Правозащитная организация Amnesty International (AI) насчитывает более двух миллионов членов и еще около пяти миллионов сторонников, которые действуют почти в каждой стране и регионе мира.

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI, "Международная амнистия") основана в 1961 году в Великобритании. Штаб-квартира неправительственной организации располагается в Лондоне, но почти в каждой стране и регионе мира действуют более двух миллионов ее членов и еще около пяти миллионов сторонников. AI работает по семи главным направлениям: права женщин, права детей, отмена смертной казни, искоренение пыток, права беженцев, права узников совести, защита человеческого достоинства. За свою деятельность Amnesty International была удостоена многочисленных наград. Так, в 1977 году ей была присуждена Нобелевская премия мира, а в следующем году - премия ООН в области прав человека.