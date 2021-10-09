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Компании Google и Apple удалили приложение Навального из своих магазинов 17 сентября - в первый день голосования на выборах в Госдуму России.
Без поддержки Apple и Google борьба с российским регулятором не имела смысла, заявил Павел Дуров. А требование российских властей удалить Telegram-бот "не было явно неконституционным", уточнил он.
Российский оппозиционер резко раскритиковал IT-концерны за блокировку "Умного голосования". Навальный призвал сотрудников Google и Apple не мириться с трусостью своих начальников.
Заблокировать файлы "Умного голосования" на сервисе Google Docs потребовал Роскомнадзор. Ранее аналогичные требования регулятора выполнили YouTube и Telegram.
Команда Telegram заблокировала боты, связанные с предвыборной агитацией, ради соблюдения "дней тишины" во время выборов в РФ, заявил Дуров.
Чем ближе выборы, тем больше власти нервничают по поводу "Умного голосования". Борьба на грани абсурда с этой стратегией заставляет думать, что в Кремле ее всерьез опасаются, пишет Татьяна Фельгенгауэр.
Google, Facebook и Twitter по-прежнему отказываются исполнять российский закон о локализации персональных данных россиян. Им грозят многомиллионные штрафы. DW - о мотивах IT-компаний и властей России.
Роскомнадзор обвиняет проект команды оппозиционного политика Алексея Навального в "неправомерной обработке персональных данных" российских граждан.
Пандемия опустошила бюджеты многих стран и увеличила на миллиарды доходы крупных технологических концернов. НПО ActionAid предложила провести глобальную налоговую реформу, подсчитав, что она может принести миру.
Удаление четырех видео произошло из-за нарушений правил в отношении ложной медицинской информации о коронавирусе, сообщили в пресс-службе Google.
В среду, 14 апреля, Google разместил в своем поисковом сервисе заставку - дудл в честь немецкого первопечатника Иоганна Гутенберга.
Привилегии сайту Минздрава в очередности ответов на запросы медицинской информации в интернете ставят под угрозу плюрализм мнений, счел суд в Мюнхене.
Пандемия коронавируса дала мощный толчок развитию телемедицины в Германии. Из страха заразиться немцы стараются избегать очных визитов к врачам и активно пользуются возможностями онлайн-терапии.
В Госдуме уверены, что зарубежные компании специально ограничивают российские СМИ. Роскомнадзор рекомендовал всем российским СМИ размещать свое видео на интернет-платформах отечественных компаний.
Власти РФ не собираются сворачивать активность на YouTube. А цель угроз в его адрес и законопроекта против "цензуры на YouTube" - получить гарантии для своих СМИ, считает Александр Плющев.
Обратившись с требованием к Google, Twitter и Facebook, госорганы РФ показали, как ревниво они относятся к нарушению монополии на цензуру - особенно теми, с кем они ничего не могут сделать, считает Александр Плющев.
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