Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Google

16.09.2021 An illustration picture shows a smartphone screen displaying the Smart Voting - jailed Kremlin critic Alexei Navalny's app that aims to help Russians to vote out candidates from the ruling United Russia party in the upcoming polls, in Moscow on September 16, 2021. - President Vladimir Putin on September 16, 2021 urged Russians to vote in parliamentary polls this week in which most vocal Kremlin critics have been barred from running as part of an unprecedented crackdown. (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA / AFP) (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)

Приложение Навального стало снова доступно в РФ на Google Play 09.10.2021

Компании Google и Apple удалили приложение Навального из своих магазинов 17 сентября - в первый день голосования на выборах в Госдуму России.
SAN FRANCISCO, CA - SEPTEMBER 21: Pavel Durov, CEO and co-founder of Telegram speaks onstage during day one of TechCrunch Disrupt SF 2015 at Pier 70 on September 21, 2015 in San Francisco, California. (Photo by Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch)

Дуров объяснил блокировку бота "Умного голосования" в Telegram 26.09.2021

Без поддержки Apple и Google борьба с российским регулятором не имела смысла, заявил Павел Дуров. А требование российских властей удалить Telegram-бот "не было явно неконституционным", уточнил он.
16.09.2021 The Russian opposition politician Alexei Navalny's Smart Voting app is seen on a phone, in Moscow, Russia September 16, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Алексей Навальный обвинил Google и Apple в трусости 23.09.2021

Российский оппозиционер резко раскритиковал IT-концерны за блокировку "Умного голосования". Навальный призвал сотрудников Google и Apple не мириться с трусостью своих начальников.
FOTOMONTAGE, model released Das Logo der Suchmaschine Google und ein Auge hinter Silhouetten von Personen, die mit gesenktem Kopf auf die Bildschirme ihrer Smartphones schauen. *** PHOTO MONTAGE, model released The logo of the search engine Google and an eye behind silhouettes of people looking down at the screens of their smartphones

Google Docs заблокировал рекомендации "Умного голосования" 19.09.2021

Заблокировать файлы "Умного голосования" на сервисе Google Docs потребовал Роскомнадзор. Ранее аналогичные требования регулятора выполнили YouTube и Telegram.
August 30, 2019, Kolkata, West Bengal, India: Illustration of Telegram app on mobile phone.With Facebooks fail in launching its own crypto currency, the popular messeging app telegram is all set to launch its own crypto currency on october 31st called Gram. Users will apparently store them in Gram digital wallet, one that telegram plans to offer to all its 200 + million users worldwide. (Credit Image: Â© Debarchan Chatterjee/ZUMA Wire |

Павел Дуров сообщил о блокировке бота "Умного голосования" в Telegram 18.09.2021

Команда Telegram заблокировала боты, связанные с предвыборной агитацией, ради соблюдения "дней тишины" во время выборов в РФ, заявил Дуров.
13.09.2020 A man casts his ballot at a polling station in Novosibirsk on September 13, 2020. - Russians vote in regional polls overshadowed by the poisoning of main opposition leader Alexei Navalny, an economic crisis exacerbated by the coronavirus and major protests in some regions. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

Комментарий: Блокировка "Умного голосования" в Google не поможет Кремлю 06.09.2021

Чем ближе выборы, тем больше власти нервничают по поводу "Умного голосования". Борьба на грани абсурда с этой стратегией заставляет думать, что в Кремле ее всерьез опасаются, пишет Татьяна Фельгенгауэр.
Hamburg, 14. Dezember 2012 - Wassertropfen auf der Facebook-App auf einem iPhone | Verwendung weltweit

Почему IT-гиганты не хотят хранить данные россиян в России 02.07.2021

Google, Facebook и Twitter по-прежнему отказываются исполнять российский закон о локализации персональных данных россиян. Им грозят многомиллионные штрафы. DW - о мотивах IT-компаний и властей России.
Members of a local electoral commission empty a ballot box to start counting ballots at a polling station after polls closed for municipal elections in Tomsk, Russia September 13, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov

