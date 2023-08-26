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Какое влияние окажет Закон ЕС о цифровых услугах?

Приянка Шанкар
26 августа 2023 г.

Евросоюз надеется обуздать крупные технологические платформы с помощью закона о цифровых услугах, направленного на обеспечение безопасности в интернете.

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Карикатура: флаг Евросоюза, на котором вместо звезд - логотипы крупнейших интернет-платформ мира.
Фото: DW

Жители Европейского Союза, в последние дни открывая на своих мобильных устройствах приложения для социальных сетей Whatsapp, Instagram или Tiktok, обнаруживали всплывающий баннер с надписью: "Мы обновляем нашу политику конфиденциальности".

Эти уведомления появились в связи со вступлением в силу в Евросоюзе 25 августа Закона о цифровых услугах (DSA), который направлен против таких технологических гигантов, как Facebook и Google. Теперь они обязаны модерировать незаконный контент, например пропаганду разжигания ненависти на своих платформах. Закон также направлен на обеспечение безопасности цифрового пространства и защиту основных прав граждан при использовании онлайн-платформ.

"Более безопасный интернет для всех", - заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в соцсети X (ранее известной как Twitter), приветствуя вступление закона в силу. "Крупные онлайн-платформы играют очень важную роль в нашей повседневной жизни, поэтому пришло время установить в ЕС свои собственные правила", - добавил он.

На какие платформы распространяется закон?

Пока действие закона распространяется на 19 платформ, среди  которых социальные сети Facebook (принадлежит корпорации Meta), Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X (ранее Twitter), YouTube, торговые площадки и онлайн-магазины AliExpress, Amazon Store, AppStore, Google Play, Google Shopping и Zalando; система бронирования отелей Booking; поисковые системы Bing, Google Maps, Google Search и интернет-энциклопедия Wikipedia.

В соответствии с новым законом крупные платформы и поисковые системы с аудиторией свыше 45 миллионов уникальных пользователей в месяц должны будут более строго следить за размещаемым контентом и платить сборы надзорным органам. "В основном все онлайн-сервисы, которыми вы пользуетесь в обычный день, входят в группу организаций, попавших под действие закона", - заявил журналистам представитель ЕС в Брюсселе на брифинге 24 августа.

По словам чиновника, до вступления DSA в силу 19 платформ прошли "стресс-тесты", в ходе которых должны были продемонстрировать властям ЕС, как они намерены соблюдать положения закона: удалять незаконный контент в интернете, обеспечивать конфиденциальность и прозрачность для пользователей.

Эмблема соцсети Tiktok на экране мобильного телефона
Фото: Joly Victor/abaca/picture alliance

Ранее в августе Titktok и Meta также сделали публичные заявления о том, как они намерены следовать новому закону. "Для наших европейских юзеров мы вводим дополнительную опцию, позволяющую сообщать о контенте, включая рекламу, который, по мнению пользователей, является незаконным. Чтобы сделать это максимально простым, юзеры смогут выбирать из списка категорий, таких как разжигание ненависти, преследование и финансовые преступления. Мы предоставим руководство, которое поможет лучше понять каждую категорию", - говорится в заявлении Titktok.

"TikTok также анонсировал создание совершенно нового рекламного архива согласно требованиям DSA. Таким образом пользователи впервые смогут публично получить представление о том, кто размещает рекламу на платформе, что поможет обеспечить больше прозрачности", - заявил представитель ЕС.

Новый закон критикуют за то, что он не затронул такие платформы, как Netflix, AirBnB и PornHub, которые тоже распространяют вредоносный контент. На что чиновники ЕС заявили, что они могут быть добавлены в ближайшие месяцы.

"Мы увидим много вопросов и, возможно, корректировок в отношении списка из 19 платформ. Но на данный момент DSA необходимо придерживаться объективных критериев, а именно количества пользователей, которые обслуживают платформы", - заявил DW сотрудник бельгийского Центра европейских политических исследований (CEPS) Андреа Ренда. По его словам, "список не идеален, и в ближайшем будущем мы сможем увидеть его дополнение".

Как будут следить за соблюдением закона?

В случае нарушения предписаний онлайн-платформам грозят штрафы в размере до 6 процентов от ежегодного мирового оборота, при повторном нарушении возможен запрет на деятельность на территории Евросоюза, заявили чиновники ЕС.

