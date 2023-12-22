Много котов и мало червей. Ученые не довольны выбором эмодзи

Сегодня пользователям смартфонов доступны, в общей сложности, около трех с половиной тысяч эмодзи, и их выбор постоянно расширяется. Однако некоторые исследователи считают, что в нынешнем каталоге смайликов недостаточно отражен весь масштаб биоразнообразия нашей планеты: животные, в частности, позвоночные, представлены довольно хорошо, а растения, грибы и микроорганизмы - чрезвычайно слабо.

В середине декабря в американском научном издании iScience была опубликована статья , посвященная сохранению биологического разнообразия в цифровую эпоху. В ней исследователи из Миланского университета, среди прочего, отмечают, что в настоящее время, по меньшей мере одному миллиону видов грозит исчезновение - не говоря уже о тревожных цифрах сокращения различных популяций.

"Хотя кризис биоразнообразия планеты может показаться далеким от жизни в интернете, в нашем становящемся все более цифровым обществе мы не должны недооценивать потенциал эмодзи для повышения осведомленности и понимания разнообразия жизни на Земле", - пишут авторы статьи.

Смайликов с растениями слишком мало Фото: Sina Schuldt/dpa/picture allliance

Что удалось подсчитать и рассмотреть

В процессе своего исследования итальянские ученые изучили онлайн-справочник по эмодзи Emojipedia и подсчитали количество изображений в нем животных, растений и других природных явлений. Оказалось, что в категории "живая природа" насчитываются 214 эмодзи, и только 92 из них изображают животных. При этом некоторым представителям фауны посвящены сразу несколько смайликов, что сокращает общее число запечатленных видов в этой категории.

76 процентов эмодзи животных - это млекопитающие, амфибии и рыбы. На их фоне, считают иследователи, недостаточно пропорционально представлены членистоногие: насекомые, паукообразные, ракообразные. На них приходится лишь 16 процентов изображений, хотя по количеству видов именно они считаются самой разнообразной группой живых организмов. Общее количество ныне живущих видов членистоногих может достигать 10 миллионов, и примерено один миллион видов уже описан (это около 80 процентов всех описанных живых существ). В категории "растения" есть всего 16 символов, для грибов и микроорганизмов есть только по одному изображению (эмодзи мухомора и микроба), а, например, смайликов плоских червей и круглых червей нематод, каждый вид которых включает более тысячи подвидов, вообще нет.

Число эмодзи с животными постепенно растет

Исследователи обратили внимание и на разное графическое изображение эмодзи природы. Некоторые символы можно сразу идентифицировать с определенным видом животного - например, гигантскую панду и белоголового орлана. Другие же семейства представлены очень упрощенно и схематически - так, муравьи, рыбы и пауки удостоены только общего изображения.

По мнению исследователей, подобный подход объясняется отсутствием интереса и осведомленности общества о биоразнообразии. Ведь до того, как животные, предметы или любые другие явления будут изображены в виде смайлика, они должны "пройти" через функцию поиска в Google определенное количество раз. Только после этого их изображения будут добавлены в каталог.

Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что за последние семь лет пиктограмм с животными стало больше. Если в 2015 году их было лишь 45, то в 2022 году их количество увеличилось вдвое, указывают исследователи. Прибавилось и количество пиктограмм с растениями.

Гигантская панда удостоена собственного эмодзи Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Авторы статьи уверены, что необходимо создать новые эмодзи, связанные с миром растений и животных. В частности, они предлагают добавить изображения морской звезды, тихоходки и ленточного червя - хотя и допускают, что пользоваться ими будут не часто. Но фактом остается то, что каждый второй человек в современном мире включает в свое общение смайлики. И поэтому, уверены исследователи, миниатюрные изображения природных явлений, растений и животных могут помочь пользователям интернета и социальных сетей получить более подробное представление о биологическом разнообразии, а также способствовать обсуждению вопросов о сохранении живой природы.

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