Воздушный шар вместо головы? На что еще способен ИИ

Короткометражка "Air Head стала первым случаем в кинематографии, когда фильм был снят с помощью искусственного интеллекта. Сможет ли кино, сделанное не руками человека, изменить наши представления о киноиндустрии?

"Говорят, что каждый человек - уникален. Каждый чем-то отличается от других. В моем случае совершенно очевидно, что имеется в виду", - так начинается короткометражный фильм под названием "Air Head". Его главный персонаж действительно единственный в своем роде - вместо головы у него желтый воздушный шар.

Уникальным можно назвать и сам фильм, ведь это первая короткометражка, сгенерированная искусственным интеллектом - технологией Sora. Ее разработчик - компания OpenAI (США), которая является и разработчиком чат-бота Chat Generative Pre-trained Transformer (Chat GPT). Эта программа способна вести диалог, искать ошибки в программном коде, создавать текстовый контент за считанные секунды.

Что говорят режиссеры о новой технологии Sora

"Когда мы впервые услышали о Sora, то сразу поняли, что хотим снять с помощью этой технологии фильм", - рассказывает продюсер Сидни Вудман. Ее муж Уолтер Вудман - публицист и режиссер. Совместно с коллегой-режиссером Патриком Кроненбергом они создали фильм всего за полторы недели. Без технологии Sora это было бы просто невозможно, но для того, чтобы получить итоговый результат, пришлось создать сотни промптов (ИИ-команд).

В фильме главное герой постоянно находится на волоске от смерти. Ему угрожают и когти любопытного животного, и обычные кактусы. Одно прикосновение - и шар-голова лопнет Фото: Shykids

Короткометражный фильм "Air Head" с первого взгляда сложно заподозрить в том, что он снят с помощью искусственного интеллекта. Новая технология позволила команде на каждом этапе генерировать необходимое количество изображений. При аналоговых методах такая скорость немыслима. Однако это все-таки не только итог работы искусственного интеллекта. Не обошлось здесь и без человеческого фактора. Смешивать клипы, заниматься обработкой, выставлять цвет, - всю эту работу команда проделывала своими руками.

"Сложно сделать так, чтобы во всех кадрах лицо было одинаковое, поэтому мы решили проблему другим способом. Вместо головы у нашего героя - желтый шар", - рассказывает режиссер Патрик Кроненберг. Трудности возникали с кадрами, в которых появлялись руки, и с определенными движениями героев фильма. "Легко создать что-то красивое. Но сложно заставить это красивое делать то, что вы хотите", - объясняет детали производства режиссер Уолтер Вудман. Особенно трудно было добиться того, чтобы тело героя двигалось в унисон с воздушным шаром вместо головы.

"Сумасшедшая коллаборация" режиссеров и ИИ

Режиссер Кроненберг описывает новый опыт работы с Sora как "сумасшедший вид коллаборации". "При работе с промтами ИИ-система настраивается так, чтобы она делала то, что вам нужно", - говорит он и приводит следующий пример. Искусственный интеллект пририсовал голове героя смайлик. Недостаточно просто сказать ИИ, чтобы он не помещал эмодзи на шар. ИИ сделает все наоборот, и тогда лицо будет на шаре. В итоге наиболее точная команда, которая привела к нужному результату, звучала примерно так: "Человек с желтым шаром вместо головы. Шар чистый".

Кадр из фильма "Air head" Фото: Shykids

Фолькер Хельцле (Volker Helzle) - руководитель отдела исследований и разработок Института анимации Киноакадемии Баден-Вюртемберга, исследующий возможности анимации с использованием искусственного интеллекта. Фильм его впечатлил, и он этого не скрывает, но вместе с тем его беспокоит, что с привлечением программы Sora утрачивается часть творчества. "Обычно я погружаюсь в тему и могу проводить часы, а то и дни, работая над анимацией деталей. С Sora я просто сижу в "машине времени" и не принимаю участия в творческом процессе", - не скрывает разочарования немецкий эксперт.

Однако для Уолтера Вудмана Sora - еще один член команды в творческом процессе. "Как у режиссера, у тебя всегда есть определенное представление о том, как что-то должно происходить, в том числе, и с актерами. Но ты должен включаться в процесс и оставлять пространство для новых открытий. Только так можно создать идеальный продукт", - уверен режиссер. Работая с Sora, он наблюдал, что чем больше пытаешься направить систему по какому-то определенному пути, тем хуже получается результат.

Будущее с искусственным интеллектом

"Мы движемся в направлении, в котором фундаментально изменится наше понимание и представление о творчестве, - считает Хельцле. - Через 10 лет мою пятилетнюю дочь, возможно, уже не будет волновать вопрос, создано ли что-то с помощью ИИ или нет. И может быть, тогда уже появится контент с ИИ, который генерируется непосредственно на основе поведения пользователей".

Главный герой фильма "Air Head" находится всего в шаге от полного исчезновения. Испытывает ли анимационная индустрия те же опасения? Уолтер Вудман уверен, что Sora не сможет заменить всю анимацию. "Все зависит от видения художника. Например, студия Ghibli из Японии всегда будет работать с рисунками, и это здорово", - говорит режиссер.

Но эксперты отрасли единодушны: применение ИИ повлечет за собой серьезные изменения на рынке труда. Об этом говорят и результаты опроса, проведенного CVL Economics: к 2026 году ИИ заменит 200 тысяч рабочих мест - и это только в США.

Кадр из фильма "Air head", снятого с ипользованием ИИ Фото: Shykids

Впрочем, благодаря искусственному интеллекту появляются и новые профессии. Йона Троттнов - промт-инженер. Он уверен, что в области ИИ кроются и новые возможности. Что касается самой технологии Sora, то специалист критикует ее монопольный аспект. Такие крупные компании, как американская корпорация OpenAI, играют ключевую роль в новой нише. Хельцле тоже видит в этом проблему.

"Это опасно, когда речь заходит о конфликтных темах в фильмах или документальном кино. На чью сторону встанет ИИ? И кто будет контролировать это?", - делится своими опасениями эксперт. Он говорит, что в отрасли сформировалось протестное движение против американских корпораций, которые утратили доверие людей. С тревогой смотрят эксперты и на правовые аспекты, так как до сих пор неясно, с какими данными работали на этапе тестирования ИИ.

Однако больше ни у кого не вызывает сомнений, что с выходом Sora в конце года на рынок у небольших компаний появятся неограниченные возможности. Возможно, уже в скором будущем для создания анимации больше не нужны будут специализированные знания, и каждый сможет с помощью одной лишь программы создавать свои клипы.

"Я рад, что уже совсем скоро многие смогут реализовать свои идеи. Это открывает новые возможности, - говорит Уолтер Вудман. - Следующий фильм, который изменит мир, появится там, где мы этого совсем не ожидаем".