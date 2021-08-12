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Amnesty International

Правозащитная организация Amnesty International (AI) насчитывает более двух миллионов членов и еще около пяти миллионов сторонников, которые действуют почти в каждой стране и регионе мира.

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI, "Международная амнистия") основана в 1961 году в Великобритании. Штаб-квартира неправительственной организации располагается в Лондоне, но почти в каждой стране и регионе мира действуют более двух миллионов ее членов и еще около пяти миллионов сторонников. AI работает по семи главным направлениям: права женщин, права детей, отмена смертной казни, искоренение пыток, права беженцев, права узников совести, защита человеческого достоинства. За свою деятельность Amnesty International была удостоена многочисленных наград. Так, в 1977 году ей была присуждена Нобелевская премия мира, а в следующем году - премия ООН в области прав человека.

A woman holds a placard reading Russia will be free during a rally in support of jailed Russian opposition leader Alexei Navalny in Moscow, Russia January 23, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov

"В России больше нет места для протеста". Новый доклад Amnesty International 12.08.2021

Международная организация Amnesty International опубликовала новый доклад о состоянии свободы собраний в России. На что указали в нем правозащитники и как оценивают ситуацию?
Doctor Artyom Sorokin sits inside a defendants' cage during a court hearing in Minsk, Belarus February 19, 2021. Katerina Borisevich, a journalist for online news portal Tut.by, and doctor Artyom Sorokin were detained for the disclosure of medical secrets, which entailed grave consequences after the publication of the medical records of a 31-year-old anti-government protester who was killed after what protesters say was a severe beating by security forces. Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Amnesty International заявила о преследованиях медиков в Беларуси 17.06.2021

В Беларуси были уволены десятки медработников, участвовавших в протестах или критиковавших власти, говорится в отчете AI. Медики заплатили невероятную цену за профессионализм и несогласие.
Surveillance video camera in China February 05, 2020: Illustration of China s facial-recognition technology with the silhouette of a mock video camera in front of screen grabs taken from a promotional video by SenseTime. SenseTime is a Chinese artificial intelligence company whose SenseFace software is specialised in facial recognition. Beijing China PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMehdixChebilx HLMCHEBIL993501

Как работает система распознавания лиц Clearview AI и что с ней не так 16.06.2021

Программа для распознавания лиц, разработанная стартапом Clearview AI, вызвала негативную реакцию во всем мире. Эксперты считают, что она нарушает права граждан на защиту личных данных.

Roman Protasevich addresses the crowd next to a famous Gdansk's Shipyard Gate number 2 on August 31, 2020 during 'Free Poland To Free Belarus' support rally to express the solidarity with Belarusians people (FILE PICTURE). Belarusian authorities forced a Ryanair plane flying from Greece to Lithuania to land in Minsk. Oppositionist Roman Protasewicz, who was arrested, was on board. On Sunday, May 23, 2021 in Dublin, Ireland. (Photo by Artur Widak/NurPhoto)

Amnesty: Посадка в Минске самолета с Протасевичем - акт воздушного пиратства 24.05.2021

Власти Беларуси использовали ложную угрозу взрыва, чтобы приземлить самолет, летевший из одной страны ЕС в другую. Единственной целью Минска было задержание критически настроенного журналиста Протасевича, заявила AI.
Symbolbild Amnesty International Logo Folter Todesstrafe Menschenrechte Das Logo der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Deutschland, aufgenommen am 09.12.2011 in Berlin. Die Menschenrechtsorganisation zieht nach einem Jahr Arabischer Frühling und vor dem Internationalen Tag der Menschenrechte am 10.12.2011 eine Zwischenbilanz. Foto: Sebastian Kahnert dpa © picture-alliance/dpa/S.Kahnert

Amnesty International опасается нового резкого ограничения прав и свобод в России 18.05.2021

Принятые Госдумой в первом чтении законопроекты направлены на "тотальное изгнание из общественного пространства" критиков российской власти, заявила Amnesty International.
ST PETERSBURG, RUSSIA - APRIL 28, 2021: A man poses for a photograph by a mural depicting Russian opposition activist Alexei Navalny and reading The hero of new times on a transformer house in Pushkarsky Garden. The mural was discovered in the early morning of April 28 and painted over around 10:30 am. Alexander Demianchuk/TASS

Волков сообщил о планах AI вернуть Навальному статус узника совести 07.05.2021

По данным соратника Алексея Навального, 12 мая Amnesty International выступит с заявлением после перепроверки своего решения о лишении российского политика статуса узника совести.
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 29 : Russian opposition leader Alexei Navalny (R) and opposition figure Lyubov Sobol (L) attend a rally in support of political prisoners in Prospekt Sakharova Street in Moscow, Russia on September 29, 2019. Sefa Karacan / Anadolu Agency

