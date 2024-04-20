Немцы пока мало пользуются искусственным интеллектом

По данным опроса dpa, 56 процентов граждан ФРГ еще ни разу не использовали технологии ИИ. Прежде всего, риски в искусственном интеллекте видят 30 процентов опрошенных, возможности - 26 процентов.

Каждый третий житель Германии рассматривает искусственный интеллект (ИИ) прежде всего как источник риска. В ходе проведенного компанией YouGov по заказу dpa опроса на тему ИИ 30 процентов респондентов заявили, что лично для них связанные с использованием искусственного интеллекта опасности перевешивают появившиеся вместе с ним возможности. Еще для 26 процентов опрошенных возможности ИИ важнее рисков, пишет агентство в субботу, 20 апреля.

Между тем, 39 процентов участников опроса не назвали ни один из вариантов либо заявили, что не могут дать ответ, поскольку не имеют четкого представления об искусственном интеллекте.

Технологиями ИИ уже пользовались лишь 36 процентов немцев

При этом 56 процентов опрошенных заявили, что сами еще не пользовались технологиями ИИ. Положительно на этот вопрос ответили 36 процентов участников в целом и более половины респондентов младше 40 лет. Из тех, кто уже имеет такой опыт, 81 процент использовал ИИ в частных целях, 36 процентов - для работы, 15 процентов - для учебы в вузе или среднем профессиональном заведении.

Репрезентативный опрос был проведен 5-10 апреля в Германии среди 2013 взрослых жителей страны, имеющих немецкое гражданство.

Возможности и риски ИИ

Тем временем, по результатам исследования Международного валютного фонда (МВФ), технологии искусственного интеллекта могут повлиять на 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой. Около половины рабочих мест будут испытывать негативное влияние ИИ, в то время как остальные могут выиграть от внедрения новых технологий, выяснили эксперты. "Ваша работа может исчезнуть совсем - что само по себе плохо - или искусственный интеллект может улучшить вашу работу, так что вы действительно станете более продуктивным, и ваш уровень дохода может вырасти", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Она признала, что развитие технологий ИИ "немного пугает", но, по ее словам, оно также открывает "огромные возможности" для всех.

Европарламент в марте принял резолюцию о регулировании ИИ с целью "защиты фундаментальных прав, демократии, верховенства закона и экологической устойчивости от высокорискованного искусственного интеллекта". Ранее США, Великобритания, Германия и еще 15 стран подписали соглашение о защите потребителей от неправомерного использования ИИ. В документе представлены рекомендации для компаний-разработчиков с целью защитить системы с искусственным интеллектом от злоумышленников. В частности, рекомендуется сделать эти системы "безопасными по структуре", чтобы их не могли использовать в своих интересах киберпреступники, а конфиденциальные данные пользователей не попадали к третьим лицам.