По данным Европейской комиссии, DSA предусматривает горизонтальную структуру нормативного надзора, подотчетности и прозрачности онлайн-пространства в ответ на возникающие риски.

"Правоприменение будет строгим. Но для того, чтобы оно было таковым на практике, должен произойти ряд вещей. Во-первых, мы считаем, что гражданское общество должно играть ведущую роль в надзоре за его реализацией, потому что гражданское общество обладает определенным уровнем опыта и независимости. Во-вторых, различные агентства, снабженные правоприменительными полномочиями на национальном уровне, должны иметь ресурсы и быть независимыми на практике", - сказала DW Иверна Макгоуэн, глава европейского офиса Центра "Демократия и технологии".

Кто выступает против новых правил?

Не все цифровые платформы в восторге от такого регулирования. Немецкий интернет-магазин Zalando в июне подал иск против Европейской комиссии, выступив против включения в список из 19 платформ. "Zalando оспаривает неравное обращение, возникающее из-за отсутствия четкой и последовательной методологии оценки того, какая компания является "очень большой онлайн-платформой", - говорится в заявлении интернет-магазина.

посылка с эмблемой онлайн-магазина Zalando
Фото: picture-alliance/dpa/B. Marks

DSA "принесет массу положительных изменений для потребителей", заявила глава отдела связей с общественностью Zalando в ЕС Аурелия Колье агентству AP, однако "в целом Zalando не несет системного риска", который представляют другие платформы. "Вот почему мы не думаем, что вписываемся в эту категорию", - добавила она.

Какие проблемы связывают с DSA?

Эксперт Андреа Ренда уверен, что неевропейские компании относятся к DSA благосклонно.

"Такие вещи, как доступ к проверенным экспертам, которые могут изучить системы искусственного интеллекта, используемые очень крупными онлайн-платформами, или другие виды обязательств, такие, как знание вашего бизнес-клиента, являются очень важными принципами в соответствии с DSA. Они приведут к более ответственному онлайн-посредничеству, особенно для тех платформ, которые зарабатывают много денег, привлекая внимание конечных пользователей", - сказал он.

"Поэтому DSA не будет проблемой для онлайн-платформ, планирующих расширяться в ЕС, поскольку существует тенденция к введению аналогичных правил и в других частях мира. Просто ЕС в данном случае стал настоящим первопроходцем", - добавил Ренда.

Что изменится для граждан ЕС?

Первое, что европейцы начнут замечать при использовании некоторых из 19 платформ после вступления в силу закона о цифровых услугах, - это модерация контента. "Впервые полная информация о том, почему контент был модерирован, удален или запрещен, будет предоставлена пользователям, что будет способствовать прозрачности", - заявил журналистам представитель ЕС. Он добавил, что к февралю следующего года отдельные лица и группы, защищающие права потребителей, также будут иметь возможность использовать механизмы для обжалования решения, если их контент будет модерирован.

По словам Андреа Ренда, большинство изменений будут незаметны для пользователей этих платформ, а те, "которые видны и предназначены для уведомления конечных пользователей, скорее всего, будут либо немного сложными, либо неактуальными". Так что с баннерами уведомлений на платформах какое-то время будет некоторая неразбериха, пока закон не доработают.  

Что это значит для всего мира?

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) приветствовала закон о цифровых услугах, заметив, что он "привносит наши европейские ценности в цифровой мир".

По словам Андреа Ренда, мир "с интересом" наблюдает за тем, как эти европейские ценности в интернете проявятся в глобальном масштабе. "В США рассматривают DSA как яркий пример того, как Евросоюз иногда может регулировать гораздо лучше, чем Америка. Бразилия и Япония также смотрят на DSA с большим интересом. В Японии могут даже перепрофилировать его, как это сделали с другим нормативным актом ЕС "Платформа для регулирования бизнеса". Великобритания приняла аналогичный подход, возложив больше ответственности на онлайн-посредников. Поэтому я не думаю, что этот закон вызовет слишком много беспокойства в глобальном масштабе", - сказал он.

Иверна Макгоуэн надеется, что DSA установит стандарт защиты прав пользователей для всего мира на фоне того, как правительства ряда стран сужают возможности выражения мнений в интернете, а также удаляют или блокируют контент правозащитников и журналистов-расследователей. "Также очень важно понаблюдать, как ЕС воплощает принципы DSA в области прав человека в своей внешней политике. Как это может проявляться, когда ЕС наблюдает за выборами за рубежом?" - добавила она.

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