Amnesty International заявила о беспрецедентной атаке на оппозицию в России 26.04.2021

Цель атаки российских властей на организации Алексея Навального - сравнять с землей крупнейшее оппозиционное движение в РФ, заявила Amnesty International.
This photo taken May 27, 2008 file photo shows the gurney in Huntsville, Texas, where Texas' condemned are strapped down to receive a lethal dose of drugs. The first execution by lethal injection in Texas occurred in 1982. Since then the state has executed 499 prisoners. (AP Photo/Pat Sullivan, File)

Amnesty International сообщила о снижении числа казней в мире 21.04.2021

В 2020 году в мире были казнены 483 человека, это минимальный показатель с начала ведения статистики. Эксперты AI сообщили, что в Беларуси не был исполнен ни один смертный приговор.

AI: Власти РФ пытают Навального и обрекают на медленную смерть (07.04.2021) 07.04.2021

В преддверии публикации ежегодного доклада о правах человека в мире глава Amnesty International заявила, что условия содержания Навального можно приравнять к пыткам. Организация проверяет принятое ею ранее решение о лишении политика статуса узника совести.

Навальный обречен на медленную смерть? Где он находится и что говорят о его статусе. DW Новости 07.04.2021

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала свой ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире. России в докладе отведено несколько страниц. В документе говорится и о том, как власть обращается с Алексеем Навальным. Генсек организации считает, что российские власти обрекли Навального на медленную смерть.
Russian opposition leader Alexei Navalny attends a hearing to consider an appeal against an earlier court decision to change his suspended sentence to a real prison term, in Moscow, Russia February 20, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov

AI перепроверяет свое решение о лишении Навального статуса узника совести 07.04.2021

Генсек Amnesty International сообщила в интервью DW, что организация объявит в ближайшее время о результатах перепроверки решения о статусе Навального.
A man holds a portrait of Russian opposition leader Alexei Navalny during a demonstration in solidarity with political prisoners on March 6, 2021 in Lisbon. - Belarus said it had requested the extradition of exiled opposition leader Svetlana Tikhanovskaya, who was forced from the country during a crackdown on critics of leader Alexander Lukashenko. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)

Генсек Amnesty International призвала Путина пустить к Навальному врача 06.04.2021

Обращение с Алексеем Навальным в колонии может довести его до медленной смерти, считает генсек AI Аньес Калламар. Политику нужен врач, которому он доверяет, написала она президенту России.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** A still image taken from video footage shows Russian opposition leader Alexei Navalny, who is accused of flouting the terms of a suspended sentence for embezzlement, inside a defendant dock during the announcement of a court verdict in Moscow, Russia February 2, 2021. Press service of Simonovsky District Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. TPX IMAGES OF THE DAY

Ученые призвали AI вернуть Навальному статус узника совести 18.03.2021

"Лишив Алексея Навального статуса узника совести, Amnesty International нанесла существенный ущерб фундаменту защиты прав человека в России", - говорится в открытом письме международных ученых.
Das Logo der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Deutschland, aufgenommen am 09.12.2011 in Berlin. Die Menschenrechtsorganisation zieht nach einem Jahr Arabischer Frühling und vor dem Internationalen Tag der Menschenrechte am 10.12.2011 eine Zwischenbilanz. Foto: Sebastian Kahnert dpa

Amnesty International проведет внутреннее расследование из-за Навального 27.02.2021

В ходе расследования будет изучено, как Навальному присвоили статус узника совести, как лишили его, и почему организация попала в такую ситуацию, заявила генсек AI Джули Верхаар.
6467234 20.02.2021 Russian opposition activist Alexei Navalny is pictured in a courtroom during a hearing on appellation to cancel the decision to replace his suspended sentence in the Yves Rocher fraud case with a real jail term at Babushkinsky Court, in Moscow, Russia. Pavel Bednyakov / Sputnik

AI объяснила отказ от признания Навального узником совести 26.02.2021

Amnesty International опровергла сообщения о том, что отказ от признания Алексея Навального узником совести произошел под влиянием кампании властей РФ по его дискредитации.

Почему Amnesty International дистанцировалась от Навального (25.02.2021) 25.02.2021

Отзыв Amnesty International статуса "узник совести" в отношении Алексея Навального вызвал недоумение даже у представителей самой этой правозащитной организации. Тем временем в Европарламенте отнеслись к решению AI с некоторым пониманием. Евродепутат от немецких "зеленых" Виола фон Крамон считает, что Навальный должен был извиниться за свои расистские высказывания.
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