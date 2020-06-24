 Amnesty International заявила о нарушениях прав человека на протестах в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.08.2020

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Мир

Amnesty International заявила о нарушениях прав человека на протестах в США

Правозащитники указали на многочисленные случаи непропорционального применения силы полицейскими во время протестов против расизма в США, особо осудив использование слезоточисого газа.

Полицейские и демонстранты в Сиэттле

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) обвинила полицию США в серьезных нарушениях прав человека в отношении участников массовых протестов против расизма и полицейского насилия. В конце мая и начале июня имели место многочисленные случаи применения силами безопасности дубинок, слезоточивого газа и других средств в отношении большей частью мирных демонстрантов, говорится в отчете, представленном AI во вторник, 4 августа.

За десять дней, прошедших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, документально зафиксировано не менее шести случаев применения полицейскими дубинок и 13 случаев не являвшихся необходимым применения пластиковых и резиновых пуль, указали правозащитники.

Слезоточивый газ во времена пандемии

Кроме того, с 25 мая по 5 июня полицейские в 89 случаях в 34 штатах без всякой необходимости применили слезоточивый газ, в 21 случае в 15 штатах и Вашингтоне - газовые баллончики. Использование слезоточивых и раздражающих веществ во время пандемии коронавируса в особенности заслуживает порицания, поскольку демонстранты были вынуждены снять защитные маски, чтобы смыть их с лица, подчеркнула Amnesty International.

"Непропорциональное и зачастую чрезмерное применение силы в отношении протестующих в США со всей отчетливостью демонстрирует большей частью остающееся безнаказанным полицейское насилие и институциональный расизм, направленный против вышедших на улицу людей", - заявила эксперт по США немецкого отделения Amnesty International Катарина Масуд (Katharina Masoud). По ее словам, полиция должна позволять демонстрантам пользоваться их правом на мирный протест, а не бороться с ними с применением непропорционально жесткой силы.

Протесты против расизма и полицейского насилия в США

Массовые протесты против расизма и полицейского насилия вспыхнули в США в конце мая после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстрации во многих городах перерастали в столкновения с полицией. При этом среди прочего подвергались критике действия сотрудников правоохранительных органов за излишнюю жесткость и злоупотребление служебными полномочиями.

Позднее протесты против расизма прошли и в других странах. В ходе акций, организованных международным движением активистов Black Lives Matter, в частности, стихийно сносились памятники историческим личностям, связанным с рабством. Президент Дональд Трамп 16 июня подписал указ о реформе полиции. Документ запрещает стражам порядка применять удушающий прием при задержании, а также предусматривает создание базы данных со сведениями о полицейских и допущенных ими нарушениях. Демократы критикуют изменения как недостаточные.

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  • Демонстрация в Окленде

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  • Акция протеста в Миннеаполисе

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    Демонстранты требуют наказать сотрудников полиции, причастных к трагедии. Четверо белых полицейских, задерживавших Флойда, уволены. Душивший его полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. В отношении трех других следственные действия продолжаются. Между тем судмедэксперты признали причиной смерти Флойда удушение сотрудником полиции.

  • Демонстранты с руками, заведенными за спину, лежат на Тайм-Сквер

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Лечь на землю, руки за спину и не двигаться"

    Участники мирного протеста в Нью-Йорке лежат на Тайм-Сквер с руками, заведенными за спину, - именно в этой позе лежал на асфальте Джордж Флойд, в то время как полицейский в течение почти 9 минут душил его коленом.

  • Полицейские задерживают демонстрантов

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    Жесткие действия полиции

    Изначально мирные протесты постепенно начали перерастать в стычки с полицией. Многие свидетели отмечали жесткие действия полицейских по отношению к демонстрантам. Фотографии и видео столкновений полицейских с протестующими и задержания с применением дубинок и резиновых пуль заполнили социальные сети.

  • Полицейский надевает наручники на корреспондента CNN.

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

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    Журналисты, освещавшие протесты в США, нередко становились объектами атак со стороны полиции. 31 мая в Миннеаполисе обстреляли съемочную группу DW, днем ранее от резиновых пуль пострадали сотрудники агентства Reuters. Правоохранители также неоднократно задерживали журналистов. На фотографии полицейский надевает наручники на корреспондента CNN. Атаковали журналистов и демонстранты.

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    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

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  • Дональд Трамп

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  • Ашраф Хакими из дортмундской Боруссии написал на футболке Justice for George Floyd (Правосудие для Джорджа Флойда)

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  • Полицейские стоят на одном колене перед протестующими

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Извинения за полицейский произвол

    Сотрудники в Нью-Йорке и штатах Орегон, Флорида, Айова и Кентукки, которых отправили наблюдать за демонстрациями, встали на колено перед протестующими, выразив таким образом солидарность с жертвами расизма и принеся извинения за полицейский произвол.

  • Участница акции в Берлине

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

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    Акции солидарности с жертвами расизма и полицейского произвола прошли в ряде крупных европейских городов. На фото - участница демонстрации в Берлине держит плакат с надписью "Нет правосудия - нет мира".

  • Участники демонстрации в Афинах держат плакаты с буквами, образовывающими предложение Я не могу дышать

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстрация в память о Джордже Флойде прошла в Афинах

    Участники демонстрации в поддержку жертв полицейского произвола и насилия в Афинах. Буквы на плакатах, которые держат демонстранты, образовывают предложение "Я не могу дышать"

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:27

Black Lives Matter: расовая дискриминация в США и ее причины

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Black Lives Matter: проблема расизма актуальна и для России  

Протесты против расизма - "Европа в фокусе"  

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