. Говоря об агрессивном нарративе мейнстрим-медиа, она подчеркивает, что хотела бы видеть более решительную оценку событий 6 января 2021 года со стороны политических институтов. Ведь тогда, возможно, СМИ последуют этому примеру.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и его соцсеть: с кем решил потягаться экс-президент США

    Дональд Трамп создает собственную социальную сеть. Карикатурист Сергей Елкин предположил, какая онлайн-платформа могла вдохновить бывшего президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Твиттер Трампа: кто теперь поет президенту США

    Прав ли Twitter, бессрочно заблокировав аккаунт Дональда Трампа перед окончанием его президентства? Дискуссии об этом идут в соцсетях и СМИ. "Отпевание" от Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп снова в "Твиттере": опасное оружие в руках президента

    Twitter разблокировал аккаунт Дональда Трампа. Карикатурист Сергей Елкин о том, чего можно ожидать от уходящего президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Штурм Конгресса США: есть ли там российский след?

    Штурм Капитолия в Вашингтоне, в результате которого сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, напомнил карикатуристу Сергею Елкину события из российской истории.

  • Трамп пытается ухватиться за улетающую перекладину качелей

    Политика Трампа в карикатурах

    Выборы президента США: последний рывок Дональда Трампа

    Сумеет ли Дональд Трамп во второй раз победить на президентских выборах в США - вопрос пока открытый. Карикатурист Сергей Елкин - о его попытках выхватить победу у демократов.

  • Трамп и Лукашенко

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп и Лукашенко: каждый проигрывает по-своему

    Президент США Трамп и белорусский правитель Лукашенко утверждают, что победили на выборах главы государства в своих странах. Сергей Елкин - о существенном различии между ними.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Передача власти в США: битва Трампа завершена?

    Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи президентской власти Джо Байдену. Похоже, Трамп готов сложить оружие, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Художник спрашивает у Трампа и Бпйдена, на кого из них рисовать карикатуру

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп против Байдена: кто победит?

    Подсчет голосов на выборах президента США продолжается: и Дональд Трамп, и Джо Байден заявляют о своей победе. Что же делать карикатуристам? Сергей Елкин в замешательстве.

  • Трамп стоит рядом с Путиным, держит в руках табличку с надписью санкции и говорит, что это не вам, это для Китая

    Политика Трампа в карикатурах

    Санкции США против Китая: при чем тут Россия?

    Президент США Трамп подписал новый закон о санкциях против Китая. На сей раз - из-за притеснений уйгуров. Готовность Вашингтона принимать жесткие меры заставляет нервничать и Москву, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Убийство Сулеймани и новая роль Дональда Трампа

    Приказав убить иранского генерала Касема Сулеймани, президент США Дональд Трамп, похоже, посчитал себя настоящим богом войны, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Санкции на выбор: новогоднее предложение из США для России

    "Санкции из ада" против Москвы готовит Конгресс США, ограничительные меры против фирм, строящих "Северный поток - 2", уже подписал президент Трамп. Сергей Елкин о "подарках" Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Демократы vs Трамп: начало импичмента вместо подарка на Рождество

    Палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за импичмент Трампа. Сергей Елкин о том, что подарил бы президенту США Санта, будь он членом Демократической партии.

  • Трамп высыпает перед Эрдоганом из пакета курдов

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп бросил курдов на произвол Эрдогана

    Турция начала наступление на позиции курдов в Сирии после того, как президент США приказал вывести оттуда американских военных. Карикатурист Сергей Елкин о новом столкновении на Ближнем Востоке.

  • Трамп вручает Зеленскому, одетому как пират, зеленую метку

    Политика Трампа в карикатурах

    Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским

    Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.

  • Трамп идет с портфелем

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп на саммите G7 чуть не стал контрабандистом

    На саммите G7 в Биаррице Трампу не удалось убедить коллег в необходимости возвращения в этот клуб России. Сергей Елкин о тщетных попытках президента США превратить "большую семерку" в "восьмерку".

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД

    Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе

    Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

    На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?

    Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

  • Боеголовки ракет с прическами Трампа и Ким Чен Ына

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами

    КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 26:01

Как Трамп расколол США и американскую политическую элиту

Аудио- и видеофайлы по теме

Атака на Капитолий: весь мир в шоке от Трампа и мятежа его сторонников в Вашингтоне. DW Новости (07.01.2021)  

Штурм не помешал Конгрессу США утвердить победу Байдена (07.01.2021)  

Также по теме

January 6, 2021, Washington, District of Columbia, USA: Among the supporters of President Trump who mobbed their way into the U.S. Capitol, one in his fur, horned hat and painted face, was Jacob Anthony Chansley, a.k.a JAKE ANGELI, a QAnon supporter who has been a fixture at Arizona right-wing political rallies over the past year. Rioters swarmed Capitol Hill as Congress voted to affirm the election victory of President-elect Biden over President Trump. Rioters breached all security barriers, went up the Hill's stairs reserved for Congressional members, and stormed the Senate floor. (Credit Image: Â© Douglas Christian/ZUMA Wire

"Шаман" движения QAnon приговорен к 41 месяцу тюрьмы за штурм Капитолия 17.11.2021

Суд в Вашингтоне вынес обвинительный приговор в отношении жителя Аризоны Джейкоба Чансли, запечатленного на кадрах штурма Капитолия в меховой шапке с рогами и флагом США на копье.

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 18: Supporters of those charged in the January 6 attack on the U.S. Capitol attend the 'Justice for J6' rally near the U.S. Capitol September 18, 2021 in Washington, DC. The protestors gathered in Washington, DC on Saturday to support over 600 people arrested and charged in connection with the January 6 attempted insurrection at the U.S. Capitol. (Photo by Tasos Katopodis/Getty Images)

В Вашингтоне сторонники Трампа вышли на митинг к Капитолию 19.09.2021

Собравшиеся выступили в поддержку задержанных 6 января после штурма Капитолия. К Конгрессу США стянули значительные силы полиции, туда же пришли многочисленные репортеры.

May 19, 2019 - Washington, D.C, United States - U.S. Capitol building is seen in Washington, U.S., May 19, 2019. Washington United States PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20190519_zaa_n230_1283 Copyright: xAuroraxSamperiox

СМИ: Трамп пытается помешать расследованию штурма Капитолия 08.10.2021

Экс-президент США пытается не допустить дачи показаний четырех бывших советников участникам спецкомиссии Палаты представителей по событиям 6 января в Вашингтоне, пишут Politico и The Washington Post.

Реклама