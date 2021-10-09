Комментарий: Роскомнадзор против цензуры, или Пчелы против меда

Обратившись с требованием к Google, Twitter и Facebook, госорганы РФ показали, как ревниво они относятся к нарушению монополии на цензуру - особенно теми, с кем они ничего не могут сделать, считает Александр Плющев.