Роскомнадзор требует от Google прекратить техподдержку "Умного голосования" 23.06.2021

Роскомнадзор обвиняет проект команды оппозиционного политика Алексея Навального в "неправомерной обработке персональных данных" российских граждан.
FILE PHOTO: The logos of Amazon, Apple, Facebook and Google are seen in a combination photo from Reuters files. REUTERS/File Photo

Google и Apple недоплачивают налоги на миллиарды евро? Как устранить лазейки 20.05.2021

Пандемия опустошила бюджеты многих стран и увеличила на миллиарды доходы крупных технологических концернов. НПО ActionAid предложила провести глобальную налоговую реформу, подсчитав, что она может принести миру.

ILLUSTRATION - 19.01.2017, Bayern, Bamberg: Das Foto zeigt einen Schatten vor einem Logo von YouTube. (zu dpa: «Täter oder nicht? - Gericht prüft Rechteverletzung bei Youtube» vom 09.05.2018) Foto: Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

YouTube удалил часть контента RT 23.04.2021

Удаление четырех видео произошло из-за нарушений правил в отношении ложной медицинской информации о коронавирусе, сообщили в пресс-службе Google.
Eine Bibel aus dem 15. Jahrhundert im Gutenberg-Museum in Mainz, aufgenommen am 12.09.2005. Foto: Mauri Rautkari +++(c) dpa - Report+++ dpa 7919017

Библия Гутенберга: 5 фактов, которые необходимо знать 14.04.2021

В среду, 14 апреля, Google разместил в своем поисковом сервисе заставку - дудл в честь немецкого первопечатника Иоганна Гутенберга.

Illustration - Eine Frauarbeitet von zu Hause aus mit Laptop, aufgenommen am 13.03.2020 in Osterode. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

Коронавирус: почему Минздраву ФРГ запретили сотрудничать с Google 11.02.2021

Привилегии сайту Минздрава в очередности ответов на запросы медицинской информации в интернете ставят под угрозу плюрализм мнений, счел суд в Мюнхене.
Symbolfoto zur Telemedizin, Ärztin in einer Praxis, kommuniziert mit dem Patienten über eine Webcam, Patientendaten und Befunde auf dem Monitor, *** Symbolic photo on telemedicine The doctor in a practice communicates patient data and findings on the monitor via a webcam

Консультации у "доктора Google", а лечение у онлайн-Айболита 30.11.2020

Пандемия коронавируса дала мощный толчок развитию телемедицины в Германии. Из страха заразиться немцы стараются избегать очных визитов к врачам и активно пользуются возможностями онлайн-терапии.

Роскомнадзор решил бороться с Facebook, Google и Twitter якобы за цензуру (19.11.2020) 19.11.2020

В Госдуме уверены, что зарубежные компании специально ограничивают российские СМИ. Роскомнадзор рекомендовал всем российским СМИ размещать свое видео на интернет-платформах отечественных компаний.
FILE PHOTO: A picture illustration shows a YouTube logo reflected in a person's eye June 18, 2014. The picture was flipped horizontally. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Комментарий: Кремль выбивает у YouTube гарантии для своих СМИ 19.11.2020

Власти РФ не собираются сворачивать активность на YouTube. А цель угроз в его адрес и законопроекта против "цензуры на YouTube" - получить гарантии для своих СМИ, считает Александр Плющев.
Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin ins System. Copyright Sergey Elkin. Stichwörter: Telegram, Sperrung, Messenger, Russland, Karikatur, Elkin, Sergey Elkin.

Комментарий: Роскомнадзор против цензуры, или Пчелы против меда 29.10.2020

Обратившись с требованием к Google, Twitter и Facebook, госорганы РФ показали, как ревниво они относятся к нарушению монополии на цензуру - особенно теми, с кем они ничего не могут сделать, считает Александр Плющев.
Показать еще