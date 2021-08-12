Правозащитная организация Amnesty International (AI) насчитывает более двух миллионов членов и еще около пяти миллионов сторонников, которые действуют почти в каждой стране и регионе мира.
Международная правозащитная организация Amnesty International (AI, "Международная амнистия") основана в 1961 году в Великобритании. Штаб-квартира неправительственной организации располагается в Лондоне, но почти в каждой стране и регионе мира действуют более двух миллионов ее членов и еще около пяти миллионов сторонников. AI работает по семи главным направлениям: права женщин, права детей, отмена смертной казни, искоренение пыток, права беженцев, права узников совести, защита человеческого достоинства. За свою деятельность Amnesty International была удостоена многочисленных наград. Так, в 1977 году ей была присуждена Нобелевская премия мира, а в следующем году - премия ООН в области прав человека.
Власти Беларуси использовали ложную угрозу взрыва, чтобы приземлить самолет, летевший из одной страны ЕС в другую. Единственной целью Минска было задержание критически настроенного журналиста Протасевича, заявила AI.
В преддверии публикации ежегодного доклада о правах человека в мире глава Amnesty International заявила, что условия содержания Навального можно приравнять к пыткам. Организация проверяет принятое ею ранее решение о лишении политика статуса узника совести.
Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала свой ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире. России в докладе отведено несколько страниц. В документе говорится и о том, как власть обращается с Алексеем Навальным. Генсек организации считает, что российские власти обрекли Навального на медленную смерть.
Отзыв Amnesty International статуса "узник совести" в отношении Алексея Навального вызвал недоумение даже у представителей самой этой правозащитной организации. Тем временем в Европарламенте отнеслись к решению AI с некоторым пониманием. Евродепутат от немецких "зеленых" Виола фон Крамон считает, что Навальный должен был извиниться за свои расистские высказывания.