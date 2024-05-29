Смертные казни в Иране: поможет ли давление Запада?

В прошлом году в Иране было казнено не менее 853 человек. Правозащитники подозревают, что число незарегистрированных случаев еще выше, и призывают усилить давление на иранское руководство.

В 2023 году почти три четверти всех зарегистрированных смертных приговоров в мире были приведены в исполнение в Иране. По данным правозащитной организации Amnesty International, в прошлом году в мире было казнено не менее 1 153 человек. Это самый высокий показатель с 2015 года, подчеркивает организация в своем последнем докладе о применении смертной казни.

В общее число, зафиксированное Amnesty International, не входят смертные приговоры, которые, как считается, были приведены в исполнение в Китае. Это также относится к казням во Вьетнаме и Северной Корее. Там тоже, по мнению Amnesty International, смертная казнь применялась в широких масштабах. Большинство известных казней было совершено в Иране (не менее 853) и Саудовской Аравии (172).

"В Иране значительно увеличилось количество новых смертных приговоров или казней, приведенных в исполнение по политическим, а также неполитическим делам", - подтверждает Ребин Рахмани в интервью DW. Курдская правозащитница живет в Париже и работает в сети курдских правозащитников, которые собирают и проверяют информацию из Ирана.

Казнь как средство устрашения

"Только за последние четыре недели были казнены 29 курдских заключенных, - говорит Рахмани. - Среди них был Хосров Бешарат, политический заключенный, арестованный 14 лет назад. Тогда он был арестован вместе с пятью другими курдами-суннитами за так называемые "преступления на земле" и приговорен к смерти. Их смертные приговоры были приведены в исполнение в последние месяцы".

Хосров Бешарат и еще пять курдских заключенных были обвинены в убийстве шиитского священнослужителя в декабре 2009 года. Расследование этого дела затянулось надолго из-за отсутствия доказательств. В 2018 году мать Бешарата написала открытое письмо Джавиду Рехману, в то время специальному докладчику ООН по правам человека в Иране, в котором жаловалась на иранскую судебную систему. Против ее сына, который на тот момент уже почти десять лет находился за решеткой, не было никаких доказательств. Все, чем располагала судебная система, - это признание, которое было записано под принуждением.

Власти Ирана все чаще используют смертную казнь для устрашения населения и укрепления своей власти, подчеркивает правозащитная организация Amnesty International в своем последнем докладе. Число казней вновь значительно выросло по сравнению с предыдущим годом: в 2022 году Amnesty насчитала 576 смертных приговоров, в 2023 году этот показатель был на 48 % выше.

Казни часто совершаются в тайне

В связи с протестами под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода" в 2022 году после фиктивных судебных процессов были казнены девять человек. "Без международного давления извне это число было бы значительно выше", - подозревает Махмуд Амири-Могаддам, директор базирующейся в Норвегии организации Iran Human Rights (IHR)

Его организация занимается мониторингом и публикацией отчетов о казнях в Иране с 2007 года. "Глобальное возмущение после привидения в исполнение каждого смертного приговора протестующим и санкции, введенные ЕС из-за этих казней, оказались эффективными и отсрочили исполнение смертных приговоров. Это не означает, что они никогда не будут приведены в исполнение. Однако в то же время количество казней за другие преступления, например, связанные с наркотиками, значительно возросло", - рассказал он в интервью DW.

Казни за преступления, связанные с наркотиками, часто проводятся тайно, без уведомления семей и адвокатов этих людей. Например, в ноябре 2023 года два брата по имени Саид и Исмаил Ализахи были казнены в городе Захедан без последнего свидания с семьями.

Молчание из-за страха

"У нас есть имена 47 человек, которые также были казнены за последние двенадцать месяцев. Мы не опубликовали эти имена, потому что не смогли найти второй независимый источник, который мог бы подтвердить их казнь", - подчеркивает Махмуд Амири-Могаддам.

Эти виселицы были установлены в Кельне во время акции протеста против иранского режима Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Не все семьи казненных сообщают об этом правозащитным организациям. Многие хранят молчание, опасаясь за свою безопасность или испытывая стыд. По данным Amnesty International, более 60% задокументированных казней были совершены за преступления, которые не караются смертной казнью по международному праву, в основном за преступления, связанные с наркотиками. Эти казни в непропорционально большой степени затронули этническое меньшинство белуджей. На их долю пришлось 20 процентов зарегистрированных смертных приговоров, хотя они составляют лишь около пяти процентов населения Ирана.

Серия убийств в Иране продолжается и в 2024 году: к 20 марта уже было зарегистрировано не менее 95 казней. Еще по меньшей мере восемь человек, приговоренных к смертной казни в связи с протестами под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода" в 2022 году, по-прежнему находятся в тюрьме.