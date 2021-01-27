 Спецслужбы США установили 400 имен напавших на Капитолий | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.01.2021

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Мир

Спецслужбы США установили 400 имен напавших на Капитолий

ФБР, идентифицируя напавших на Конгресс, обратилось за помощью к населению и получило 200 тысяч обращений. Некоторые узнали на кадрах из Капитолия своих друзей или родственников.

Штурм Капитолия

Штурм Капитолия

Спустя три недели после нападения сторонников Дональда Трампа на Капитолий американские спецслужбы выяснили 400 имен причастных к этой акции. Об этом во вторник, 26 января, заявил исполняющий обязанности начальника вашингтонского бюро ФБР Стивен Д'Антуоно. По его словам, 130 человек из них уже задержаны.

После того, как спецслужбы попросили население о помощи с идентификацией нападавших на Капитолий, они получили около 200 тысяч обращений. Некоторые из обратившихся узнали на кадрах из хроники своих друзей или членов семьи - это, по словам, Стивена Д'Антуоно, было "больно", но оказалось правильным шагом.

Исполняющий обязанности начальника вашингтонского бюро ФБР подчеркнул, что ФБР привлечет к ответственности всех причастных и не успокоится, пока не выяснится, каким образом стала возможной эта атака.

6 января группа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание Конгресса. Протестующие вступили в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. Десятки человек были задержаны, пять человек погибли во время штурма. В столице США был введен комендантский час, в город ввели Национальную гвардию.

Между тем ФБР проверяет, могли ли иностранные правительства, организации или частные лица оказывать финансовую поддержку тем, кто помогал планировать и осуществлять штурм Капитолия. Так, внимание органа внутренней разведки США, в частности, привлекли выплаты суммы в биткоинах, равной в пересчете 500 тыс. долларов, ключевым фигурантам и ряду групп радикального движения "альтернативных правых" (alt-right) незадолго до нападения. За финансовыми операциями, предположительно, стоял некий гражданин Франции.

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    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

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    Автор: Павел Мыльников


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