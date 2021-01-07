Комментарий: Дональд Трамп и власть толпы

Атаки Дональда Трампа на демократическую систему достигли своего апогея. Сделанные им в среду заявления, повторившие нелепые теории заговора о том, что у него украли голоса на выборах, которые он проиграл два месяца назад, побудили его преданных сторонников предпринять попытку путча.

Нет сомнений в том, что Трамп несет за это полную ответственность. Именно он отправил свою верную толпу белых националистов, конспирологов и онлайн-линчевателей бесчинствовать в столице страны.

Соединенные Штаты на протяжении поколений были маяком надежды, когда речь шла об обеспечении демократии и процедурах транзита власти. Однако Трамп показал остальному миру, что демократическая система США тоже хрупка.

Умеренные сторонники Трампа тоже виновны

Важно отметить, что проблему создал не только Трамп и его громкие заявления. Его умеренные сторонники, которые постоянно игнорировали его риторику и утверждали, что это всего лишь гиперболы и болтовня в интернете, также виновны. В их число входят 12 сенаторов и более ста членов Палаты представителей, которые согласились, что на выборах в ноябре был нарушен закон - или, как минимум, усомнились в их результатах. Они не сделали ничего, чтобы остановить хаос и поток дезинформации.

Инес Поль

Республиканцы наблюдали, как без пяти минут автократ контролирует их партию, и стали его соучастниками, позволив ему сформировать правительство, которое работает только для него, но не для народа.

Реакция Трампа на беспорядки

В то время, когда казалось, что в Капитолии попирают ногами саму демократию, президент Трамп сидел в Овальном кабинете и наблюдал по телевидению за разрушениями, которые он инициировал. Потребовалось несколько часов, прежде чем он сделал заявление, в котором он любезно попросил толпу своих сторонников вести себя "мирно". Трамп приложил мало усилий, чтобы взять ситуацию под контроль, сказав, что на самом деле "любит" своих сторонников и считает их "особенными". И это он сказал толпе, выказавшей ужасающее пренебрежение к демократии.

Похоже, всего за несколько дней до передачи власти Трамп планирует сжечь дотла свою партию, а вместе с ней и основы демократии. Он начал нападать на своих самых верных защитников, таких как вице-президент Майк Пенс. Трамп четко дал понять, что хороший республиканец - только тот, кто защищает его до конца. Эти высказывания были распространены в консервативных СМИ и социальных сетях, и он привел к развязке, которую мы видели в среду в Вашингтоне. Трампа явно не беспокоит республика, за которую он несет ответственность. Он, скорее, предпочел бы, чтобы она распалась, если он больше не сможет быть ее лидером.

Двойные стандарты американской полиции

Полиция Капитолия, отвечающая за защиту обеих палат Конгресса и его сотрудников, находящихся в здании, не справилась со своими обязанностями. Мятежники не встретили серьезного сопротивления в то время, как они штурмовали зал Сената, били окна и даже ворвались в офис спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Несколькими месяцами ранее, когда протестующие сторонники движения Black Lives Matter прошли маршем по Вашингтону, их встретили слезоточивым газом, дубинками, а возмущенный президент призвал посадить мирных демонстрантов за то, что они воспользовались своим правом протестовать. Налицо явные двойные стандарты: если ты белый и поддерживаешь Трампа, ты - патриот. Если нет, ты - опасный анархист, которого нужно усмирить слезоточивым газом и посадить за решетку.

Сейчас мы видим последний акт с участием президента, который снова и снова подстрекает к насилию тех, кто считает его своим лидером. Чем скорее произойдет передача власти от Трампа к администрации Байдена, тем лучше.

Автор: Инес Поль, руководитель корпункта DW в США

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