Искусственный интеллект - 2024. Готовимся к горячим дебатам

От борьбы за соблюдение авторских прав до опасений, что ИИ-фальшивки могут сорвать выборы - DW о том, какие угрозы для общества будут исходить от искусственного интеллекта в наступившем году.

Искусственный интеллект (ИИ) уже стал мейнстримом. Технологии ИИ, такие как ChatGPT и чат-боты Bard, стремительно превратились в инструменты, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. И все же, по мнению экспертов, у нас пока сложилось лишь приблизительное представление о том, что нас ждет в этой сфере в будущем.

"ИИ достиг момента iPhone", - отмечает Леа Штайнакер, директор по инновациям стартапа ada Learning и автор готовящейся к изданию книги об искусственном интеллекте, имея в виду появление смартфона от Apple в 2007 году, который стал прорывом в развитии мобильного интернета. Аналогичным образом "такие приложения как ChatGPT и прочие донесли возможности искусственного интеллекта до конечных пользователей", указала Штайнакер в интервью DW. По ее выражению, "это повлияет на общество в целом".

Способны ли дипфейки сорвать выборы?

Так называемые "генеративные" программы ИИ теперь позволяют любому человеку за считанные секунды создавать убедительно выглядящие тексты и изображения. Однако благодаря этому стало проще и дешевле, чем когда-либо, производить сфальсифицированный контент, в котором люди кажутся говорящими или делающими то, чего они никогда на самом деде не делали и не говорили.

По мере приближения крупных избирательных кампаний 2024 года - от президентской гонки в США до выборов в Европарламент - эксперты предупреждают, что мы можем стать свидетелями всплеска так называемых дипфейков, нацеленных на изменение общественного мнения или подстрекательство к беспорядкам перед голосованием.

"Доверие к избирательному процессу в Евросоюзе будет в значительной степени зависеть от нашей способности полагаться на кибербезопасную инфраструктуру, а также на целостность информации", - пояснил исполнительный директор агентства ЕС по кибербезопасности Юхан Лепассаар, когда его ведомство в середине октября прошлого года опубликовало отчет об угрозах в этой сфере.

Насколько сильным будет влияние фальшивок, созданных с применением ИИ, во многом зависит и от усилий по борьбе с ними со стороны компаний, владеющих популярными соцсетями. Несколько платформ, таких как YouTube, Facebook и Instagram, внедрили в свою деятельность механизмы, направленные на выявление контента, который создан искусственным интеллектом. Наступивший год станет первой серьезной проверкой того, как работают осуществляемые меры.

Кто владеет контентом, созданным ИИ?

Для разработки "генеративных" инструментов ИИ компании проводят обучение базовых моделей, снабжая их огромными объемами текстов или изображений, взятыми из интернета. До сих пор такие ресурсы использовались без прямого согласия их создателей - журналистов, писателей, художников-иллюстраторов или фотографов. Но правообладатели контента активно борются с теми, кто, по их мнению, нарушает их авторские права.

Недавно The New York Times объявила, что подает в суд на OpenAI и Microsoft - компании, технологически и финансово стоявшие за созданием ChatGPT, обвиняя их в использовании миллионов статей из этой газеты. Иск к находящейся в Сан-Франциско OpenAI также направила группа известных американских писателей, включая Джона Гришема и Джонатана Франзена, которые не давали компании согласие на использование их произведений.

Еще несколько подобных исков находятся в процессе рассмотрения. Например, фотоагентство Getty Images из-за незаконного - по мнению его юристов - использования своих фотографий судится с компанией Stability AI, разработавшей систему создания изображений Stable Diffusion. Первые решения по этим делам могут быть вынесены в 2024 году - и они могут сыграть роль прецедентов, показав, как существующие законы и правоприменительная практика в области авторского права должны быть обновлены в эпоху ИИ.

Кому принадлежит власть над ИИ?

По мере того как технология ИИ становится все более совершенной, компаниям все труднее и дороже разрабатывать и обучать базовые модели. Активисты, отстаивающие соблюдение прав в цифровой сфере, предупреждают, что такое развитие событий приводит к сосредоточению все большего количества самых передовых знаний в руках нескольких влиятельных корпораций.

Фанни Хидвеги Фото: Janosch Delcker/DW

"Концентрация власти в плане инфраструктуры, вычислительных мощностей и данных в руках нескольких IT-компаний наглядно демонстрирует давнюю проблему в технологическом пространстве, - заявила DW Фанни Хидвеги, директор по европейской политике и защите общественных интересов некоммерческой организации Access Now, расположенной в Брюсселе.

По мере того как цифровые технологии будут становиться неотъемлемой частью жизни людей, всего лишь несколько частных компаний будут влиять на то, каким образом ИИ изменит общество, предупредила Хидвеги.

Как обеспечить соблюдение законов в сфере ИИ?

На этом фоне эксперты сходятся во мнении, что, подобно тому как автомобили должны быть оснащены ремнями безопасности, технологии искусственного интеллекта так же должны регулироваться правилами. В декабре 2023 года после годами длившихся переговоров ЕС принял законодательный акт, касающийся использования ИИ - первый в мире комплексный свод специальных правовых норм в этой сфере.

Теперь все внимание будет приковано к регулирующим органам в Брюсселе - как они будут действовать и обеспечивать соблюдение новых правил. Вполне справедливо ожидать жарких дискуссий о том, нужно ли корректировать принятые нормы и каким образом. "Дьявол кроется в деталях, - констатирует Леа Штайнакер, - и в ЕС, как и в США, можно ожидать длительных дебатов по поводу практического применения этих новых законодательных актов".

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