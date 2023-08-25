В ЕС вступает в силу закон о цифровых услугах

В Евросоюзе в пятницу, 25 августа, вступает в силу закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA), призванный бороться с дезинформацией и пресекать нелегальный контент в Сети. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, у крупных онлайн-платформ и поисковых систем "было достаточно времени, чтобы адаптироваться к новым обязательствам".

В соответствии с новым законом, крупные платформы и поисковые системы с аудиторией свыше 45 млн уникальных пользователей в месяц должны будут более строго следить за размещаемым контентом и платить сборы надзорным органам. В случае нарушения предписаний им грозят штрафы в размере до 6 процентов от ежегодного мирового оборота, при повторном нарушении возможен запрет на деятельность на территории Евросоюза.

Пока действие закона распространяется на 19 платформ и поисковых систем, в том числе AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking, Facebook (принадлежит корпорации Meta), Instagram, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X (ранее Twitter), Wikipedia, YouTube и Zalando. Представители ЕС говорят, что в список могут быть включены и другие компании.

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